24小时时事新闻(8月31日) 24Hours
8月29日，美国密西西比州格尔夫波特，居民躲避风暴潮。艾萨克(Isaac)在墨西哥湾沿岸部分地区倾泻超过一英尺(约合300毫米)的降雨量并引发风暴潮，导致部分居民被困，数十万家庭断电。REUTERS/Michael Spmore
8月9日，德国柏林，德国总理默克尔(右)与意大利总理马里奥·蒙蒂在总理府交谈。默克尔在会面后表示，后几个月，关键事件的解决迫在眉睫，欧洲领导人必须与欧洲央行(ECB)和欧盟加强协调。 REUTERS/Bundesregimore
8月17日，巴西马托格罗索州欣古国家公园，亚瓦拉皮提族部落孩子在Quarup仪式中的照相机附近玩耍。亚瓦拉皮提族部落举办连续数日的Quarup仪式，为了要表彰已故的部落重要人士。 REUTERS/Ueslei Marcemore
8月28日，山东青岛，当台风布拉万袭来掀起巨浪时，警察引导一个受困的汽车司机。当日，受今年第15号台风“布拉万”过境影响，青岛市沿海一线出现大风大浪，城市沿海景区陆续封闭，通向海滨景区的部分道路亦实施交通管制。 REUTmore
8月28日，美国弗吉尼亚州Charlottesville nTelos Wireless Pavillion，一名女子与总统奥巴马竞选集会上的巨幅国旗合影。 REUTERS/Larry Downing
8月28日，上海，上海大学的学生在图书馆前参加军训。 REUTERS/Aly Song
8月29日，美国共和党全国代表大会在佛罗里达州坦帕举行，共和党副总统候选人保罗·瑞安接受副总统候选人提名后与家人进行庆祝。REUTERS/Shannon Stapleton
坦帕，人们举行示威活动抗议在此举行的共和党全国代表大会。 REUTERS/Adrees Latif
8月29日，美国佛罗里达州坦帕，一名理发师在其贴满海报的卡车前面为顾客理发。 REUTERS/Philip Andrews
8月29日，在威尼斯电影节上，美国女星凯特·哈德森(Kate Hudson)与缪斯乐队主唱马特·贝拉米(Matt Bellamy)亮相红毯。REUTERS/Max Rossi
8月29日，英国伯明翰，泰特美术馆画作维护人员检查《夏洛特少女》(The Lady of Shalott)。 REUTERS/Darren Staples
8月30日，韩国首尔，警察与举行反日活动的示威者发生冲突。数百人聚集在日本驻韩国大使馆前举行反日示威，并向日本大使馆递交抗议信。 REUTERS/Kim Hong-Ji
8月29日，美国俄亥俄州沃帕科内塔，游客参观阿姆斯特朗太空博物的“无限房间”。美国宇航员、“登月第一人”阿姆斯特朗近日辞世，享年82岁。阿姆斯特朗1969年7月20日作为“阿波罗11号”指挥官登上月球，成为人类历史上第一more
8月29日，“火人”艺术与音乐节在美国内华达州布加迪黑岩沙漠举行，一名爱好者观看名为“Zonotopia and the Two Trees”的艺术装置。 REUTERS/Jim Urquhart
8月29日，意大利卡尔博尼亚，一名参加示威活动的萨丁尼亚岛煤矿工人。为了阻止政府关闭自己赖以生存的煤矿，百名矿工在萨丁尼亚岛煤矿的井下举行抗议活动。、 REUTERS/Alessandro Bianchi
8月29日，在美国网球公开赛上，澳大利亚选手凯西·德拉奎尔(Casey Dellacqua)与中国的李娜进行比赛。 REUTERS/Kevin Lamarque
8月29日，肯尼亚蒙巴萨，骚乱中用作路障的燃烧轮胎。一名警察28日在蒙巴萨发生的骚乱中遭手榴弹袭击身亡，市内有5座教堂和多处公共设施遭示威人群破坏。 REUTERS/Siegfried Modola
8月29日，安哥拉卡玛玛，支持者参加“安哥拉人民解放运动”的竞选集会。安哥拉于8月31日举行大选。REUTERS/Siphiwe Sibeko
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伦敦残奥会开幕式 London Paralympics 2012
(Reuters) -第14届夏季残奥会开幕式在英国伦敦举行，美轮美奂的布景，无与伦比的氛围令人印象深刻。来自160个国家和地区的4,200名运动员将角逐20个大项300个小项的奖牌，这是有史以来参赛人数最多的一届残奥会。
时尚界忠告美副总统候选人瑞安：人靠衣装 Paul Ryan
(Reuters) -本月早些时候罗姆尼确定保罗·瑞安为其竞选搭档，成为美国共和党副总统候选人，时尚界对其穿着大加抨击。时尚达人建议，瑞安该花时间去给自己好好挑选衣服。他们认为：瑞安真需要有人帮忙打点他的衣柜。
Shadows of the Three Gorges
(Reuters) -
24小时时事新闻(8月30日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
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