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中国

24小时时事新闻(12月25日) 24Hours

作者
AHMED JADALLAH
2012年 12月 24日 星期一

12月23日，叙利亚阿勒颇北部，反对派武装士兵为发射自制的导弹做准备。 REUTERS/Ahmed Jadallah

2012年 12月 24日 星期一
12月23日，叙利亚阿勒颇北部，反对派武装士兵为发射自制的导弹做准备。 REUTERS/Ahmed Jadallah
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作者
JASON LEE
2012年 12月 24日 星期一

12月23日，山西太原五府营村，一名工人装饰天主教堂，为圣诞节大型弥撒做准备。 REUTERS/Jason Lee

2012年 12月 24日 星期一
12月23日，山西太原五府营村，一名工人装饰天主教堂，为圣诞节大型弥撒做准备。 REUTERS/Jason Lee
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作者
POOL
2012年 12月 24日 星期一

12月24日，英国伦敦，女王伊丽莎白二世在白金汉宫戴着3D眼镜观看其录制的3D版圣诞致辞。女王伊丽莎白的圣诞讲话将首次以3D形式播出。 REUTERS/John Stillwell/Pool

2012年 12月 24日 星期一
12月24日，英国伦敦，女王伊丽莎白二世在白金汉宫戴着3D眼镜观看其录制的3D版圣诞致辞。女王伊丽莎白的圣诞讲话将首次以3D形式播出。 REUTERS/John Stillwell/Pool
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作者
MOHAMMAD ISMAIL
2012年 12月 24日 星期一

12月23日，位于阿富汗首都喀布尔市中心的大市场燃起大火，致使近500家服装店被烧成灰烬。电路短路是造成火灾的最大可能原因。REUTERS/Mohammad Ismail

2012年 12月 24日 星期一
12月23日，位于阿富汗首都喀布尔市中心的大市场燃起大火，致使近500家服装店被烧成灰烬。电路短路是造成火灾的最大可能原因。REUTERS/Mohammad Ismail
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作者
JOSHUA LOTT
2012年 12月 24日 星期一

12月23日，美国纽约，示威者举着蜡烛行走在布鲁克林大桥上，以抗议美国的枪击事件。 REUTERS/Joshua Lott

2012年 12月 24日 星期一
12月23日，美国纽约，示威者举着蜡烛行走在布鲁克林大桥上，以抗议美国的枪击事件。 REUTERS/Joshua Lott
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作者
STRINGER
2012年 12月 24日 星期一

12月22日，位于阿根廷首都布宜诺斯艾利斯西南部的科帕韦(Copahue)火山喷发大量烟尘，当局已发布黄色预警。科帕韦火山位于阿根廷内乌肯省西北部与智利交界处，海拔2,997米，火山由7个火山口组成，山顶终年积雪。 REUTERS/Antonio Huglich

2012年 12月 24日 星期一
12月22日，位于阿根廷首都布宜诺斯艾利斯西南部的科帕韦(Copahue)火山喷发大量烟尘，当局已发布黄色预警。科帕韦火山位于阿根廷内乌肯省西北部与智利交界处，海拔2,997米，火山由7个火山口组成，山顶终年积雪。 REUTERS/Antonio Huglich
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作者
AHMAD MASOOD
2012年 12月 24日 星期一

12月23日，印度新德里，安全人员试图用水枪驱散抗议者。民众举行抗议活动，要求政府严惩女大学生被轮奸案的凶手。 REUTERS/Ahmad Masood

2012年 12月 24日 星期一
12月23日，印度新德里，安全人员试图用水枪驱散抗议者。民众举行抗议活动，要求政府严惩女大学生被轮奸案的凶手。 REUTERS/Ahmad Masood
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作者
JORGE DAN LOPEZ
2012年 12月 24日 星期一

12月23日，危地马拉首都危地马拉城，一名扮成“圣诞老人”的消防员准备从当地的伯利兹桥跃下，为桥下贫民区的孩子分发圣诞礼物。危地马拉消防员举行此慈善行动已有15年。 REUTERS/Jorge Dan Lopez

2012年 12月 24日 星期一
12月23日，危地马拉首都危地马拉城，一名扮成“圣诞老人”的消防员准备从当地的伯利兹桥跃下，为桥下贫民区的孩子分发圣诞礼物。危地马拉消防员举行此慈善行动已有15年。 REUTERS/Jorge Dan Lopez
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作者
KIM KYUNG-HOON
2012年 12月 24日 星期一

