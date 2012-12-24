24小时时事新闻(12月25日) 24Hours

12月23日，危地马拉首都危地马拉城，一名扮成“圣诞老人”的消防员准备从当地的伯利兹桥跃下，为桥下贫民区的孩子分发圣诞礼物。危地马拉消防员举行此慈善行动已有15年。 REUTERS/Jorge Dan Lopez