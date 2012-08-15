24小时时事新闻(8月16日) 24Hours

8月10日，美国佛罗里达州盖恩斯维尔，美国科学家解剖一只野外生活的缅甸蟒时发现，这只体长超过5米的巨蟒腹中竟然有87只鸟蛋。科学家今年3月捉到这只长5.3米、体重75公斤的巨蟒后，在其身上装上卫星定位系统放归野外，用以研more

8月10日，美国佛罗里达州盖恩斯维尔，美国科学家解剖一只野外生活的缅甸蟒时发现，这只体长超过5米的巨蟒腹中竟然有87只鸟蛋。科学家今年3月捉到这只长5.3米、体重75公斤的巨蟒后，在其身上装上卫星定位系统放归野外，用以研究蟒蛇在野外的生活和繁殖情况。一个月后，科学家通过卫星定位，重新捉住这条蟒蛇。 REUTERS/Kristen Grace/Florida Museum of Natural History at University of Florida/Handout

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