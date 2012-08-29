24小时时事新闻(8月30日) 24Hours
8月28日，美国共和党全国代表大会在佛罗里达州海滨城市坦帕举行，一名来自德州的代表等待会议开始。 REUTERS/Eric Thayer
一个包包里放着以米特•罗姆尼为封面的《时代》杂志。罗姆尼在大会上被正式提名为共和党总统候选人。 REUTERS/Eric Thayer
共和党总统候选人罗姆尼的妻子安•罗姆尼准备在共和党大会上发表讲话。安•罗姆尼将丈夫称赞为能改变美国的、有决心的问题解决者。 REUTERS/Jason Reed
8月28日，格鲁吉亚第比利斯，教徒在希欧尼大教堂参加纪念圣母升天节的宗教仪式。 REUTERS/David Mdzinarishvili
8月28日，葡萄牙辛特拉，流浪狗保护协会内的一只关在笼子里的狗。因经济不景气，过去两年流浪狗的数量在增加，而另一方面收养流浪狗的人数在减少。 REUTERS/Rafael Marchante
8月28日，肯尼亚蒙巴萨，一名受伤的警察在医院接受治疗。一名警察当日在蒙巴萨发生的骚乱中遭手榴弹袭击身亡，市内有5座教堂和多处公共设施遭示威人群破坏。遇袭身亡的警员殉职时在值勤，试图驱散正在焚烧一家教堂的示威者。 REUTERS/Siegfried Modola
一名警察在街道上巡逻。示威者向维持秩序的警察投掷手榴弹，导致一些警员受伤。目前骚乱仍在蒙巴萨地区蔓延，有多名民众受伤。REUTERS/Siegfried Modola
8月28日，在热带风暴“艾萨克”逼近美国新奥尔良时，一名居民站在庞恰特雷恩湖岸边。REUTERS/Jonathan Bachman
8月28日，安哥拉罗安达，街头小贩售卖水果。REUTERS/Siphiwe Sibeko
8月28日，尼泊尔加德满都，一名印度教信徒在帕斯帕提那寺修行。 REUTERS/Navesh Chitrakar
8月28日，叙利亚阿勒颇，反对派武装力量与政府军交火。 REUTERS/Youssef Boudlal
8月28日，巴西里约热内卢，维和警察列队参加就职仪式。这些警察的职责为确保里约热内卢的安全，减少犯罪，为2014年的世界杯和2016年的奥运会做准备。REUTERS/Ricardo Moraes
8月28日，智利圣地亚哥，一名学生示威者站在防暴警察的车辆附近。10万名学生当日上街游行，要求教育改革，警方采取行动驱散，双方爆发冲突。REUTERS/Ivan Alvarado
防暴警察逮捕一位支持示威学生的妇女。REUTERS/Carlos Vera
8月28日，秘鲁阿雷基帕一所监狱发生骚乱事件，囚犯劫持了4名监狱人员作为人质，争取改善监狱的条件。触发这次囚犯骚乱的原因是当局突击搜查没收了囚犯的电视机和影碟机，囚犯不满而劫持了包括监狱主管在内的4名职员，并控制了两座监禁了最危险罪犯的监仓。他们在屋顶聚集及焚烧床垫，争取改善监狱的环璄和撤换管理人员。 REUTERS/Stringer
8月28日，意大利吉利奥岛，游客在触礁搁浅的豪华游轮“协和”号(Costa Concordia)附近海域游泳。 REUTERS/Alessandro Bianchi
8月28日，安徽铜陵，武警参加训练。 REUTERS/China Daily
8月28日，巴基斯坦拉合尔，一只小狗站在水牛背上。REUTERS/Mohsin Raza
8月28日，秘鲁利马，一名居民参加悼念八九十年代安第斯地区游击战中遇害者的仪式。REUTERS/Enrique Castro-Mendivil