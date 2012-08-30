24小时时事新闻(8月31日) 24Hours

8月9日，德国柏林，德国总理默克尔(右)与意大利总理马里奥·蒙蒂在总理府交谈。默克尔在会面后表示，后几个月，关键事件的解决迫在眉睫，欧洲领导人必须与欧洲央行(ECB)和欧盟加强协调。 REUTERS/Bundesregimore