24小时时事新闻(7月6日) 24Hours
7月4日，法国巴黎，一名模特在设计师Franck Sorbier高级定制时装秀上展示服装。REUTERS/Benoit Tessier
7月4日，西班牙奥维耶多El Entrego，一名罢工的矿工们燃烧木头制造路障。为抗议政府下调采矿业津贴，西班牙北部奥维耶多省的矿工从5月30日开始举行大罢工。 REUTERS/Eloy Alonso
罢工矿工在与防暴警察的冲突中发射自制火箭。 REUTERS/Eloy Alonso
7月4日，蒙特勒爵士音乐节在瑞士举行，新锐女歌手拉娜德雷(Lana del Rey)激情献唱。 REUTERS/Dominic Favre/Pool
7月3日，贵州高安土城村，村民参加斗牛活动。土城斗牛比赛已有300年的历史，于每年农历五月十五举行。 REUTERS/Stringer
7月4日，英国伦敦，英国威廉王子与妻子凯特王妃观看温布尔登网球公开赛英国选手穆雷(Andy Murray)对阵西班牙的费雷尔(David Ferrer)。 REUTERS/Stefan Wermuth
7月4日，在德国柏林时装周上，一名模特展示设计师莉娜·霍希克(Lena Hoschek)的服装。 REUTERS/Tobias Schwarz
7月4日，利比亚的黎波里，正义与建设党候选人Majdah al-Fallah准备参加竞选活动。利比亚国民议会选举于7月7日举行。利比亚全国人口在利比亚战争前约有609万，据利比亚最高选举委员会数据显示，目前利比亚全国共有more
7月4日，美国怀俄明州Big Piney，一名消防员检测山林大火火情。超过800名消防员奋战试图扑灭过火面积已达5.6万英亩的山林大火。 REUTERS/Jim Urquhart
一架直升机喷洒大水，试图扑灭山林大火。REUTERS/Jim Urquhart
7月4日，意大利罗马，意大利总理蒙蒂(Mario Monti)会晤德国总理默克尔(左)。默克尔表示，不能期待经济改革几个月里就能开花结果，但德国自身的经验表明，改革值得坚持。 REUTERS/Max Rossi
7月4日，西班牙马德里，一名追债公司El Cobrador del Frac员工按门铃。El Cobrador del Frac是西班牙的第一家追债公司，成立于1980年，提供追债业务。REUTERS/Andrea Comore
7月3日，秘鲁齐克拉约附近，一只座头鲸在海滩上搁浅死亡。当地专家收集了这个长7米重3吨的鲸鱼样本以确定其死亡原因。 REUTERS/Heinz Plenge
7月4日，菲律宾黎牙实比，小学生欢迎西班牙皇后索菲亚访问一个西班牙政府机构赞助的自然灾害疏散中心。索菲亚皇后对菲律宾展开为期五天的访问。 REUTERS/Romeo Ranoco
7月4日，法国斯特拉斯堡，法国议员拉齐达·达蒂(Rachida Dati)在欧洲议会上参加投票。 REUTERS/Vincent Kessler
7月4日，印尼北苏门答腊省棉兰，一个男孩接受割包皮时哭啼。约116个男孩接受一个当地基金会赞助的大规模免费割包皮手术。 REUTERS/Ronni Bintang
7月4日，俄罗斯莫斯科，Pussy Riot乐队成员Nadezhda Tolokonnikova(右)参加法院听证会。今年2月，Pussy Riot乐队的5名成员头戴自制滑雪面罩和迷你裙在莫斯科救世主大教堂讲坛上演唱反普more
7月4日，瑞士梅兰，欧洲核子研究中心科学家举行研讨会，称发现了一种新的亚原子粒子，这可能是难以捉摸的希格斯玻色子(上帝粒子)，而希格斯玻色子被认为是在宇宙形成的关键。(与会者在会议期间休息。) REUTERS/Denismore
下一个
热狗大胃王 Hot Dog Warriors
(Reuters) -国际吃热狗大赛于2012年7月4日美国国庆节在康尼岛举行，现场吸引数万名游客观赛，比赛胜利者会获得4万元现金大奖。
24小时时事新闻(7月6日) 24hours
(Reuters) -
汤姆·克鲁斯当选《福布斯》收入最高男星 Highest-paid actors 2012
(Reuters) - 《福布斯》公布好莱坞年度最赚钱男演员榜单，从2011年5月到2012年5月，汤姆·克鲁斯(Tom Cruise)以7,500万美元的年收入夺冠。
克鲁斯成最赚钱男星 Highest-paid actors 2012
(Reuters) - 《福布斯》公布好莱坞年度最赚钱男演员榜单，从2011年5月到2012年5月，汤姆·克鲁斯(Tom Cruise)以7,500万美元的年收入夺冠。
精选图集
First 100 days of Trump
Major moments from the first days of the Trump administration.
President Trump's first 50 days
Scenes from the first weeks of the Trump administration.
Mourning girls burned to death in Guatemala shelter
Guatemala mourns after at least 37 girls burned to death under lock and key in an overcrowded shelter for abused teens.
Celebrity style: Kristen Stewart
The fashion and style of actress Kristen Stewart.
Islamic State preserves artifacts in tunnel
Islamic State militants carefully excavated ancient artifacts under Mosul's Mosque of Jonah and then preserved them in tunnels, a local archaeologist said, in sharp contrast to their public desecration of antiquities.
Britain's next top dog
Dogs from around the world compete in Britain's famed Crufts Dog Show.
South Korean president impeached
South Korea's Constitutional Court removes President Park Geun-hye from office over a graft scandal.
Six years after Fukushima
On March 11, 2011, a 9.0 magnitude earthquake set off a massive tsunami and meltdowns at the Fukushima Dai-Ichi nuclear plant, killing more than 15,000 people and devastating the northeastern coast of Japan.
Hungary's 'border hunters' target migrants
Hungary's new "border hunter" force aims to help police and army units keep out migrants, part of a security clampdown that has raised human rights concerns.