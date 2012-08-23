24小时时事新闻(8月23日) 24Hours
8月21日，黎巴嫩北部城市的黎波里，穆斯林逊尼派武装人员在与阿拉维派武装人员冲突中开火。黎巴嫩北部城市的黎波里穆斯林逊尼派和阿拉维派武装人员20日再度爆发冲突，已造成近30人受伤。 REUTERS/Omar Ibrahim
一栋建筑在冲突中冒出滚滚浓烟。 REUTERS/Stringer
8月21日，洪都拉斯特古西加尔巴，防暴警察逮捕一名受伤的示威者。 REUTERS/Jorge Cabrera
8月21日，美国俄亥俄州哥伦布，总统奥巴马在竞选集会上发表演讲时脸部被演讲提示机挡住。 REUTERS/Kevin Lamarque
8月21日，瑞士苏黎世南部小村弗吕埃伦，一位农民在陡峭的山坡上搬运干草。 REUTERS/Michael Buholzer
8月21日，日本东京西部御殿场市东富士训练场，日本陆军自卫队装甲坦克在年度夜间作战训练中射击。 REUTERS/Issei Kato
8月21日，泰国曼谷，舞者在徐祝塑像前跳舞。泰国部分教徒雇用舞者在徐祝(Chuchok)庙还愿，通过向徐祝献舞方式感谢他帮助自己达成愿望。 REUTERS/Chaiwat Subprasom
8月20日，朝鲜工农赤卫队参加训练，地点未知。 REUTERS/KCNA
8月20日，美国加州格林威尔，消防员试图扑灭山林大火。美国加州北部偏远地区爆发山林大火，而且火势继续蔓延，上万居民被迫离开家园。REUTERS/Max Whittaker
8月21日，印度孟买，一个奔跑的男孩经过鸽子群。 REUTERS/Vivek Prakash
8月21日，英国伦敦，泰特美术馆外面展示的艺术家达明安•赫斯特(Damien Hirst)的雕塑作品“Hymn”。 REUTERS/Stefan Wermuth
8月21日，韩国首尔，一名士兵在地铁站参加反恐演练。韩国和美国开始联合军事演习，演习以防御为主，是对韩美同盟战斗能力和防御能力的一次综合检验。 REUTERS/Kim Hong-Ji
8月17日，美国南加州海岸South Litchfield，志愿者及游客注视着小海龟爬回海洋中。志愿者们组成一个保护海龟的团体，在繁殖季节为濒危海龟所产的蛋提供保护。 REUTERS/Randall Hill
8月19日，埃塞俄比亚拉利贝拉，信徒在Bet Medhane Alem教堂的墙壁下祈祷。Bet Medhane Alem是目前世界上最大的岩石教堂，高为11.5米，面积约800平方米，由36支外柱和36支內柱支撑。 REUTERS/Siegfried Modola
8月21日，厄瓜多尔通古拉瓦火山喷出岩浆和火山灰。由于通古拉瓦火山日趋活跃，当地政府已经发布火山橙色预警，政府正说服附近居民疏散。通古拉瓦火山海拔5016米，1999年起进入活跃期。REUTERS/Gary Granja
8月21日，叙利亚阿勒颇附近的Azaz市，人们参加一名反抗军士兵的葬礼。 REUTERS/Youssef Boudlal
8月21日，一个男孩跳入比利时Tihange核电厂附近的河中游泳。比利时开展压力容器裂缝排查，监管方表示Tihange核电厂2号机组也将于9月停堆以进行安全检查。 REUTERS/Francois Lenoir
8月21日，墨西哥莫莱利亚，警察在转移囚犯时，将其押送上飞机。 REUTERS/Leovigildo Gonzalez
8月21日，英国伦敦，拾荒者在泰晤士河畔利用金属探测器捡拾废旧金属。 REUTERS/Stefan Wermuth
8月21日，尼泊尔加德满都，一名男子安慰死者家属Khilnath Phuyal(右)，Phuyal的妻子在生孩子时不幸死亡。 REUTERS/Navesh Chitrakar