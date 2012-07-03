24小时时事新闻(7月4日) 24hours

7月2日，西班牙球迷在马德里参加庆祝活动。当日，西班牙国家队成员在马德里与数十万球迷一起举行盛大的庆祝仪式。西班牙队在7月1日的欧锦赛决赛中以4比0战胜意大利队，获得冠军。 REUTERS/Javier Barbanchmore