24小时时事新闻(8月22日) 24Hours
8月20日，印度金奈，穆斯林女子在学校操场祈祷，庆祝开斋节。REUTERS/Babu
8月19日，四川遂宁大英县，居民在泳池游泳消暑。 REUTERS/Stringer
8月19日，四川遂宁大英县，游客在度假胜地享受泥浴。 REUTERS/Stringer
8月20日，奥地利维也纳，一名年轻人在公共泳池跳水，享受清凉。 REUTERS/Lisi Niesner
8月20日，捷克布拉格附近小村多布日霍维采，一名男子领着宠物狗在贝龙卡河享受清凉。 REUTERS/David W Cerny
8月14日，广东湛江一栋商住楼楼顶，一名妇女欲跳楼自杀，公安消防干警经过4个多小时的想方设法，最后成功解救这名妇女。 REUTERS/Stringer
7月15日，巴基斯坦伊斯兰堡郊外，人们在一个舞厅随着音乐跳舞。 REUTERS/Stringer
8月20日，古巴哈瓦那，人们步行经过一栋毁坏的建筑。 REUTERS/Enrique De La Osa
8月20日，叙利亚大马士革，联合国监督团成员在饭店内推着行李，准备撤离。在结束4个月的任务之后，联合国叙利亚监督团的观察员是开始陆续撤离首都大马士革，目前大马士革郊区的多个城镇仍然是持续发生战斗。REUTERS/Khaled al-Hariri
8月20日，湖北武汉，一条死鱼漂浮在遭蓝藻污染的东湖。 REUTERS/Stringer
8月20日，土耳其加济安泰普省，汽车炸弹爆炸现场。加济安泰普省的一间警署附近发生汽车炸弹爆炸，造成最少7人死亡，数十人受伤。 REUTERS/Ihlas/Habip Demirci
8月20日，加拿大育空地区，山羊趴在陈旧卡车上。 REUTERS/Chris Wattie
8月20日，韩国蔚山，现代汽车集团员工参加罢工活动，要求公司取消夜班制度。REUTERS/Stringer
8月20日，尼泊尔加德满都，一名信徒攀爬入拥挤的清真寺，参加开斋节大规模祈祷仪式。 REUTERS/Navesh Chitrakar
8月20日，比利时安特卫普省会，一对夫妇在漂浮泳池“Badboot”享受闲暇时光。Badboot是世界上最大的漂浮泳池之一，由一艘废弃摆渡船改建而成，可容纳600人，泳池长度为120米。 REUTERS/Francois Lenoir
8月20日，香港，一个孩子与购物商场地面上的3D立体画合影。 REUTERS/Bobby Yip
8月20日，美国华盛顿，美国第一夫人米歇尔在白宫东厅设国宴招待来自全美各地的54名儿童及其家长，一名侍者端送甜点。 REUTERS/Larry Downing
8月20日，巴拉圭亚松森，财政部工作人员在示威活动中与防暴警察争执。财政部工作人员举行示威活动，要求提高薪酬等。 REUTERS/Jorge Adorno
8月20日，瑞士Muellheim，闪电划过天空。 REUTERS/Arnd Wiegmann