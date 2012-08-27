24小时时事新闻(8月28日) 24Hours

8月25日，在叙利亚遇难的日本女记者山本美香的棺材抵达日本成田机场。隶属自由新闻记者团体“日本记者”的山本美香20日在叙利亚北部城市阿勒颇遭遇枪战中弹身亡。山本美香现年45岁，曾长期参加伊拉克、阿富汗等地区的战地报道。 more