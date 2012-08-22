24小时时事新闻(8月23日) 24Hours
8月21日，黎巴嫩北部城市的黎波里，穆斯林逊尼派武装人员在与阿拉维派武装人员冲突中开火。黎巴嫩北部城市的黎波里穆斯林逊尼派和阿拉维派武装人员20日再度爆发冲突，已造成近30人受伤。 REUTERS/Omar Ibrahimore
一栋建筑在冲突中冒出滚滚浓烟。 REUTERS/Stringer
8月21日，洪都拉斯特古西加尔巴，防暴警察逮捕一名受伤的示威者。 REUTERS/Jorge Cabrera
8月21日，美国俄亥俄州哥伦布，总统奥巴马在竞选集会上发表演讲时脸部被演讲提示机挡住。 REUTERS/Kevin Lamarque
8月21日，瑞士苏黎世南部小村弗吕埃伦，一位农民在陡峭的山坡上搬运干草。 REUTERS/Michael Buholzer
8月21日，日本东京西部御殿场市东富士训练场，日本陆军自卫队装甲坦克在年度夜间作战训练中射击。 REUTERS/Issei Kato
8月21日，泰国曼谷，舞者在徐祝塑像前跳舞。泰国部分教徒雇用舞者在徐祝(Chuchok)庙还愿，通过向徐祝献舞方式感谢他帮助自己达成愿望。 REUTERS/Chaiwat Subprasom
8月20日，工农赤卫队参加训练，地点未知。 REUTERS/KCNA
8月20日，美国加州格林威尔，消防员试图扑灭山林大火。美国加州北部偏远地区爆发山林大火，而且火势继续蔓延，上万居民被迫离开家园。REUTERS/Max Whittaker
8月21日，印度孟买，一个奔跑的男孩经过鸽子群。 REUTERS/Vivek Prakash
8月21日，英国伦敦，泰特美术馆外面展示的艺术家达明安•赫斯特(Damien Hirst)的雕塑作品“Hymn”。 REUTERS/Stefan Wermuth
8月21日，韩国首尔，一名士兵在地铁站参加反恐演练。韩国和美国开始联合军事演习，演习以防御为主，是对韩美同盟战斗能力和防御能力的一次综合检验。 REUTERS/Kim Hong-Ji
8月17日，美国南加州海岸South Litchfield，志愿者及游客注视着小海龟爬回海洋中。志愿者们组成一个保护海龟的团体，在繁殖季节为濒危海龟所产的蛋提供保护。 REUTERS/Randall Hill
8月19日，埃塞俄比亚拉利贝拉，信徒在Bet Medhane Alem教堂的墙壁下祈祷。Bet Medhane Alem是目前世界上最大的岩石教堂，高为11.5米，面积约800平方米，由36支外柱和36支內柱支撑。 REmore
8月21日，厄瓜多尔通古拉瓦火山喷出岩浆和火山灰。由于通古拉瓦火山日趋活跃，当地政府已经发布火山橙色预警，政府正说服附近居民疏散。通古拉瓦火山海拔5016米，1999年起进入活跃期。REUTERS/Gary Granja
8月21日，叙利亚阿勒颇附近的Azaz市，人们参加一名反抗军士兵的葬礼。 REUTERS/Youssef Boudlal
8月21日，一个男孩跳入比利时Tihange核电厂附近的河中游泳。比利时开展压力容器裂缝排查，监管方表示Tihange核电厂2号机组也将于9月停堆以进行安全检查。 REUTERS/Francois Lenoir
8月21日，墨西哥莫莱利亚，警察在转移囚犯时，将其押送上飞机。 REUTERS/Leovigildo Gonzalez
8月21日，英国伦敦，拾荒者在泰晤士河畔利用金属探测器捡拾废旧金属。 REUTERS/Stefan Wermuth
8月21日，尼泊尔加德满都，一名男子安慰死者家属Khilnath Phuyal(右)，Phuyal的妻子在生孩子时不幸死亡。 REUTERS/Navesh Chitrakar
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苹果成美国史上市值最高公司 Apple Biggest-Ever US Company
(Reuters) -苹果股价周一跳升2.6%，市值突破6,200亿美元，超越微软成为有史以来美国公司市值的最高水平。但若经通胀因素调整，微软当年所创纪录仍未被打破。
24小时时事新闻(8月22日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
摄影技法：剪影 Photo focus: Silhouette
(Reuters) -剪影照片是指包含被拍摄者、物体或场景外形轮廓的照片，被摄体本身往往是黑色的，不包含任何细节。剪影照片可以突出主体，表现人物外形姿态。
金正恩视察军队 Kim Jong-un Visited Troops 2012
(Reuters) -朝鲜中央通讯社报道称，朝鲜领导人金正恩视察前线部队，提醒军队勿忘对抗韩国挑衅的“圣战”职责。
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Guatemala mourns after at least 37 girls burned to death under lock and key in an overcrowded shelter for abused teens.
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Islamic State militants carefully excavated ancient artifacts under Mosul's Mosque of Jonah and then preserved them in tunnels, a local archaeologist said, in sharp contrast to their public desecration of antiquities.
Britain's next top dog
Dogs from around the world compete in Britain's famed Crufts Dog Show.
South Korean president impeached
South Korea's Constitutional Court removes President Park Geun-hye from office over a graft scandal.
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On March 11, 2011, a 9.0 magnitude earthquake set off a massive tsunami and meltdowns at the Fukushima Dai-Ichi nuclear plant, killing more than 15,000 people and devastating the northeastern coast of Japan.
Hungary's 'border hunters' target migrants
Hungary's new "border hunter" force aims to help police and army units keep out migrants, part of a security clampdown that has raised human rights concerns.