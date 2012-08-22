24小时时事新闻(8月23日) 24Hours

8月19日，埃塞俄比亚拉利贝拉，信徒在Bet Medhane Alem教堂的墙壁下祈祷。Bet Medhane Alem是目前世界上最大的岩石教堂，高为11.5米，面积约800平方米，由36支外柱和36支內柱支撑。 REmore