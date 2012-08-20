24小时时事新闻(8月21日) 24Hours
8月19日，英国伦敦，维基解密创始人阿桑奇(Julian Assange)在厄瓜多尔驻英国大使馆的阳台上发表简短讲话，重申自己会受到政治迫害，并指责美国对维基解密施加政治迫害。厄瓜多尔给予阿桑奇政治避难者的身份。 REUTERS/Olivia Harris
8月19日，日本国会议员和右翼团体成员150人赴钓鱼岛海域举行“慰灵”活动，其中10人登上钓鱼岛。中国外交部发言人称，日本右翼分子的非法行径侵犯了中国领土主权，并称中国已向日本驻华大使提出严正交涉，表示强烈抗议。REUTERS/Kyodo
继数名日本公民登上钓鱼岛后，8月19日中国多个城市爆发反日游行，深圳有少数群众推翻日系汽车，并高喊谴责日本的口号。(摄于深圳) REUTERS/Keita Van
深圳，护士在反日游行中挥舞中国国旗。 REUTERS/Tyrone Siu
8月17日，瑞士苏黎世，人们从屋顶上跳入利马特河中消暑。 REUTERS/Arnd Wiegmann
8月19日，耶路撒冷，一名巴勒斯坦青年在开斋节祈祷结束后穿过墙壁缝隙。 REUTERS/Baz Ratner
8月19日，印控克什米尔查馍，一座寺庙竖立在泛滥的洪水中间。 REUTERS/Mukesh Gupta
8月18日，尼加拉瓜格拉纳达，一名舞者化妆，准备参加纪念Asuncion圣母的狂欢游行。 REUTERS/Oswaldo Rivas
8月19日，德国柏林，在联邦总理府开放日，孩子们在总理府花园玩耍。 REUTERS/Thomas Peter
8月19日，巴拿马首都巴拿马城，伊斯兰教信徒在圣母大学的停车场祈祷，庆祝开斋节。 REUTERS/Carlos Jasso
8月19日，俄罗斯高加索地区印古什共和国举行的一次葬礼发生炸弹爆炸，造成至少7名警察死亡，调查人员在案发现场侦查。这次葬礼是为一名警察举行的，他在18日晚上发生的一次枪击事件中死亡。 REUTERS/Kazbek Basayev
8月17日，美国爱德华州Featherville和Pine地区附近森林火灾肆虐。近日，受持续高温干旱天气的影响，美国西部多地燃起山林大火。 REUTERS/Kari Greer/US Forest Service/Handout
8月19日，尼泊尔加德满都，一个孩子准备去学校上学。 REUTERS/Navesh Chitrakar (NEPAL -
8月18日，秘鲁万卡约，一位母亲(右)使用羊血为生病的孩子洗澡。当地居民相信羊血拥有治疗效果。REUTERS/Janine Costa
8月19日，巴西里约热内卢，奥林匹克旗帜在基督雕像前飘扬。 REUTERS/Ricardo Moraes
8月19日，朝鲜平壤，鲜领导人金正恩(中)视察前线部队，提醒军队勿忘对抗韩国挑衅的“圣战”职责。 REUTERS/KCNA
8月18日，俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克机场，一架Beriev BE-200ChS两栖飞机在航空展的飞行展示中喷洒彩色水。REUTERS/Ilya Naymushin
8月19日，法国巴黎，一名年轻男子跳入Trocadero喷泉消暑。REUTERS/Vincent Kessler
8月18日，台湾桃园县1,215名农民一举打破最多人在最短时间内种下最多秧苗等三项世界纪录，成功挑战“千人插秧”的吉尼斯世界纪录 REUTERS/Pichi Chuang