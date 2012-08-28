24小时时事新闻(8月29日) 24Hours

8月27日，美国共和党全国代表大会在佛罗里达州海滨城市坦帕低调揭幕，代表们观看共和党总统候选人罗姆尼(Mitt Romney)的照片。来自美国各地近5,000名共和党代表参加了这次大会，大会将正式提名前马萨诸塞州州长米特more

8月27日，美国共和党全国代表大会在佛罗里达州海滨城市坦帕低调揭幕，代表们观看共和党总统候选人罗姆尼(Mitt Romney)的照片。来自美国各地近5,000名共和党代表参加了这次大会，大会将正式提名前马萨诸塞州州长米特·罗姆尼和众议员保罗·瑞安为共和党参加今年美总统选举的正副总统候选人。 REUTERS/Shannon Stapleton

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