24小时时事新闻(8月28日) 24Hours
8月26日，海地太子港，一名女子呆在遭洪水淹没的房屋内。海地官员表示，热带风暴艾萨克(Isaac)袭击当地，已造成数人死亡。 REUTERS/Swoan Parker
8月26日，墨西哥首都墨西哥城，一名斗牛士在斗牛过程中遭公牛袭击。 REUTERS/Edgard Garrido
8月26日，阿富汗喀布尔，一名商贩躺在其旋转木马附近睡觉。 REUTERS/Omar Sobhani
8月26日，印度新德里，警察逮捕一名参加反腐示威活动的抗议者。 REUTERS/Mansi Thapliyal
8月26日，委内瑞拉蓬托菲霍，孩子们观看阿穆艾炼油厂爆炸引起的火灾。委内瑞拉阿穆艾炼油厂25日发生大规模爆炸并引发火灾，已造成24人死亡。初步判定爆炸原因是瓦斯外泄。REUTERS/Gil Montano
阿穆艾炼油厂冒出滚滚浓烟。阿穆艾炼油厂日产原油64.5万桶，是委内瑞拉境内最大的炼油厂。 REUTERS/Gil Montano
8月26日，危地马拉首都危地马拉城，居民(左)注视着被小规模龙卷风刮到灯柱上的钢铁屋顶。 REUTERS/Jorge Dan Lopez
居民在小规模龙卷风过后痛哭。REUTERS/Jorge Dan Lopez
8月26日，巴西里约热内卢，世界级BMX车手摩根·韦德(Morgan Wade)参加MegaRamp滑板赛。 REUTERS/Ricardo Moraes
8月26日，美国佛罗里达州圣彼德斯堡，示威者在大巴行李存放处躲雨。示威者们抗议共和党全国代表大会召开。 REUTERS/Eric Thayer
8月26日，印度加尔各答，仁爱传教会的修女参加祈祷仪式，纪念特蕾莎修女102岁诞辰。特蕾莎修女为世界著名的天主教慈善工作者，是仁爱传教会的创始人，主要替印度加尔各答的穷人服务，因其一生奉献给解除贫困，而于1979年得到诺more
8月25日，缅甸仰光，一名街头艺术家在墙上涂鸦。 REUTERS/Soe Zeya Tun
8月26日，塞尔维亚贝尔格莱德，一艘船停放在干涸的多瑙河河床上。由于持续高温干旱，塞尔维亚近日气温多在40摄氏度左右，该国南部山区多处发生山林大火。 REUTERS/Marko Djurica
8月25日，在叙利亚遇难的日本女记者山本美香的棺材抵达日本成田机场。隶属自由新闻记者团体“日本记者”的山本美香20日在叙利亚北部城市阿勒颇遭遇枪战中弹身亡。山本美香现年45岁，曾长期参加伊拉克、阿富汗等地区的战地报道。 more
8月26日，美国巴尔的摩，球迷冒雨等待观看美国职业棒球大联盟赛。REUTERS/Patrick Smith
8月26日，红牛鸟人大赛在巴西巴西利亚举行，参赛者驾驶自制飞行器。 REUTERS/Ueslei Marcelino
8月26日，尼泊尔加德满都，人们参加训练为同性恋运动会做准备。尼泊尔将于10月12日举行亚洲第一届由同性恋、两性人和变性人参加的综合运动会。 REUTERS/Navesh Chitrakar
8月26日，加沙，巴勒斯坦孩子在海边玩耍。 REUTERS/Mohammed Salem
8月27日，尼泊尔勒利德布尔，一个孩子站在门口张望。 REUTERS/Navesh Chitrakar