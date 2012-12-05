24小时时事新闻(12月6日) 24Hours
12月4日，加沙城，巴勒斯坦安保人员在毁于以色列空袭的足球场内祈祷。哈马斯政府统计显示，以色列8天来对加沙地带的空袭已造成超过12亿美元的损失。REUTERS/Suhaib Salem
12月4日，土耳其边境小镇Ras al-Ain，叙利亚难民逃离家园。 REUTERS/Laszlo Balogh
12月2日，葡萄牙里斯本，卡巴莱歌舞演员在餐厅外吸烟。 REUTERS/Rafael Marchante
12月4日，巴西巴西利亚，一个土著印第安女孩在听证会上藏在桌下玩耍。 REUTERS/Ueslei Marcelino
12月4日，西班牙马德里，一对因失业无法缴纳租金的父女遭到驱逐，互相拥抱安慰。 REUTERS/Juan Medina
12月4日，突尼斯，一名参加罢工的男子在突尼斯总工会与伊斯兰教徒的冲突中受伤。 REUTERS/Anis Mili
12月3日，叙利亚al-Khalidiya，两名叙利亚自由军成员打乒乓球。 REUTERS/Yazan Homsy
12月4日，北爱尔兰首府贝尔法斯特市议会决定大幅缩短悬挂英国国旗时间后引发骚乱，至少五名警察在骚乱中负伤，市民身披英国国旗示威。REUTERS/Cathal McNaughton
巴西里约热内卢Evaristo de Moraes监狱，囚犯参加非政府组织的课程，以减轻压力和调节情绪。(摄于11月12日) REUTERS/Ricardo Moraes
12月4日，埃及开罗，因修宪事件引发的全面抗议示威浪潮再度升级。数万名示威者包围总统府，抗议总统穆尔西“扩权”，要求撤销上月发布的新宪法声明并推迟新宪法草案公投。REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
12月4日，白俄罗斯小村Minoity，一名女工在由前苏联导弹军事基地改建的农场内种植蘑菇。 REUTERS/Vasily Fedosenko
12月4日，约旦河西岸Maale Adumim犹太定居点的房屋。以色列总理内塔尼亚胡11月30日称，将在E1地区推进定居点建设，并在东耶路撒冷新建3000套房屋。REUTERS/Ammar Awad
12月4日，科威特，一名抗议者踢开防暴警察投掷的催泪瓦斯。科威特埃米尔萨巴赫3日签署法令，接受以首相贾比尔为首的内阁辞职的请求。 REUTERS/Obaida al Ahmad
12月4日，美国堪萨斯城酋长队后卫球员祖梵•贝尔彻在枪杀女友后自杀，其母亲在家中庭院设置临时纪念地。REUTERS/Shannon Stapleton
12月3日，巴西巴西利亚，一名女子在酒店阳台上拍摄日出景象。 REUTERS/Gary Hershorn
12月4日，南非法兰斯舒克，当地农民发起罢工示威以抗议收入过低，并与警方发生冲突。 REUTERS/Mike Hutchings
12月4日，保加利亚索菲亚，一名空中指挥员在新建成的塔台内工作。 REUTERS/Stoyan Nenov
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英王室宣布凯特王妃怀孕 The pregnant princess
(Reuters) - 英国圣詹姆斯宫12月3日发布声明，宣布威廉王子的妻子凯特王妃已经怀孕。
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First 100 days of Trump
Major moments from the first days of the Trump administration.
Hungary's 'border hunters' target migrants
Hungary's new "border hunter" force aims to help police and army units keep out migrants, part of a security clampdown that has raised human rights concerns.
Photos of the week
Our top photos from the past week.
Closing in on Raqqa
U.S.-backed Syrian militias tighten the chokehold on Islamic State's base in Raqqa after cutting the last main road out of the city.
Closing in on Raqqa
U.S.-backed Syrian militias fight to tighten the chokehold on Islamic State's base in Raqqa after cutting the last main road out of the city.
Wild boars overrun deserted Fukushima town
Hundreds of wild boars, which have been known to attack people when enraged, now pose an unexpected nuisance for residents returning to towns evacuated after the 2011 Fukushima nuclear crisis.
The sniper wars of Mosul
As an outnumbered and outgunned Islamic State mounts a fierce defence of their last stronghold in Iraq, snipers have been one of their most effective weapons. At times they can pin down advancing Iraqi forces for days.
Escape from Islamic State
Residents flee areas held by Islamic State as Iraqi forces battle to retake the city of Mosul.
The colors of Holi
The Hindu festival of Holi, also known as the Festival of Colors, heralds the beginning of spring.