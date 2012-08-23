24小时时事新闻(8月24日) 24Hours

8月22日，黎巴嫩北部城市的黎波里，一名逊尼派武装人员在冲突中抱着一名妇女奔跑躲避。的黎波里阿拉维派居民为主的穆哈辛山地区与逊尼派居民为主的塔巴纳门地区近日爆发冲突，已造成至少10人死亡。 REUTERS/Omar Ibrahim