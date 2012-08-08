24小时时事新闻(8月9日) 24hours 2012

8月7日，捷克布拉格东北部小镇Bohumil Lhota，一名男子Lhota推动他建造的房子。现年73岁的Lhota2002年建造了一栋独特的房屋，可以上下移动和旋转，可将房屋方向调整到自己所喜欢观看的窗外风景。 REUmore