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图片 | 2012年 7月 4日 星期三 15:05 BJT

24小时时事新闻(7月5日) 24Hours

7月3日，阿富汗库纳尔省，两架黑鹰直升机在前哨基地Nangalam准备起飞。 REUTERS/Lucas Jackson

7月3日，阿富汗库纳尔省，两架黑鹰直升机在前哨基地Nangalam准备起飞。 REUTERS/Lucas Jackson

2012年 7月 4日 星期三
7月3日，阿富汗库纳尔省，两架黑鹰直升机在前哨基地Nangalam准备起飞。 REUTERS/Lucas Jackson
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7月3日，巴西巴西利亚，一名男子拍摄满月。 REUTERS/Ueslei Marcelino

7月3日，巴西巴西利亚，一名男子拍摄满月。 REUTERS/Ueslei Marcelino

2012年 7月 4日 星期三
7月3日，巴西巴西利亚，一名男子拍摄满月。 REUTERS/Ueslei Marcelino
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7月3日，孟加拉古里格拉姆，一位妇女在暴雨中与孩子乘坐小船。孟加拉国警方和官员称，该国遭遇数年来最严重暴雨袭击，连续多日的大雨引发洪灾和山体滑坡，造成至少2.5万人无家可归。 REUTERS/Andrew Biraj

7月3日，孟加拉古里格拉姆，一位妇女在暴雨中与孩子乘坐小船。孟加拉国警方和官员称，该国遭遇数年来最严重暴雨袭击，连续多日的大雨引发洪灾和山体滑坡，造成至少2.5万人无家可归。 REUTERS/Andrew Biraj

2012年 7月 4日 星期三
7月3日，孟加拉古里格拉姆，一位妇女在暴雨中与孩子乘坐小船。孟加拉国警方和官员称，该国遭遇数年来最严重暴雨袭击，连续多日的大雨引发洪灾和山体滑坡，造成至少2.5万人无家可归。 REUTERS/Andrew Biraj
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7月3日，白俄罗斯在首都明斯克举行盛大阅兵式，庆祝独立日暨二战中从法西斯占领下解放68周年。 REUTERS/Vasily Fedosenko

7月3日，白俄罗斯在首都明斯克举行盛大阅兵式，庆祝独立日暨二战中从法西斯占领下解放68周年。 REUTERS/Vasily Fedosenko

2012年 7月 4日 星期三
7月3日，白俄罗斯在首都明斯克举行盛大阅兵式，庆祝独立日暨二战中从法西斯占领下解放68周年。 REUTERS/Vasily Fedosenko
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7月3日，美国弗吉尼亚州亚历山德里亚，一名女子在咖啡店内喝咖啡。 REUTERS/Kevin Lamarque

7月3日，美国弗吉尼亚州亚历山德里亚，一名女子在咖啡店内喝咖啡。 REUTERS/Kevin Lamarque

2012年 7月 4日 星期三
7月3日，美国弗吉尼亚州亚历山德里亚，一名女子在咖啡店内喝咖啡。 REUTERS/Kevin Lamarque
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6月11日，以色列萨费德，一名工人在医疗大麻种植园内照料大麻属植物。 REUTERS/Baz Ratner

6月11日，以色列萨费德，一名工人在医疗大麻种植园内照料大麻属植物。 REUTERS/Baz Ratner

2012年 7月 4日 星期三
6月11日，以色列萨费德，一名工人在医疗大麻种植园内照料大麻属植物。 REUTERS/Baz Ratner
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7月3日，美国华盛顿，国际货币基金组织总裁克里斯蒂娜·拉加德在新闻发布会上发表年度报告。国际货币基金组织下调了今年和明年的美国经济的增长预期，呼吁政策制定者采取更多行动帮助房地产行业和疲软的经济复苏。 REUTERS/Jason Reed

