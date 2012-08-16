24小时时事新闻(8月17日) 24Hours
8月15日，叙利亚北部城镇阿扎兹遭遇政府军空袭。据反对派武装称，袭击造成数十人死亡，数十幢房屋被夷为平地。REUTERS/Goran Tomasevic
一名男子搬运在空袭中丧生的男孩遗体。REUTERS/Goran Tomasevic
一名男子蹲在空袭造成的房屋废墟上。REUTERS/Goran Tomasevic
人们在废墟中找到空袭中被杀的孩子尸体。REUTERS/Goran Tomasevic
8月15日，叙利亚大马士革一酒店附近遭遇爆炸袭击，至少造成3人受伤。 REUTERS/Khaled al-Hariri
8月15日，孟加拉达卡，一艘拥挤的船只行驶在布里甘加河。数百万民众从首都达卡返乡迎接开斋节。REUTERS/Andrew Biraj
8月15日，美国华盛顿克雷爱隆姆，飞机向受到山林大火威胁的房屋抛撒阻燃剂。华盛顿州中部的山林大火已经焚毁2.8万英亩森林，至少60栋建筑被付之一炬。 REUTERS/Robert Sorbo
8月15日，上海，闪电划过天空。 REUTERS/Aly Song
8月15日，日本东京，日本纪念二战投降67周年，老兵在靖国神社游行。 REUTERS/Issei Kato
8月15日，尼泊尔加德满都，两个少年在街头表演杂技。 REUTERS/Navesh Chitrakar
叙利亚冲突波及整个中东地区，黎巴嫩民兵已绑架30多名叙利亚人和一名土耳其男子。(8月15日，黎巴嫩贝鲁特，梅达德(Meqdad)家族的蒙面士兵。) REUTERS/Khalil Hassan
8月15日，危地马拉首都危地马拉城，人们在守护神Virgen de la Asuncion塑像游行中燃香。 REUTERS/Jorge Dan Lopez
8月15日，意大利锡耶纳，一名警察为赛马节进行练习时跌落马背。锡耶纳赛马节是于每年8月16日在意大利锡耶纳举行的传统赛马比赛。 REUTERS/Alessandro Bianchi
8月15日，印度新德里，学生们参加独立日庆祝活动。印度当日庆祝独立65周年。 REUTERS/Adnan Abidi
8月15日，印度钦奈，一个孩子在批发市场防止大风刮走国旗。 REUTERS/Babu
8月15日，波黑Kacuni，伊斯兰教徒在“吉庆夜”祈祷。 REUTERS/Dado Ruvic
8月15日，南非勒斯滕堡，参与罢工的矿工高喊口号。南非西北省马里卡纳的“西部铂矿”自本月10日起发生暴力冲突，几天来造成包括两名警察在内的9人死亡，另有数人受伤。 REUTERS/Siphiwe Sibeko
8月15日，英国伦敦，窗户上映射出行人的身影。REUTERS/ Ki Price
8月15日，加拿大魁北克加蒂诺公园，加拿大总理哈珀(Stephen Harper)与来访的德国总理默克尔交谈。 REUTERS/Chris Wattie