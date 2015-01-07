24小时时事新闻（1月8日）
1月6日，新一届美国国会开幕举行投票选举众议院议长，共和党众议员约翰·博纳(右)以216票对164票战胜民主党众议员佩洛西(左)，第三次当选美国众议院议长。 REUTERS/Jonathan Ernst
1月6日，黑龙江哈尔滨，游客拍摄白鲸表演。第31届“中国·哈尔滨国际冰雪节”于1月5日晚开幕。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
1月6日，美国纽约时代广场，一对夫妇在雪中相拥。 REUTERS/Shannon Stapleton
1月6日，美国芝加哥，被积雪覆盖的雕塑上映射出芝加哥街景。当日一股快速移动的北极气流让美国中西部陷入冰冻天气，东北部和中西部的几大主要机场的航班延迟和取消情况均高于正常值。REUTERS/Jim Young
1月6日，印度新德里，安全部队乐手在清晨为1月26日独立日游行排练。 REUTERS/Anindito Mukherjee
1月6日，法国巴黎，几名游客在冬季促销开始前夜“入住”老佛爷百货，体验非同寻常的逛街和过夜经历。 REUTERS/Charles Platiau
1月6日，印度加尔各答，警察带领被捕的强奸案嫌疑人(蒙面者)抵达法庭。一名22岁的日本女子去年11月在印度被监禁一个月并被强奸，印度警方逮捕共六名犯罪嫌疑人。 REUTERS/Stringer
1月6日，伊拉克巴格达，伊拉克举行建军节庆典仪式，参加毕业典礼的学生互相拥抱。 REUTERS/Ahmad Mousa
1月6日，保加利亚索菲亚， 东正教徒跳入冰湖中抢夺十字架。按照当地宗教习俗，东正教教士向河里扔出十字架，最先抢到十字架的人在新的一年里会健康。 REUTERS/Stoyan Nenov
1月6日，黎巴嫩贝鲁特，一名男子撑伞在海滨大道躲避风浪。贝鲁特遭冬季风暴袭击，导致机场被迫短暂关闭。 REUTERS/Jamal Saidi
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隔岸看朝鲜
朝鲜与中国边境城市丹东仅一江之隔，路透摄影记者实拍朝鲜边境，记录朝鲜士兵和民众的工作、生活侧面。
走进童话般的冰雪王国--哈尔滨冰雪节
第31届“中国·哈尔滨国际冰雪节”于2015年1月5日晚开幕，哈尔滨冰雪大世界园区内打造“冰雪城堡”宛如童话世界。
摇滚歌星“猫王”模仿大赛
英国伯明翰举行欧洲埃尔维斯锦标赛，选手们通过模仿美国著名摇滚歌星“猫王”埃尔维斯·普雷斯利向其致敬。
亚航失事客机搜救进展
多国组成的搜救队伍出动舰船和飞机，在爪哇海和婆罗洲南部沿海搜寻亚航失事客机的遇难者遗体、客机残骸及黑匣子，已在海底找到四块失事客机的残骸。
精选图集
Deadly blast at Manchester Ariana Grande concert
A blast at a concert in the northern English city of Manchester where U.S. singer Ariana Grande had been performing left an unknown number of people dead and injured, police said.
President Trump's first foreign trip
Donald Trump, on his first overseas trip as president, is on a nine-day journey through the Middle East and Europe.
Best of Cannes
Highlights from the 70th Cannes Film Festival on the French Riviera.
Endgame in Mosul
Seven months into the campaign to recapture Mosul, Islamic State militants are besieged in its northwestern corner.
Curtain closes on Ringling Brothers circus
The clowns, animal acts and acrobats of the storied Ringling Bros and Barnum & Bailey Circus take their final bow.
North Korea's rockets
Inside North Korea's secretive weapons program.
Trump makes historic visit to Western Wall
President Trump becomes the first sitting U.S. president to pray at Jerusalem's Western Wall.
Billboard Music Awards
Highlights from the Billboard Music Awards.
Billboard red carpet
Style from the Billboard Music Awards red carpet.