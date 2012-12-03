24小时时事新闻(12月4日) 24Hours
12月2日，加沙城，一名参加反以色列游行的巴勒斯坦男孩向车窗外张望。哈马斯政府统计，以色列对加沙地区持续8天的袭击已造成超过12亿美元的直接和间接损失。REUTERS/Mohammed Salem
12月2日，德国威斯巴登，游客参观艺术家Naneci Yurdaguel名为《Burquoi》艺术展。 REUTERS/Ralph Orlowski
英国卢克诺，一名狩猎者展示战利品。(摄于11月22日) REUTERS/Eddie Keogh
12月1日，西班牙巴塞罗那，米拉之家举办灯光秀，庆祝其成立一百周年。 REUTERS/Albert Gea
12月2日，美国总统奥巴马夫妇出席肯尼迪中心荣誉奖晚宴，米歇尔与芭蕾舞演员玛卡洛娃(左)和演员达斯汀•霍夫曼(左二)握手致意。该奖项专门用于奖励终身为美国文化作出贡献的杰出人士。 REUTERS/Jason Reed
12月2日，男子世界杯大回转滑雪赛中美国比弗克里克举行，挪威选手Kjetil Jansrud参加比赛。 REUTERS/Rick Wilking
12月2日，约旦边境城市赖姆萨，当地居民为死于叙利亚政府将袭击的三个叙利亚难民举行葬礼，其中包括一名7个月大的婴儿。 REUTERS/Muhammad Hamed
12月2日，缅甸仰光，位于北部蒙育瓦的中缅合资铜矿抗议领导者之一Aung Soe(中)被警方逮捕。大批缅甸村民、学生和僧侣抗议抗议莱比塘铜矿强迫人们迁移并对当地造成污染。 REUTERS/Soe Zeya Tun
12月2日，埃及开罗，总统穆尔西的支持者在最高宪法法院外举行集会游行。埃及最高宪法法院当天宣布无限期推迟涉及解散制宪委员会和协商会议（议会上院）案件的判决。 REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
12月2日，叙利亚胡拉，居民逃离家园。 REUTERS/Misra Al-Misri/Shaam News Network/Handout
12月2日，约旦河西岸城市拉马拉，集会者摇旗庆祝巴勒斯坦成为联合国观察员国。 REUTERS/Ammar Awad
12月2日，印度阿拉哈巴德，工人建造横跨恒河的浮桥Kumbh Mela。 REUTERS/Jitendra Prakash
12月2日，刚果边境城市戈马，警员列队聆听指挥官讲话。 REUTERS/Goran Tomasevic
12月2日，土耳其伊斯坦布尔，抗议者焚烧以色列国旗。 REUTERS/Osman Orsal
12月1日，惹事度假胜地英格堡，滑雪者乘坐缆车。REUTERS/Arnd Wiegmann