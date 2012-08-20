24小时时事新闻(8月21日) 24Hours

8月19日，俄罗斯高加索地区印古什共和国举行的一次葬礼发生炸弹爆炸，造成至少7名警察死亡，调查人员在案发现场侦查。这次葬礼是为一名警察举行的，他在18日晚上发生的一次枪击事件中死亡。 REUTERS/Kazbek Basayev