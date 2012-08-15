24小时时事新闻(8月16日) 24Hours
8月14日，叙利亚阿勒颇，一名反抗军士兵震惊于其长官战亡的消息。 REUTERS/Goran Tomasevic
一名反抗军士兵递给同伴一把AK-47突击步枪。 REUTERS/Goran Tomasevic
反抗军士兵在房屋窗口射击。 REUTERS/Goran Tomasevic
8月13日，俄罗斯莫斯科，一名反普京乐队“Pussy Riot”成员在路透记者采访后喝咖啡。美国流行音乐巨星麦当娜在其世界巡演莫斯科站表示，她希望俄罗斯Pussy Riot女子朋克乐队的3名成员能够尽早被释放。此前这3人more
8月14日，新疆阿克苏，一名维吾尔族男子展示一幅毛泽东、周恩来等开国元帅的图画。 REUTERS/Stringer
8月14日，以色列特拉维夫的本古里安国际机场，一个披着以色列国旗的男孩掀起欢迎仪式上的幕帘。 REUTERS/Baz Ratner
8月13日，秘鲁伊基托斯，孩子们在伊塔亚河淤泥岸边玩耍。REUTERS/Enrique Castro-Mendivil
8月14日，南非勒斯滕堡，罢工的矿工聚集在矿场外面。全球第三大铂金生产商Lonmin关闭其位于南非的矿场，因在其主矿区暴力事件中至少有9人遇难。 REUTERS/Siphiwe Sibeko
8月14日，耶路撒冷，游客在以色列博物馆参观以色列设计师朗·阿列德(Ron Arad)的视频装置。 REUTERS/Ronen Zvulun
8月14日，西班牙加那利群岛山火继续肆虐，消防飞机在海洋中取水用来灭火。西班牙加那利群岛野火已持续超过一周，已迫使4000多人撤离， REUTERS/Santiago Ferrero
Valle Gran Rey遭山火焚烧的情景，远处是一些房屋。 REUTERS/Santiago Ferrero
8月14日，葡萄牙里斯本港口。葡萄牙里斯本、塞图巴尔和阿维罗等几大港口当日举行罢工，抗议政府拟对港口劳动法律规定进行调整。 REUTERS/Rafael Marchante
8月14日，索马里摩加迪沙西部郊区，接受培训的索马里国民军士兵参加结业会操。 REUTERS/African Union-United Nations Information Support Team/Stuart Prmore
8月14日，著名的比利时“鲜花地毯”再现首都布鲁塞尔市中心的大广场。“鲜花地毯”面积达1,800平方米，由60万朵鲜花铺成，其中绝大部分是秋海棠，还有一部分大丽菊。 REUTERS/Francois Lenoir
8月14日，阿富汗喀布尔，一名男子在国家体育场售卖气球。 REUTERS/Omar Sobhani
8月13日，危地马拉首都危地马拉城，在男子20公里竞走中获得银牌的埃里克·巴伦道(Erick Barrondo)回国受到热烈欢迎，人们观看欢迎游行。 REUTERS/Jorge Dan Lopez
8月10日，美国佛罗里达州盖恩斯维尔，美国科学家解剖一只野外生活的缅甸蟒时发现，这只体长超过5米的巨蟒腹中竟然有87只鸟蛋。科学家今年3月捉到这只长5.3米、体重75公斤的巨蟒后，在其身上装上卫星定位系统放归野外，用以研more
8月14日，法国亚眠市，消防员检查骚乱破坏的情况。亚眠13日晚发生骚乱，约有100名年轻男子涉嫌参加暴力活动，造成至少16名警察受伤。 REUTERS/Pascal Rossignol
8月14日，印度特里普拉邦阿加尔塔拉，士兵在独立日庆祝活动前在铁路轨道上巡逻。印度于15日举国庆祝第66个独立日。REUTERS/Jayanta Dey
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