24小时时事新闻(8月15日) 24Hours

卷入内线交易的“日本顾问”公司主管布罗根(Edward Brogan)与一名前渔具制造公司Daiwa销售员在2010年8月20日的谈话副本。 布罗根涉嫌卷入日本内线交易，成为重点调查对象，其“日本顾问”公司6月底遭监管机more

卷入内线交易的“日本顾问”公司主管布罗根(Edward Brogan)与一名前渔具制造公司Daiwa销售员在2010年8月20日的谈话副本。 布罗根涉嫌卷入日本内线交易，成为重点调查对象，其“日本顾问”公司6月底遭监管机构开罚并吊销执照。日本证券业监管机构认为，日本顾问公司根据走漏消息，得知日本板硝子株式会社(Nippon Sheet Glass)计划发行新股，股价将遭稀释后，在2010年10月卖空板硝子的股票。 REUTERS/Yuriko Nakao

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