7月3日，美国华盛顿，国际货币基金组织总裁克里斯蒂娜·拉加德在新闻发布会上发表年度报告。国际货币基金组织下调了今年和明年的美国经济的增长预期，呼吁政策制定者采取更多行动帮助房地产行业和疲软的经济复苏。 REUTERS/Jmore

2012年 7月 4日 星期三
7月3日，美国华盛顿，国际货币基金组织总裁克里斯蒂娜·拉加德在新闻发布会上发表年度报告。国际货币基金组织下调了今年和明年的美国经济的增长预期，呼吁政策制定者采取更多行动帮助房地产行业和疲软的经济复苏。 REUTERS/Jason Reed
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7月2日，叙利亚大马士革，人们参加示威活动，反对叙利亚总统巴沙尔·阿萨德。REUTERS/Shaam News Network/Handout

7月2日，叙利亚大马士革，人们参加示威活动，反对叙利亚总统巴沙尔·阿萨德。REUTERS/Shaam News Network/Handout

2012年 7月 4日 星期三
7月2日，叙利亚大马士革，人们参加示威活动，反对叙利亚总统巴沙尔·阿萨德。REUTERS/Shaam News Network/Handout
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7月3日，一名巴克莱交易员在纽约证券交易所内工作。 REUTERS/Brendan McDermid

7月3日，一名巴克莱交易员在纽约证券交易所内工作。 REUTERS/Brendan McDermid

2012年 7月 4日 星期三
7月3日，一名巴克莱交易员在纽约证券交易所内工作。 REUTERS/Brendan McDermid
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7月3日，美国华盛顿，人们在林肯纪念堂的喷水装置处享受清凉。 REUTERS/Larry Downing

7月3日，美国华盛顿，人们在林肯纪念堂的喷水装置处享受清凉。 REUTERS/Larry Downing

2012年 7月 4日 星期三
7月3日，美国华盛顿，人们在林肯纪念堂的喷水装置处享受清凉。 REUTERS/Larry Downing
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7月3日，土耳其基利斯省Oncupinar，叙利亚难民孩子在难民营的游乐场内玩耍。 REUTERS/Osman Orsal

7月3日，土耳其基利斯省Oncupinar，叙利亚难民孩子在难民营的游乐场内玩耍。 REUTERS/Osman Orsal

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7月3日，土耳其基利斯省Oncupinar，叙利亚难民孩子在难民营的游乐场内玩耍。 REUTERS/Osman Orsal
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7月3日，印控克什米尔斯利那加，亲属在逝世警察葬礼的敬献花圈仪式上痛哭。两名警察在武装分子的袭击活动中丧生。REUTERS/Danish Ismail

7月3日，印控克什米尔斯利那加，亲属在逝世警察葬礼的敬献花圈仪式上痛哭。两名警察在武装分子的袭击活动中丧生。REUTERS/Danish Ismail

2012年 7月 4日 星期三
7月3日，印控克什米尔斯利那加，亲属在逝世警察葬礼的敬献花圈仪式上痛哭。两名警察在武装分子的袭击活动中丧生。REUTERS/Danish Ismail
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7月2日，俄罗斯莫斯科，Pussy Riot乐队成员在美国另类金属乐队“信仰破灭”(Faith No More)的音乐会上表演。今年2月，Pussy Riot乐队的5名成员头戴自制滑雪面罩和迷你裙在莫斯科救世主大教堂讲坛上演唱反普京歌曲，高喊“圣母玛丽，赶走普京！”的口号。这个乐队的3名成员3月份被确定身份后遭到逮捕，被控流氓罪，最多面临7年监禁。 REUTERS/Sergei Karpukhin

7月2日，俄罗斯莫斯科，Pussy Riot乐队成员在美国另类金属乐队“信仰破灭”(Faith No More)的音乐会上表演。今年2月，Pussy Riot乐队的5名成员头戴自制滑雪面罩和迷你裙在莫斯科救世主大教堂讲坛more

