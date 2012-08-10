24小时时事新闻(8月10日) 24Hours
8月9日，叙利亚阿勒颇北部小村Tel Rafat，一个在空袭中丧生的男孩尸体埋在废墟中。 REUTERS/Goran Tomasevic
小村Tel Rafat，人们在空袭造成的房屋废墟处搜索尸体。 REUTERS/Goran Tomasevic
阿勒颇西北部Anadan，街道上埋着一个政府军发射的未爆炸的迫击炮。 REUTERS/Zohra Bensemra
8月8日，韩国安山，学生在军事夏令营中了解催泪瓦斯的功能时跑出房屋。据悉，从7月到8月，有超过1000名的学生和市民参加军事训练课程。 REUTERS/Lee Jae-Won
8月8日，上海，行人在狂风暴雨中行走。强台风海葵在浙江省象山县鹤浦镇沿海登陆后，浙江、江苏、上海多地出现狂风暴雨，航班高铁大面积停运，目前各地已有400多万人受灾，各地紧急转移民众约200万人，直接经济损失超百亿元。 Rmore
8月8日，在伦敦奥运会女子自由式摔跤63公斤级的1/8决赛中，中国选手景瑞雪(左)连赢两局击败朝鲜的崔恩京晋级八强。 REUTERS/Toru Hanai
8月8日，湖北巴东，当地居民在广场跳舞娱乐。 REUTERS/Carlos Barria
8月8日，马其顿斯科普里附近，一个孩子在高温天气中跳入湖中游泳。 REUTERS/Ognen Teofilovski
8月8日，菲律宾国防部公布的Marikina河流泛滥的俯瞰图。从7月底以来，持续暴雨引发洪灾，致使首都马尼拉及周边地区123万人受到洪水影响。 REUTERS/Department of National Defensemore
大马尼拉奎松，一名居民蹲在遭洪水淹没的房屋窗户上。REUTERS/Erik De Castro
7月23日，以色列特拉维夫大学，一名研究员拿着用来做研究的蝙蝠。 REUTERS/Nir Elias
8月8日，一辆以色列装甲车行驶在以色列与加沙地带接壤处的凯雷姆∙沙洛姆(Kerem Shalom)。为报复多名士兵被“恐怖分子”打死，埃及武装部队在北西奈半岛展开大规模空袭与扫荡，打死至少20名武装分子。埃及军方随后宣布more
8月8日，智利圣地亚哥，防暴警察逮捕抗议教育体制的学生。 REUTERS/Carlos Vera
8月8日，墨西哥金塔纳罗奥州玛哈威小镇，士兵在热带风暴安尼斯多过后移走倒地的树枝。 REUTERS/Victor Ruiz
8月9日，安徽省合肥市中级人民法院一审公开开庭审理被告人谷开来、张晓军故意杀人案。 REUTERS/Jason Lee
法庭官员表示，谷开来在庭审中没有对谋杀英国商人的指控提出异议。(8月9日，警察在合肥市中级人民法院门口站岗。) REUTER/Aly Song
8月8日，美国科罗拉多州大强克逊，总统奥巴马在竞选集会上演讲时擦拭汗水。 REUTERS/Jason Reed
8月7日，美国威斯康星州奥克里克，人们参加祈祷仪式。奥克里克一座锡克教寺庙近日发生枪击事件，造成7人死亡，多人受伤，包括与警方交火中丧生的一名犯罪嫌疑人。 REUTERS/John Gress
8月8日，英国爱丁堡，人们观看爱丁堡国际艺术节上的表演。 REUTERS/David Moir