24小时时事新闻(7月4日) 24hours
7月2日，厄瓜多尔瓜亚基尔，人们将头伸出起火的办公大楼窗户。此次大火已造成两人死亡，起火原因还不清楚。 REUTERS/Diario Expreso Guayaquil/Handout
7月2日，法国巴黎，一名模特在设计师詹巴迪斯塔·瓦利(Giambattista Valli)高级时装秀上展示新品服装。 REUTERS/Benoit Tessier
6月16日，古巴哈瓦那郊区，一名男子驯养斗鸡。斗鸡比赛活动在古巴非常盛行。 REUTERS/Desmond Boylan
7月2日，第99届环法自行车赛在比利时举行，选手们展开第二赛段争夺。 REUTERS/Stephane Mahe
7月2日，西班牙球迷在马德里参加庆祝活动。当日，西班牙国家队成员在马德里与数十万球迷一起举行盛大的庆祝仪式。西班牙队在7月1日的欧锦赛决赛中以4比0战胜意大利队，获得冠军。 REUTERS/Javier Barbanchmore
7月2日，阿富汗库纳尔省，美军士兵在前哨基地Nangalam为清晨巡逻做准备。 REUTERS/Lucas Jackson
巡逻的美军士兵在同伴开火时掩护自己。 REUTERS/Lucas Jackson
7月2日，意大利锡耶纳，人们庆祝骑师Luigi Bruschelli赢得派力奥赛马会。 REUTERS/Stefano Rellandini
在骑师Luigi Bruschelli夺冠庆祝活动期间，一位妇女抱着孩子坐在教堂长椅上休息。 REUTERS/Stefano Rellandini
7月2日，美国科罗拉多州中部城市科罗拉多斯普林斯，一架直升机向沃尔多峡谷山林大火投放阻燃剂。美国西部近期遭遇山林大火，科罗拉多州受灾最为严重。山火已在该州造成2人死亡、数以百计房屋被毁。 REUTERS/Adrees Lmore
7月2日，英国爱丁堡，英国女王伊丽莎白在荷里路德宫参加庆祝苏格兰周开始的典礼仪式。从7月2日开始，苏格兰各地将组织各种钻禧庆典活动。 REUTERS/David Moir
7月1日，叙利亚霍姆斯，一名反对派武装士兵手持枪械在毁坏的房屋附近警戒。 REUTERS/Yazen Homsy
7月2日，瑞士Goeschenen，一名男子经过一座小桥。 REUTERS/Michael Buholzer
7月2日，斯里兰卡科伦坡，一名工人在大风天气中试图抓紧板球赛场的覆盖物，旁边站着一位撑伞的官员。 REUTERS/Dinuka Liyanawatte
7月2日，危地马拉首都危地马拉城，一名防暴警察在冲突中驱赶教师培训生。学生举行抗议活动，反对更改教师培训课程。 REUTERS/Jorge Dan Lopez
7月2日，美国华盛顿，孩子们在喷泉中嬉戏消暑。 REUTERS/Larry Downing
7月2日，墨西哥首都墨西哥城，yosoy132学生运动的支持者举行抗议活动，要求选举结果公开透明。墨西哥选举委员会公布的总统选举初步计票结果显示，革命制度党总统候选人培尼亚·涅托所获支持率领先其他3名候选人，当选新任总统more
7月2日，美国阿拉巴马州莫比尔，空中客车公司召开新闻发布会宣布，在美国莫比尔建立空客A320系列飞机总装线，在美国总装并交付空客A320系列飞机。 REUTERS/Jonathan Bachman
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性丑闻主角卡恩被踢出家门 Strauss-Kahn Separated From Wife
(Reuters) -消息人士称，国际货币基金组织(IMF)前总裁卡恩(Dominique Strauss-Kahn)与妻子已分居。卡恩因涉嫌卷入法国一宗卖淫案正面临调查。
24小时时事新闻(7月3日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。