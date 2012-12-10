24小时时事新闻(12月11日) 24Hours

12月9日，孟加拉达卡，一名反对派支持者向执政党支持者扔石块。以孟加拉国民族主义党为首的反对派18党联盟在全国发起“封路”行动，以此向执政的人民联盟政府施压，要求恢复看守政府制度，以保证明年大选的公正举行。 REUTERS/Andrew Biraj