12月23日，日本东京，民众在皇宫挥舞国旗庆祝日本明仁天皇生日。明仁天皇12月23日迎来79岁生日。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

2012年 12月 24日 星期一
12月23日，日本东京，民众在皇宫挥舞国旗庆祝日本明仁天皇生日。明仁天皇12月23日迎来79岁生日。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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作者
ANDREW BURTON
2012年 12月 24日 星期一

12月23日，美国康涅狄格州桑迪·胡克，一位妇女悼念校园枪击案遇难者。桑迪·胡克小学14日发生血腥枪击案，包括枪手在内有28人身亡，其中20名六至七岁的儿童。 REUTERS/Andrew Burton

2012年 12月 24日 星期一
12月23日，美国康涅狄格州桑迪·胡克，一位妇女悼念校园枪击案遇难者。桑迪·胡克小学14日发生血腥枪击案，包括枪手在内有28人身亡，其中20名六至七岁的儿童。 REUTERS/Andrew Burton
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作者
ZOUBEIR SOUISSI
2012年 12月 24日 星期一

12月23日，突尼斯首都突尼斯市，妇女观看流亡的前总统本·阿里(Zine al-Abidine Ben Ali)的被拍卖物品。 REUTERS/Zoubeir Souissi

2012年 12月 24日 星期一
12月23日，突尼斯首都突尼斯市，妇女观看流亡的前总统本·阿里(Zine al-Abidine Ben Ali)的被拍卖物品。 REUTERS/Zoubeir Souissi
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作者
LARRY DOWNING
2012年 12月 24日 星期一

12月23日，美国夏威夷卡鲁瓦，记者等待前来度假的总统奥巴马。 REUTERS/Larry Downing

2012年 12月 24日 星期一
12月23日，美国夏威夷卡鲁瓦，记者等待前来度假的总统奥巴马。 REUTERS/Larry Downing
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作者
DINUKA LIYANAWATTE
2012年 12月 24日 星期一

12月23日，斯里兰卡科伦坡，一个池塘前面装饰着圣诞饰品。 REUTERS/Dinuka Liyanawatte

2012年 12月 24日 星期一
12月23日，斯里兰卡科伦坡，一个池塘前面装饰着圣诞饰品。 REUTERS/Dinuka Liyanawatte
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作者
DANISH SIDDIQUI
2012年 12月 24日 星期一

12月14日，印度孟买东南部Pimpri，一名工程师在塔塔汽车厂进行噪音测试。 REUTERS/Danish Siddiqui

2012年 12月 24日 星期一
12月14日，印度孟买东南部Pimpri，一名工程师在塔塔汽车厂进行噪音测试。 REUTERS/Danish Siddiqui
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作者
CHINA DAILY
2012年 12月 24日 星期一

12月23日，北京奥林匹克公园，僧侣使用iPhone手机拍照。 REUTERS/Stringer

2012年 12月 24日 星期一
12月23日，北京奥林匹克公园，僧侣使用iPhone手机拍照。 REUTERS/Stringer
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作者
ERIK DE CASTRO
2012年 12月 24日 星期一

12月22日，柬埔寨暹粒，游客日落时参观吴哥窟。REUTERS/Erik De Castro

2012年 12月 24日 星期一
12月22日，柬埔寨暹粒，游客日落时参观吴哥窟。REUTERS/Erik De Castro
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作者
ANIS MILI
2012年 12月 24日 星期一

12月23日，突尼斯首都突尼斯市，一名男子在纪念突尼斯革命爆发2周年的活动上挥舞叙利亚反对派旗帜。 REUTERS/Anis Mili

2012年 12月 24日 星期一
12月23日，突尼斯首都突尼斯市，一名男子在纪念突尼斯革命爆发2周年的活动上挥舞叙利亚反对派旗帜。 REUTERS/Anis Mili
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作者
Khaled Abdullah
2012年 12月 24日 星期一

12月23日，埃及开罗，警察在宪法法院外面警戒。饱受争议的埃及新宪法草案第二阶段公投已于22日结束。总统穆尔西所属的穆兄会23日单方面在其网站宣布，埃及新宪法草案“得到多数赞成”。 REUTERS/Khaled Abdullah

2012年 12月 24日 星期一
12月23日，埃及开罗，警察在宪法法院外面警戒。饱受争议的埃及新宪法草案第二阶段公投已于22日结束。总统穆尔西所属的穆兄会23日单方面在其网站宣布，埃及新宪法草案“得到多数赞成”。 REUTERS/Khaled Abdullah
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