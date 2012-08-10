24小时时事新闻(8月10日) 24Hours

8月8日，一辆以色列装甲车行驶在以色列与加沙地带接壤处的凯雷姆∙沙洛姆(Kerem Shalom)。为报复多名士兵被“恐怖分子”打死，埃及武装部队在北西奈半岛展开大规模空袭与扫荡，打死至少20名武装分子。埃及军方随后宣布more