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7月2日，俄罗斯莫斯科，Pussy Riot乐队成员在美国另类金属乐队“信仰破灭”(Faith No More)的音乐会上表演。今年2月，Pussy Riot乐队的5名成员头戴自制滑雪面罩和迷你裙在莫斯科救世主大教堂讲坛上演唱反普京歌曲，高喊“圣母玛丽，赶走普京！”的口号。这个乐队的3名成员3月份被确定身份后遭到逮捕，被控流氓罪，最多面临7年监禁。 REUTERS/Sergei Karpukhin
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6月17日，韩国仁川，一辆卡车行驶在码头上，其周围停放着将要出口的汽车。韩国下调今年下半年进出口预期。韩知识经济部表示，世界主要国家经济复苏走势比今年年初预计缓慢，今年上半年出口低于年初预计，下半年韩国进出口情况将更为艰巨。 REUTERS/Choi Dae-woong

6月17日，韩国仁川，一辆卡车行驶在码头上，其周围停放着将要出口的汽车。韩国下调今年下半年进出口预期。韩知识经济部表示，世界主要国家经济复苏走势比今年年初预计缓慢，今年上半年出口低于年初预计，下半年韩国进出口情况将更为艰more

2012年 7月 4日 星期三
6月17日，韩国仁川，一辆卡车行驶在码头上，其周围停放着将要出口的汽车。韩国下调今年下半年进出口预期。韩知识经济部表示，世界主要国家经济复苏走势比今年年初预计缓慢，今年上半年出口低于年初预计，下半年韩国进出口情况将更为艰巨。 REUTERS/Choi Dae-woong
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7月3日，尼泊尔加德满都，一个女孩利用足球球门网荡秋千。 REUTERS/Navesh Chitrakar

7月3日，尼泊尔加德满都，一个女孩利用足球球门网荡秋千。 REUTERS/Navesh Chitrakar

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7月3日，尼泊尔加德满都，一个女孩利用足球球门网荡秋千。 REUTERS/Navesh Chitrakar
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7月3日，德国柏林，艺术学院玻璃门上喷有艺术家伦巴第(Bureau Mario Lombardo)的涂鸦。五颜六色的涂鸦是柏林双年展的内容之一。 REUTERS/Thomas Peter

7月3日，德国柏林，艺术学院玻璃门上喷有艺术家伦巴第(Bureau Mario Lombardo)的涂鸦。五颜六色的涂鸦是柏林双年展的内容之一。 REUTERS/Thomas Peter

2012年 7月 4日 星期三
7月3日，德国柏林，艺术学院玻璃门上喷有艺术家伦巴第(Bureau Mario Lombardo)的涂鸦。五颜六色的涂鸦是柏林双年展的内容之一。 REUTERS/Thomas Peter
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7月3日，法国巴黎，一名模特在Chanel高级定制时装秀上展示知名设计师卡尔·拉格菲尔德(Karl Lagerfeld)的服装。 REUTERS/Benoit Tessier

7月3日，法国巴黎，一名模特在Chanel高级定制时装秀上展示知名设计师卡尔·拉格菲尔德(Karl Lagerfeld)的服装。 REUTERS/Benoit Tessier

2012年 7月 4日 星期三
7月3日，法国巴黎，一名模特在Chanel高级定制时装秀上展示知名设计师卡尔·拉格菲尔德(Karl Lagerfeld)的服装。 REUTERS/Benoit Tessier
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7月3日，利比亚的黎波里Maatika机场，高级选举委员会工作人员对投票设施做最后的检查，然后将之送到投票站。利比亚国民议会选举于7月7日举行。 REUTERS/Zohra Bensemra

7月3日，利比亚的黎波里Maatika机场，高级选举委员会工作人员对投票设施做最后的检查，然后将之送到投票站。利比亚国民议会选举于7月7日举行。 REUTERS/Zohra Bensemra

2012年 7月 4日 星期三
7月3日，利比亚的黎波里Maatika机场，高级选举委员会工作人员对投票设施做最后的检查，然后将之送到投票站。利比亚国民议会选举于7月7日举行。 REUTERS/Zohra Bensemra
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