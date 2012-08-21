24小时时事新闻(8月22日) 24Hours

8月20日，叙利亚大马士革，联合国监督团成员在饭店内推着行李，准备撤离。在结束4个月的任务之后，联合国叙利亚监督团的观察员是开始陆续撤离首都大马士革，目前大马士革郊区的多个城镇仍然是持续发生战斗。REUTERS/Khaled al-Hariri