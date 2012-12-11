24小时时事新闻(12月12日) 24Hours
12月10日，英国伦敦，自杀护士杰西塔•萨尔达尼亚(Jacintha Saldanha)的丈夫及女儿拿着她的照片离开国会大厦。澳大利亚的一家广播电台两名DJ主持人冒充英国女王和查尔斯王储打电话给英国王妃凯特就诊医院，让值more
12月10日，意大利罗马，鸽子群一景。意大利总理蒙蒂宣布将在今年年底辞职，这一表态不仅预示着意大利政局将出现变数，而且迅速触动市场神经，并搅动西班牙金融市场。REUTERS/Alessandro Bianchi
12月10日，美国纽约，国际货币基金组织(IMF)前总裁卡恩性侵案的女主角迪亚洛(Nafissatou Diallo)出席纽约州高级法院听证会。卡恩当日与指控他性侵的纽约酒店女服务员迪亚洛达成和解，具体细节未公开。 REmore
12月10日，朝鲜平壤，一名男子清扫万寿台纪念碑上的积雪。 REUTERS/Kyodo
12月10日，西班牙圣塞巴斯蒂安，Alderdi Eder公园内一个悼念冲突遇害者仪式中放置的鲜花。REUTERS/Vincent West
12月10日，山西太原火车站，新兵排队准备乘坐火车。 REUTERS/Stringer
12月10日，瑞典斯德哥尔摩，诺贝尔奖获得者及宾客参加在市政厅举行的传统诺贝尔晚宴。 REUTERS/Jessica Gow/Scanpix
12月10日，巴基斯坦卡拉奇，一名学生(右)在伊斯兰学校背诵古兰经。 REUTERS/Athar Hussain
12月10日，叙利亚大马士革，修女聚集祈祷以悼念逝世的叙利亚希腊东正教首领、安提约基亚和整个东部地区的宗主教哈兹姆四世(Ignatius Hazim IV)。哈兹姆四世12月5日因中风在贝鲁特的一家医院病逝，享年92岁。more
12月10日，墨西哥El Tejocote，墨西哥裔美籍女歌手利弗拉(Jenni Rivera)乘坐的小型飞机坠毁现场。飞机上包括利弗拉在内的7人不幸罹难，目前还不知道飞机失事原因。 REUTERS/Daniel Becmore
12月10日，耶路撒冷正统犹太教区米-歇雷姆，一名犹太人站在为光明节所点燃的蜡烛附近。 REUTERS/Ammar Awad
12月10日，印度孟买贫民窟达拉维，一名男子在废料店剥离电线内的铜线。REUTERS/Danish Siddiqui
12月10日为国际人权日，英国前首相戈登·布朗(Gordon Brown)在法国巴黎参加一个向巴基斯坦14岁少女马拉拉致敬的活动。巴基斯坦少女马拉拉(Malala Yousafazi)为伊斯兰女孩的受教育权斗争，于10月more
12月10日，2012年诺贝尔和平奖颁奖仪式在挪威首都奥斯陆市政厅举行，法国总统奥朗德和德国总理默克尔等部分欧盟成员国领导人出席颁奖仪式。 REUTERS/Suzanne Plunkett
12月9日，叙利亚霍姆斯，一名男子检查遭轰炸的清真寺屋顶。 REUTERS/Yazan Homsy
12月10日，香港特首梁振英(左)赴立法会出席答问大会，社民连主席“长毛”梁国雄(右三)冲出座位向梁振英投掷文件，最终被逐出会议厅。 REUTERS/Bobby Yip
12月9日，阿根廷布宜诺斯艾利斯，总统克里斯蒂娜(Cristina Fernandez de Kirchner)在国际人权日庆祝活动上的表演者握手。 REUTERS/Marcos Brindicci
9月21日，马里首都巴马科，阿法鲁克清真寺内信徒用于净身的壶。 REUTERS/Joe Penney
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年终盘点：讣告类 Notable Deaths of 2012
(Reuters) -盘点在2012年逝世的名人们。
莫言领取2012年诺贝尔文学奖 Mo Yan 2012
(Reuters) - 2012年诺贝尔奖颁发典礼12月10日在瑞典首都斯德哥尔摩音乐厅举行。瑞典国王卡尔十六世—古斯塔夫为中国作家莫言颁发了诺贝尔文学奖的奖章和证书。
24小时时事新闻(12月11日) 24Hours
(Reuters) - 聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
寰宇搜奇 Oddly(18)
(Reuters) -世界之大，无奇不有。路透摄影记者为你打开这扇“随意门”。
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