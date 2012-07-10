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中国

24小时时事新闻(7月11日) 24Hours

作者
DADO RUVIC
2012年 7月 10日 星期二

7月9日，波黑图兹拉附近，国际失踪人口委员会专家骨试图通过尸确认斯雷布雷尼察大屠杀遇难者的身份。1995年7月11日到22日，持续11天的屠杀发生在斯雷布雷尼察，大约8,000名当地穆斯林男性被塞尔维亚族军队枪杀。 REUTERS/Dado Ruvic

2012年 7月 10日 星期二
7月9日，波黑图兹拉附近，国际失踪人口委员会专家骨试图通过尸确认斯雷布雷尼察大屠杀遇难者的身份。1995年7月11日到22日，持续11天的屠杀发生在斯雷布雷尼察，大约8,000名当地穆斯林男性被塞尔维亚族军队枪杀。 REUTERS/Dado Ruvic
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2012年 7月 10日 星期二

7月9日，波斯尼亚斯雷布雷尼察附近波多里卡，一名穆斯林女子观看用来举行集体葬礼的斯雷布雷尼察大屠杀遇难者的名单。人们于7月11日为520名确认身份的遇难者举行集体埋葬仪式。 REUTERS/Dado Ruvic

2012年 7月 10日 星期二
7月9日，波斯尼亚斯雷布雷尼察附近波多里卡，一名穆斯林女子观看用来举行集体葬礼的斯雷布雷尼察大屠杀遇难者的名单。人们于7月11日为520名确认身份的遇难者举行集体埋葬仪式。 REUTERS/Dado Ruvic
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2012年 7月 10日 星期二

6月25日，南苏丹皮博尔，孩子们在学校课堂上课。南苏丹于7月9日迎来第一个独立纪念日。 REUTERS/Adriane Ohanesian

2012年 7月 10日 星期二
6月25日，南苏丹皮博尔，孩子们在学校课堂上课。南苏丹于7月9日迎来第一个独立纪念日。 REUTERS/Adriane Ohanesian
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2012年 7月 10日 星期二

7月9日，南苏丹朱巴，一名男子在独立纪念日庆祝活动上挥舞国旗。南苏丹于2011年7月9日脱离苏丹宣布独立，成为世界上最年轻的国家。 REUTERS/Adriane Ohanesian

2012年 7月 10日 星期二
7月9日，南苏丹朱巴，一名男子在独立纪念日庆祝活动上挥舞国旗。南苏丹于2011年7月9日脱离苏丹宣布独立，成为世界上最年轻的国家。 REUTERS/Adriane Ohanesian
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2012年 7月 10日 星期二

7月9日，西班牙潘普洛纳市举行一年一度的奔牛节，其中有一项夜间狂欢活动，有人头顶金属结构假牛模型，并将焰火固定在“牛”背上，在人群中边奔跑边燃放焰火，引来众人围观和跟随。 REUTERS/Vincent West

2012年 7月 10日 星期二
7月9日，西班牙潘普洛纳市举行一年一度的奔牛节，其中有一项夜间狂欢活动，有人头顶金属结构假牛模型，并将焰火固定在“牛”背上，在人群中边奔跑边燃放焰火，引来众人围观和跟随。 REUTERS/Vincent West
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2012年 7月 10日 星期二

7月9日，阿富汗帕克蒂亚省，一辆防地雷反伏击车停放在前哨基地Goode入口处。 REUTERS/Lucas Jackson

2012年 7月 10日 星期二
7月9日，阿富汗帕克蒂亚省，一辆防地雷反伏击车停放在前哨基地Goode入口处。 REUTERS/Lucas Jackson
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2012年 7月 10日 星期二

7月9日，耶路撒冷，欧盟委员会主席巴罗佐(Jose Manuel Barroso)(中)参观以色列犹太大屠杀纪念馆。 REUTERS/Ronen Zvulun

2012年 7月 10日 星期二
7月9日，耶路撒冷，欧盟委员会主席巴罗佐(Jose Manuel Barroso)(中)参观以色列犹太大屠杀纪念馆。 REUTERS/Ronen Zvulun
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2012年 7月 10日 星期二

