24小时时事新闻(8月30日) 24Hours

8月28日，秘鲁阿雷基帕一所监狱发生骚乱事件，囚犯劫持了4名监狱人员作为人质，争取改善监狱的条件。触发这次囚犯骚乱的原因是当局突击搜查没收了囚犯的电视机和影碟机，囚犯不满而劫持了包括监狱主管在内的4名职员，并控制了两座监禁了最危险罪犯的监仓。他们在屋顶聚集及焚烧床垫，争取改善监狱的环璄和撤换管理人员。 REUTERS/Stringer