24小时时事新闻(12月7日) 24Hours

12月5日，英国伦敦，一名妇女经过一间倒闭的商铺。英国财政大臣奥斯本在议会发表半年度预算报告时表示，稳定进而削减债务水平所需要的增收减支措施实施时间将持续到2018年，比他之前的计划延长三年。REUTERS/Andrewmore