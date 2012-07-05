24小时时事新闻(7月6日) 24hours

7月4日，瑞士梅兰，欧洲核子研究中心科学家举行研讨会，称发现了一种新的亚原子粒子，这可能是难以捉摸的希格斯玻色子(上帝粒子)，而希格斯玻色子被认为是在宇宙形成的关键。(与会者在会议期间休息。) REUTERS/Denismore