24小时时事新闻(7月5日) 24Hours
7月3日，阿富汗库纳尔省，两架黑鹰直升机在前哨基地Nangalam准备起飞。 REUTERS/Lucas Jackson
7月3日，巴西巴西利亚，一名男子拍摄满月。 REUTERS/Ueslei Marcelino
7月3日，孟加拉古里格拉姆，一位妇女在暴雨中与孩子乘坐小船。孟加拉国警方和官员称，该国遭遇数年来最严重暴雨袭击，连续多日的大雨引发洪灾和山体滑坡，造成至少2.5万人无家可归。 REUTERS/Andrew Biraj
7月3日，白俄罗斯在首都明斯克举行盛大阅兵式，庆祝独立日暨二战中从法西斯占领下解放68周年。 REUTERS/Vasily Fedosenko
7月3日，美国弗吉尼亚州亚历山德里亚，一名女子在咖啡店内喝咖啡。 REUTERS/Kevin Lamarque
6月11日，以色列萨费德，一名工人在医疗大麻种植园内照料大麻属植物。 REUTERS/Baz Ratner
7月3日，美国华盛顿，国际货币基金组织总裁克里斯蒂娜·拉加德在新闻发布会上发表年度报告。国际货币基金组织下调了今年和明年的美国经济的增长预期，呼吁政策制定者采取更多行动帮助房地产行业和疲软的经济复苏。 REUTERS/Jmore
7月2日，叙利亚大马士革，人们参加示威活动，反对叙利亚总统巴沙尔·阿萨德。REUTERS/Shaam News Network/Handout
7月3日，一名巴克莱交易员在纽约证券交易所内工作。 REUTERS/Brendan McDermid
7月3日，美国华盛顿，人们在林肯纪念堂的喷水装置处享受清凉。 REUTERS/Larry Downing
7月3日，土耳其基利斯省Oncupinar，叙利亚难民孩子在难民营的游乐场内玩耍。 REUTERS/Osman Orsal
7月3日，印控克什米尔斯利那加，亲属在逝世警察葬礼的敬献花圈仪式上痛哭。两名警察在武装分子的袭击活动中丧生。REUTERS/Danish Ismail
7月2日，俄罗斯莫斯科，Pussy Riot乐队成员在美国另类金属乐队“信仰破灭”(Faith No More)的音乐会上表演。今年2月，Pussy Riot乐队的5名成员头戴自制滑雪面罩和迷你裙在莫斯科救世主大教堂讲坛more
6月17日，韩国仁川，一辆卡车行驶在码头上，其周围停放着将要出口的汽车。韩国下调今年下半年进出口预期。韩知识经济部表示，世界主要国家经济复苏走势比今年年初预计缓慢，今年上半年出口低于年初预计，下半年韩国进出口情况将更为艰more
7月3日，尼泊尔加德满都，一个女孩利用足球球门网荡秋千。 REUTERS/Navesh Chitrakar
7月3日，德国柏林，艺术学院玻璃门上喷有艺术家伦巴第(Bureau Mario Lombardo)的涂鸦。五颜六色的涂鸦是柏林双年展的内容之一。 REUTERS/Thomas Peter
7月3日，法国巴黎，一名模特在Chanel高级定制时装秀上展示知名设计师卡尔·拉格菲尔德(Karl Lagerfeld)的服装。 REUTERS/Benoit Tessier
7月3日，利比亚的黎波里Maatika机场，高级选举委员会工作人员对投票设施做最后的检查，然后将之送到投票站。利比亚国民议会选举于7月7日举行。 REUTERS/Zohra Bensemra