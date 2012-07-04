24小时时事新闻(7月5日) 24Hours

7月2日，俄罗斯莫斯科，Pussy Riot乐队成员在美国另类金属乐队“信仰破灭”(Faith No More)的音乐会上表演。今年2月，Pussy Riot乐队的5名成员头戴自制滑雪面罩和迷你裙在莫斯科救世主大教堂讲坛more

7月2日，俄罗斯莫斯科，Pussy Riot乐队成员在美国另类金属乐队“信仰破灭”(Faith No More)的音乐会上表演。今年2月，Pussy Riot乐队的5名成员头戴自制滑雪面罩和迷你裙在莫斯科救世主大教堂讲坛上演唱反普京歌曲，高喊“圣母玛丽，赶走普京！”的口号。这个乐队的3名成员3月份被确定身份后遭到逮捕，被控流氓罪，最多面临7年监禁。 REUTERS/Sergei Karpukhin

Close