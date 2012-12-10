24小时时事新闻(12月11日) 24Hours
12月9日，埃及开罗，一名示威者站在警戒的士兵附近高喊口号。穆尔西已颁布新宪法声明，完全废除上月22日颁布的引起广泛争议的宪法声明，但没有应反对派要求推迟12月15日宪法草案公投。 REUTERS/Asmaa Waguih
12月9日，美国华盛顿，总统奥巴马与家人在国家建筑博物馆观看圣诞音乐会期间，欢迎装扮成精灵的孩子。 REUTERS/Joshua Roberts
12月9日，孟加拉达卡，一名反对派支持者向执政党支持者扔石块。以孟加拉国民族主义党为首的反对派18党联盟在全国发起“封路”行动，以此向执政的人民联盟政府施压，要求恢复看守政府制度，以保证明年大选的公正举行。 REUTERS/Andrew Biraj
12月8日，叙利亚霍姆斯，反对派武装士兵燃火取暖。 REUTERS/ Yazan Homsy
12月9日，委内瑞拉加拉加斯，一名支持者在玻利瓦尔广场为总统查韦斯健康祈福。查韦斯承认，先前手术部位发现新的恶性细胞，于9日赴古巴接受手术。REUTERS/Jorge Silva
12月9日，美国华盛顿，142对合法登记结婚的同性伴侣在西雅图市政府大厦，举办该州有史以来第一个同性婚礼。 REUTERS/Jordan Stead
12月4日，香港，一名男性顾客在一个会所进行皮肤保养。 REUTERS/Bobby Yip
12月9日，加沙城，哈马斯领导人哈立德·迈沙阿勒(Khaled Meshaal)(左)与巴勒斯坦前领导人阿尔法特的亲属会面。流亡他乡的哈立德·迈沙阿勒7日首次踏上阔别45年的故土，在加沙地带参加“胜利集会”。 REUTERS/Mohammed Salem
12月9日，英国伦敦，西汉姆联队主教练山姆·阿勒代斯(左)与利物浦主教练布伦丹·罗杰斯观看其在英超联赛上对阵的球队比赛。REUTERS/Toby Melville
12月9日，安徽淮北，一名摊贩在市场售卖肉鸡。中国原国家统计局局长、经济学家邱晓华表示，预计中国经济四季度会结束短周期下行态势，有望趋于稳定并小福反弹至7.8%左右，全年经济增长率在7.8%左右。 REUTERS/Stringer
12月9日，德国东部小镇Michendorf，800名“圣诞老人”参加跑步比赛。REUTERS/Wolfgang Rattay
12月9日，罗马尼亚Rosia Montana，官员在投票站等待民众前来投票。罗马尼亚4年一度的议会选举投票已结束。随即公布的多家出口调查显示，执政的社会自由联盟以压倒性多数赢得本次选举。REUTERS/Radu Sigheti
12月9日，法国诺特达姆德朗德，牛群俯瞰图。REUTERS/Stephane Mahe
12月9日，德国伍尔夫赛姆，调查员在飞机失事现场调查。两架小型飞机相撞，造成8人死亡，其中包括4名儿童。 REUTERS/Lisi Niesner
12月8日，索马里摩加迪沙，一名谢贝利电台职员躺着休息。 REUTERS/AU-UN IST Photo/Tobin Jones/Handout
12月8日，印度克塔克，一名渔民在河上撒网捕鱼。 REUTERS/Stringer
12月9日，比利时布鲁塞尔，一位老人装扮成“圣尼古拉”，等待为孩子们送上糖果和礼物。 REUTERS/Yves Herman