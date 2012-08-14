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图片 | 2012年 8月 14日 星期二 15:53 BJT

24小时时事新闻(8月15日) 24Hours

8月13日，叙利亚阿勒颇，一名反抗军士兵将一名死者拖到狙击火力范围外。 REUTERS/Goran Tomasevic

8月13日，叙利亚阿勒颇，一名反抗军士兵将一名死者拖到狙击火力范围外。 REUTERS/Goran Tomasevic

2012年 8月 14日 星期二
8月13日，叙利亚阿勒颇，一名反抗军士兵将一名死者拖到狙击火力范围外。 REUTERS/Goran Tomasevic
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一名反抗军狙击手在房内瞄准。 REUTERS/Goran Tomasevic

一名反抗军狙击手在房内瞄准。 REUTERS/Goran Tomasevic

2012年 8月 14日 星期二
一名反抗军狙击手在房内瞄准。 REUTERS/Goran Tomasevic
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8月13日，土耳其哈塔伊省，一名受伤的叙利亚难民在创后救护中心进行康复。 REUTERS/Umit Bektas

8月13日，土耳其哈塔伊省，一名受伤的叙利亚难民在创后救护中心进行康复。 REUTERS/Umit Bektas

2012年 8月 14日 星期二
8月13日，土耳其哈塔伊省，一名受伤的叙利亚难民在创后救护中心进行康复。 REUTERS/Umit Bektas
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8月13日，新疆阿克苏，一名维吾尔族男子在房屋拆迁废墟处小憩，旁边拴着他的羊。 REUTERS/Stringer

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2012年 8月 14日 星期二
8月13日，新疆阿克苏，一名维吾尔族男子在房屋拆迁废墟处小憩，旁边拴着他的羊。 REUTERS/Stringer
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8月13日，美国佛罗里达州圣奥古斯汀，共和党总统候选人罗姆尼在竞选集会上演讲的提示词。 REUTERS/Shannon Stapleton

8月13日，美国佛罗里达州圣奥古斯汀，共和党总统候选人罗姆尼在竞选集会上演讲的提示词。 REUTERS/Shannon Stapleton

2012年 8月 14日 星期二
8月13日，美国佛罗里达州圣奥古斯汀，共和党总统候选人罗姆尼在竞选集会上演讲的提示词。 REUTERS/Shannon Stapleton
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8月13日，印度新德里，进行反腐抗议的知名瑜伽导师巴巴·拉姆德夫(Baba Ramdev)遭警察逮捕后，将身体伸出汽车车窗。REUTERS/Adnan Abidi

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2012年 8月 14日 星期二
8月13日，印度新德里，进行反腐抗议的知名瑜伽导师巴巴·拉姆德夫(Baba Ramdev)遭警察逮捕后，将身体伸出汽车车窗。REUTERS/Adnan Abidi
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8月13日，以色列小镇Mitzpe Ramon，英仙座流星雨美景。REUTERS/Amir Cohen

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2012年 8月 14日 星期二
8月13日，以色列小镇Mitzpe Ramon，英仙座流星雨美景。REUTERS/Amir Cohen
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8月13日，英国前首相布朗(Gordon Brown)参加爱丁堡国际书展。 REUTERS/David Moir

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2012年 8月 14日 星期二
8月13日，英国前首相布朗(Gordon Brown)参加爱丁堡国际书展。 REUTERS/David Moir
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8月13日，智利圣地亚哥，警察逮捕一名支持学生抗议的妇女。智利学生举行抗议活动，以呼吁获得高质量的教育。 REUTERS/Carlos Vera

8月13日，智利圣地亚哥，警察逮捕一名支持学生抗议的妇女。智利学生举行抗议活动，以呼吁获得高质量的教育。 REUTERS/Carlos Vera

2012年 8月 14日 星期二
8月13日，智利圣地亚哥，警察逮捕一名支持学生抗议的妇女。智利学生举行抗议活动，以呼吁获得高质量的教育。 REUTERS/Carlos Vera
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8月13日，肯尼亚山区，一名受伤的直升机机长躺在担架上。乌干达国防部发言人博吉塔·恩盖里表示，该国3架俄制米-24军用直升机12日在肯尼亚领空意外失踪，事发前它们正在被派往索马里执行任务的途中。 REUTERS/Peter Greste

8月13日，肯尼亚山区，一名受伤的直升机机长躺在担架上。乌干达国防部发言人博吉塔·恩盖里表示，该国3架俄制米-24军用直升机12日在肯尼亚领空意外失踪，事发前它们正在被派往索马里执行任务的途中。 REUTERS/Petemore

2012年 8月 14日 星期二
8月13日，肯尼亚山区，一名受伤的直升机机长躺在担架上。乌干达国防部发言人博吉塔·恩盖里表示，该国3架俄制米-24军用直升机12日在肯尼亚领空意外失踪，事发前它们正在被派往索马里执行任务的途中。 REUTERS/Peter Greste
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8月11日，印控克什米尔斯利那加，人们观看志愿者搜索木桥坍塌中的幸存者。斯利那加发生一起木桥坍塌事故，造成至少30人受伤。这座木桥建在达尔湖上，当时很多民众举行抗议要求政府修缮道路，抗议过程中木桥突然坍塌。REUTERS/Fayaz Kabli

