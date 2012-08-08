24小时时事新闻(8月9日) 24hours 2012
8月7日，叙利亚阿勒颇，一名反抗军士兵在交火中腿部受伤。 REUTERS/Goran Tomasevic
8月7日，南非约翰内斯堡，当地居民奔跑躲避罕见降雪。 REUTERS/Stringer
8月7日，重庆奉节，一名男子在长江岸边查看手机。 REUTERS/Carlos Barria
8月7日，菲律宾大马尼拉马里基纳市，营救人员利用橡皮艇疏散灾民。继2009年9月遭受热带风暴“凯萨娜”引发的特大洪水后，菲律宾首都马尼拉及周边地区又遭遇一场罕见暴雨。 REUTERS/Erik De Castro
8月7日，埃及开罗，一名士兵在葬礼上安慰检查站袭击案遇害士兵的亲属。埃及北西奈省靠近加沙地带和以色列边境的一个安全检查站近日遭到不明身份武装分子的袭击，造成16名埃及边境士兵死亡。 REUTERS/Amr Abdallamore
警方人员在检查站袭击案遇害者的葬礼结束后试图乘坐军警车辆返回。REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
8月7日，英国Excel国际会展中心，德国选手施泰纳(Matthias Steiner)在举重男子105公斤以上级A组比赛中受伤。 REUTERS/Grigory Dukor
8月7日，北格林威治体育馆，美国选手道格拉斯(Gabrielle Douglas)在女子体操平衡木比赛中不慎失误。 REUTERS/Brian Snyder
8月7日，奥林匹克体育馆，德国名将罗伯特·哈尔廷(Robert Harting)庆祝自己夺得男子铁饼冠军。 REUTERS/Kai Pfaffenbach
8月7日，篮球馆，澳大利亚球员劳伦·杰克逊(Lauren Jackson)(15号)在女篮四分之一决赛中投篮。中国女篮以60:75不敌澳大利亚队，无缘四强。 REUTERS/Mike Segar
8月6日，美国威斯康星州Brookfield，美国威斯康星州州长斯科特·沃克(Scott Walker)在锡克教寺庙参加祈祷仪式。美国北部威斯康星州奥克里克市一座锡克教寺庙发生枪击案，导致6死3伤。 REUTERS/Jomore
8月7日，捷克布拉格东北部小镇Bohumil Lhota，一名男子Lhota推动他建造的房子。现年73岁的Lhota2002年建造了一栋独特的房屋，可以上下移动和旋转，可将房屋方向调整到自己所喜欢观看的窗外风景。 REUmore
8月7日，泰国惹拉府，安保人员在爆炸案现场警戒。负责为北大年府教师提供安保的9名士兵乘坐一辆汽车行驶在一条公路时遭受炸弹袭击。REUTERS/Surapan Boonthanom
8月6日，美国加州里士满，雪佛龙石油公司的一座炼油厂起火，可能长时间停产，并导致汽油价格上涨。这座炼油厂占地大约12平方公里，是加州第三大炼油厂和美国历史最悠久的炼油厂之一。 REUTERS/Josh Edelson
8月7日，印度新德里郊外诺伊达，一名工人雨中搬运泥土。 REUTERS/Parivartan Sharma
8月7日，墨西哥玛哈威，人们在热带风暴“安尼斯托”(Ernesto)来临时安置小船。 REUTERS/Victor Ruiz
8月7日，巴西巴西利亚，一头狮子在兽医诊所接受CT扫描。 REUTERS/Ueslei Marcelino