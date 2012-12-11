24小时时事新闻(12月12日) 24Hours

12月10日，英国伦敦，自杀护士杰西塔•萨尔达尼亚(Jacintha Saldanha)的丈夫及女儿拿着她的照片离开国会大厦。澳大利亚的一家广播电台两名DJ主持人冒充英国女王和查尔斯王储打电话给英国王妃凯特就诊医院，让值more

12月10日，英国伦敦，自杀护士杰西塔•萨尔达尼亚(Jacintha Saldanha)的丈夫及女儿拿着她的照片离开国会大厦。澳大利亚的一家广播电台两名DJ主持人冒充英国女王和查尔斯王储打电话给英国王妃凯特就诊医院，让值班护士萨尔达尼亚把电话转接给负责照顾凯特的护士，从而套出凯特当时的健康状况。结果萨尔达尼亚护士因此自杀，法医下周开始调查。目前，澳大利亚这家广播电台已责令这两名主持人无限期停职。 REUTERS/Dylan Martinez

Close