8月11日，印控克什米尔斯利那加，人们观看志愿者搜索木桥坍塌中的幸存者。斯利那加发生一起木桥坍塌事故，造成至少30人受伤。这座木桥建在达尔湖上，当时很多民众举行抗议要求政府修缮道路，抗议过程中木桥突然坍塌。REUTERSmore

2012年 8月 14日 星期二
8月11日，印控克什米尔斯利那加，人们观看志愿者搜索木桥坍塌中的幸存者。斯利那加发生一起木桥坍塌事故，造成至少30人受伤。这座木桥建在达尔湖上，当时很多民众举行抗议要求政府修缮道路，抗议过程中木桥突然坍塌。REUTERS/Fayaz Kabli
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8月13日，印控克什米尔本迪博拉乌拉尔湖，村民们用小船搬运荸荠。REUTERS/Danish Ismail

8月13日，印控克什米尔本迪博拉乌拉尔湖，村民们用小船搬运荸荠。REUTERS/Danish Ismail

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8月13日，印控克什米尔本迪博拉乌拉尔湖，村民们用小船搬运荸荠。REUTERS/Danish Ismail
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8月13日，印控克什米尔本迪博拉，一名村民在乌拉尔湖上划船。 REUTERS/Danish Ismail

8月13日，印控克什米尔本迪博拉，一名村民在乌拉尔湖上划船。 REUTERS/Danish Ismail

2012年 8月 14日 星期二
8月13日，印控克什米尔本迪博拉，一名村民在乌拉尔湖上划船。 REUTERS/Danish Ismail
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卷入内线交易的“日本顾问”公司主管布罗根(Edward Brogan)与一名前渔具制造公司Daiwa销售员在2010年8月20日的谈话副本。 布罗根涉嫌卷入日本内线交易，成为重点调查对象，其“日本顾问”公司6月底遭监管机构开罚并吊销执照。日本证券业监管机构认为，日本顾问公司根据走漏消息，得知日本板硝子株式会社(Nippon Sheet Glass)计划发行新股，股价将遭稀释后，在2010年10月卖空板硝子的股票。 REUTERS/Yuriko Nakao

卷入内线交易的“日本顾问”公司主管布罗根(Edward Brogan)与一名前渔具制造公司Daiwa销售员在2010年8月20日的谈话副本。 布罗根涉嫌卷入日本内线交易，成为重点调查对象，其“日本顾问”公司6月底遭监管机more

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卷入内线交易的“日本顾问”公司主管布罗根(Edward Brogan)与一名前渔具制造公司Daiwa销售员在2010年8月20日的谈话副本。 布罗根涉嫌卷入日本内线交易，成为重点调查对象，其“日本顾问”公司6月底遭监管机构开罚并吊销执照。日本证券业监管机构认为，日本顾问公司根据走漏消息，得知日本板硝子株式会社(Nippon Sheet Glass)计划发行新股，股价将遭稀释后，在2010年10月卖空板硝子的股票。 REUTERS/Yuriko Nakao
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8月13日，墨西哥Ciudad Juarez，工人在圣拉斐尔墓地埋葬停放在太平间身份未明的尸体。REUTERS/Jose Luis Gonzalez

8月13日，墨西哥Ciudad Juarez，工人在圣拉斐尔墓地埋葬停放在太平间身份未明的尸体。REUTERS/Jose Luis Gonzalez

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8月13日，墨西哥Ciudad Juarez，工人在圣拉斐尔墓地埋葬停放在太平间身份未明的尸体。REUTERS/Jose Luis Gonzalez
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8月13日，马耳他瓦莱塔的大港，老兵在纪念Operation Pedestal护卫队到达大港70周年的仪式上鸣枪。Operation Pedestal护卫队在1942年8月15日将二战时期英军营地急需的食物和用品送达大港。 REUTERS/Darrin Zammit Lupi

8月13日，马耳他瓦莱塔的大港，老兵在纪念Operation Pedestal护卫队到达大港70周年的仪式上鸣枪。Operation Pedestal护卫队在1942年8月15日将二战时期英军营地急需的食物和用品送达大港more

2012年 8月 14日 星期二
8月13日，马耳他瓦莱塔的大港，老兵在纪念Operation Pedestal护卫队到达大港70周年的仪式上鸣枪。Operation Pedestal护卫队在1942年8月15日将二战时期英军营地急需的食物和用品送达大港。 REUTERS/Darrin Zammit Lupi
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8月13日，德国柏林，一名女子观看柏林墙上的缝隙。8月13日为柏林墙建墙51周年纪念日。 REUTERS/Thomas Peter

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8月13日，印尼雅加达，乘客排队登船返乡庆祝开斋节。 REUTERS/Supri

8月13日，印尼雅加达，乘客排队登船返乡庆祝开斋节。 REUTERS/Supri

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8月13日，印尼雅加达，乘客排队登船返乡庆祝开斋节。 REUTERS/Supri
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8月11日，韩国首尔，韩国歌手Psy在演唱会上表演。 REUTERS/Lee Jae-Won

8月11日，韩国首尔，韩国歌手Psy在演唱会上表演。 REUTERS/Lee Jae-Won

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