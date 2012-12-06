24小时时事新闻(12月7日) 24Hours
12月5日，黎巴嫩的黎波里，逊尼派武装人员持枪巡逻。支持巴沙尔的阿拉维派穆斯林和逊尼派穆斯林发生冲突，一名逊尼派神职人员被打死。 REUTERS/Stringer
12月5日，巴西里约热内卢，非政府组织将约50万颗豆子放置在红布上，代表在过去十年中死于凶杀案的众多受害者。 REUTERS/Ricardo Moraes
12月5日，北京，中共中央总书记习近平在人民大会堂准备迎接国外专家。 REUTERS/Ed Jones/Pool
12月5日，英国伦敦，一名妇女经过一间倒闭的商铺。英国财政大臣奥斯本在议会发表半年度预算报告时表示，稳定进而削减债务水平所需要的增收减支措施实施时间将持续到2018年，比他之前的计划延长三年。REUTERS/Andrewmore
12月4日，美国纽约，一名男子独坐在犹太教撒塔玛哈西德派聚会现场。 REUTERS/Andrew Kelly
12月5日，西班牙塞维利亚，一名男子在街边售卖金属制品。REUTERS/Marcelo del Pozo
12月5日，约旦河西岸Maale Adumim犹太人定居点外的一处停车警示牌。以色列总理内塔尼亚胡11月30日称，将在E1地区推进定居点建设，并在东耶路撒冷新建3000套房屋。REUTERS/Ammar Awad
12月5日，菲律宾康波斯特拉谷省，毁于台风袭击的香蕉种植园。菲律宾政府当日发布最新通报，4日凌晨开始袭击菲南部地区的台风“宝霞”已造成274人死亡和339人受伤，超过20万人受灾。 REUTERS/Erik De Casmore
12月5日，美国迈阿密，游客在巴塞尔艺术博览会参观安尼施•卡普尔的艺术作品。 REUTERS/Robert Sullivan
12月5日，上海，一名交警指挥交通。 REUTERS/Carlos Barria
12月5日，美国萨默维尔，一名男子扮成圣诞老人骑车运送圣诞树。REUTERS/Brian Snyder
12月5日，英国伦敦巴比肯艺术中心，女王伊丽莎白二世展露笑容。 REUTERS/Luke MacGregor
12月5日，意大利罗马，一名男子在马里内拉海滩冲浪时跌落滑冲浪板。 REUTERS/Max Rossi
12月5日，日本在东京部署用于拦截弹道导弹的“爱国者”-3导弹(PAC3)。 REUTERS/Toru Hanai
12月5日，美国华盛顿，抗议者模拟耶稣诞生的场景并前往最高法院外示威。 REUTERS/Jason Reed
12月5日，安徽合肥，顾客在批发市场购买生猪肉。 REUTERS/Stringer
12月3日，洪都拉斯特古西加尔巴，警官学院站岗的身影投射到墙壁上。 REUTERS Jorge Cabrera
12月5日，巴西，一名安保人员在巴西利亚国会大厦巡逻。该建筑的设计者、巴西设计大师奥斯卡·尼迈耶(Oscar Niemeyer)日前在医院去世，享年104岁。 REUTERS/Ueslei Marcelino