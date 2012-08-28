24小时时事新闻(8月29日) 24Hours
8月27日，美国共和党全国代表大会在佛罗里达州海滨城市坦帕低调揭幕，代表们观看共和党总统候选人罗姆尼(Mitt Romney)的照片。来自美国各地近5,000名共和党代表参加了这次大会，大会将正式提名前马萨诸塞州州长米特more
美国共和党全国代表大会开幕式上的讲台。 REUTERS/Jason Reed
代表们在共和党全国代表大会上欢呼。REUTERS/Eric Thayer
由于有情报显示无政府主义者可能发动恐怖袭击，加上大批抗议人士计划举行示威活动，美国联邦、佛罗里达州和坦帕市的安全和执法部门进入高度戒备状态，部署了1000多名警察和国民警卫队员，负责大会安保工作。(一名警察拍摄示威活动。more
8月27日，西班牙加的斯圣玛利亚港，安达卢西亚工会(SAT)成员在Caixa银行分行举行占领运动，反对削减政府开支。据报道，西班牙国家警察已经逮捕了10名参加此次运动的示威者。 REUTERS/Jon Nazca
一名安达卢西亚工会成员坐着休息。由于受到马里亚雷达市市长胡安组织的反对紧缩政策游行活动影响，西班牙多地爆发了占领银行行动。 REUTERS/Jon Nazca
8月27日，委内瑞拉蓬托菲霍，人们观看阿穆艾炼油厂爆炸引起的火灾。阿穆艾炼油厂25日凌晨瓦斯泄漏，触发爆炸并起火，目前遇难者上升至41人，包括18名国民警卫队成员和15名平民,另有超过80人受伤。 REUTERS/Strmore
阿穆艾炼油厂冒出滚滚浓烟。 REUTERS/Marife Cuauro
8月27日，美国网球公开赛在纽约举行，捷克选手沙法若娃(Lucie Safarova)击败美国选手奥丁恩(Melanie Oudin)后为球迷签名。 REUTERS/Jessica Rinaldi
8月27日，美国路易斯安那州新奥尔良，一名工人用木板封住店面，以抵御热带风暴“艾萨克”。美国路易斯安那州州长博比·金达尔26日宣布该州进入紧急状态，以应对可能演变成飓风的热带风暴“艾萨克”。 REUTERS/Sean Gmore
8月27日，路易斯安那州梅泰里，热带风暴“艾萨克”警告牌。REUTERS/Sean Gardner
8月27日，上海，一名男子乘坐地铁时睡觉。 REUTERS/Carlos Barria
8月27日，新疆阿克苏，家长们提交住房文件，为孩子上小学进行登记。 REUTERS/Stringer
8月27日，英国伦敦，参加诺丁山狂欢节的表演者们躲雨。 REUTERS/Olivia Harris
8月26日，马耳他瓦莱塔郊外小镇圣朱利安宗教盛会上，一名选手试图抓住旗帜时，从涂满油脂的旗杆上滑下来。 REUTERS/Darrin Zammit Lupi
8月27日，孟加拉达卡，一个孩子在交通高峰时期穿过两辆公共汽车之间的空隙。 REUTERS/Andrew Biraj
8月27日，日本东京，电子产品商店的夏普广告。台湾鸿海董事长郭台铭表示，鸿海希望在本周与日本夏普敲定投资协议。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
8月27日，叙利亚阿勒颇，一个孩子骑车经过遭战斗机击中的油槽车。REUTERS/Youssef Boudlal
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24小时时事新闻(8月28日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
DNA鉴定走上街头 DNA Van in America
(Reuters) - 在美国纽约一家名为“健康之路”的公司从2010年开始运营一个移动诊所，其测试车会在街头上现场进行DNA检测，起步价是299美元。DNA测试曾经是一个耗时且复杂的过程，但现在已经变得唾手可得，以至于专家们担心，家庭以及个人可能还没有为测试结果做好心理准备。