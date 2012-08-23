24小时时事新闻(8月24日) 24Hours
8月22日，叙利亚阿勒颇，反对派武装人员向政府军开火。反对派宣称控制北部重镇阿勒颇接近三分之二的区域。 REUTERS/Zain Karam
8月22日，叙利亚阿勒颇，孩子荡秋千玩耍。 REUTERS/Youssef Boudlal
8月22日，韩国首尔，士兵在地铁站参加反恐演练。韩国和美国举行联合军事演习，演习以防御为主，是对韩美同盟战斗能力和防御能力的一次综合检验。 REUTERS/Kim Hong-Ji
8月22日，缅甸伊洛瓦底三角洲，一栋遭洪水淹没的房屋中挂着反对派领导人昂山素季的父亲昂山将军的图像。缅甸雨季来临，近日来的大雨已将中部地区大片农田淹沒。 REUTERS/Soe Zeya Tun
8月7日，湖北巴东三峡大坝附近，一位居民查看因山体滑坡造成的房屋裂缝。REUTERS/Carlos Barria
8月8日，湖北宜昌，一名渔民行走在三峡大坝附近。 REUTERS/Carlos Barria
8月22日，印控克什米尔斯利那加 ，一名男子泡在泉水中消暑。 REUTERS/Fayaz Kabli
8月22日，瑞士苏黎世，人们参加苏黎世湖游泳比赛。 REUTERS/Michael Buholzer
8月22日，香港，人们鼓掌欢迎保钓船“启丰二号”安全返回维多利亚港口。香港特区政府发表声明称，特区行政长官和特区政府对香港船只“启丰二号”和7名“保钓”人士安全返港感到欣慰。 REUTERS/Bobby Yip
8月22日，巴基斯坦卡拉奇，无家可归的年轻人躺在废旧汽车上睡觉。 REUTERS/Akhtar Soomro
5月24日，菲律宾康波斯特拉谷省迪瓦瓦村，一名矿工玩电脑游戏。菲律宾90%小矿黄金外流，多数输往中国。 REUTERS/Erik De Castro
8月22日，多哥共和国洛美，防暴警察试图驱散示威者。 REUTERS/Noel Kokou Tadegnon
8月21日，加拿大西北地区Moose Pond，一条河流穿过山谷。加拿大将在西北地区新增一处国家公园，名为Naats'ihch'oh National Park Reserve，毗邻加拿大另一著名的国家公园--纳汉尼国家公园。 REUTERS/Adrian Wyld/POOL
8月22日，梵蒂冈冈多菲堡，一名信徒拍摄教皇本笃十六世。冈多菲堡是教皇的夏日别墅所，至今已有400多年历史。 REUTERS/Alessandro Bianchi
8月22日，黎巴嫩北部城市的黎波里，一名逊尼派武装人员在冲突中抱着一名妇女奔跑躲避。的黎波里阿拉维派居民为主的穆哈辛山地区与逊尼派居民为主的塔巴纳门地区近日爆发冲突，已造成至少10人死亡。 REUTERS/Omar Ibrahim
逊尼派武装人员在冲突中持枪瞄准。 REUTERS/Stringer
8月22日，埃及吉萨，国际货币基金组织总裁克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)(左2)参观金字塔，周围站着安保人员。克里斯蒂娜·拉加德当日会见埃及总统穆尔西，双方商讨了国际货币基金组织向埃及提供援助以帮助埃及恢复经济等问题。 REUTERS/Asmaa Waguih
8月21日，巴拿马首都巴拿马城，一个男孩(中)在街头理发店等待剪发。REUTERS/Carlos Jasso