7月9日，埃及开罗，埃及前总统穆巴拉克的两个儿子贾迈勒(中)和阿拉，因为涉嫌非法操纵股票市场接受庭审。庭审在开罗警察学院进行，在检方宣读起诉书后，穆巴拉克的两个儿子均否认了控罪。在此前，6月埃及检方对穆巴拉克的审判当中，他的两个儿子及六名前高级警官被判无罪。 REUTERS/Stringer

2012年 7月 10日 星期二
7月9日，埃及开罗，埃及前总统穆巴拉克的两个儿子贾迈勒(中)和阿拉，因为涉嫌非法操纵股票市场接受庭审。庭审在开罗警察学院进行，在检方宣读起诉书后，穆巴拉克的两个儿子均否认了控罪。在此前，6月埃及检方对穆巴拉克的审判当中，他的两个儿子及六名前高级警官被判无罪。 REUTERS/Stringer
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2012年 7月 10日 星期二

7月9日，美国华盛顿，美国总统奥巴马在白宫发表讲话，呼吁国会将对个人年收入在25万美元以下的中产阶级的减税政策再延长一年，并强调超过这条红线的富有阶层在现行的减税政策于今年年底到期之后将不再享受。 REUTERS/Jason Reed

2012年 7月 10日 星期二
7月9日，美国华盛顿，美国总统奥巴马在白宫发表讲话，呼吁国会将对个人年收入在25万美元以下的中产阶级的减税政策再延长一年，并强调超过这条红线的富有阶层在现行的减税政策于今年年底到期之后将不再享受。 REUTERS/Jason Reed
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2012年 7月 10日 星期二

7月9日，阿富汗贾拉拉巴德，一名精神病患者被锁米亚·阿里巴巴神殿的墙壁上，关禁闭长达40天。人们认为此举能治疗其精神疾病。 REUTERS/Parwiz

2012年 7月 10日 星期二
7月9日，阿富汗贾拉拉巴德，一名精神病患者被锁米亚·阿里巴巴神殿的墙壁上，关禁闭长达40天。人们认为此举能治疗其精神疾病。 REUTERS/Parwiz
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2012年 7月 10日 星期二

7月9日，加沙地带Shati难民营，一名教练在伊斯兰抵抗运动组织哈马斯组织的夏令营中将沙子塞进一个孩子嘴巴中。每年哈马斯为加沙地带的青少年组织夏令营，给他们提供田径滚戏、侦察、阅读、打猎和宗教等课程。 REUTERS/Suhaib Salem

2012年 7月 10日 星期二
7月9日，加沙地带Shati难民营，一名教练在伊斯兰抵抗运动组织哈马斯组织的夏令营中将沙子塞进一个孩子嘴巴中。每年哈马斯为加沙地带的青少年组织夏令营，给他们提供田径滚戏、侦察、阅读、打猎和宗教等课程。 REUTERS/Suhaib Salem
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作者
STRINGER/MEXICO
2012年 7月 10日 星期二

7月9日，墨西哥萨马拉尤卡，围栏上悬挂着鞋子和靴子。 REUTERS/Jose Luis Gonzalez

2012年 7月 10日 星期二
7月9日，墨西哥萨马拉尤卡，围栏上悬挂着鞋子和靴子。 REUTERS/Jose Luis Gonzalez
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作者
LUKE MACGREGOR
2012年 7月 10日 星期二

7月9日，在英国范堡罗国际航展上，一架空客A380飞机在展示飞行中穿过厚重的云层。 REUTERS/Luke MacGregor

2012年 7月 10日 星期二
7月9日，在英国范堡罗国际航展上，一架空客A380飞机在展示飞行中穿过厚重的云层。 REUTERS/Luke MacGregor
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作者
POOL
2012年 7月 10日 星期二

7月9日，英国皇家空军谷地基地，查尔斯王储视察英国皇家空军，并搭乘由威廉王子驾驶的救援直升机。威廉王子向父亲查尔斯详细介绍了救援直升机任务的开展情况。 REUTERS/Chris Jackson/Pool

2012年 7月 10日 星期二
7月9日，英国皇家空军谷地基地，查尔斯王储视察英国皇家空军，并搭乘由威廉王子驾驶的救援直升机。威廉王子向父亲查尔斯详细介绍了救援直升机任务的开展情况。 REUTERS/Chris Jackson/Pool
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作者
KIM KYUNG-HOON
2012年 7月 10日 星期二

7月9日，日本东京，日本体育大学的学生在毕业典礼上戴上头巾。阿富汗总统卡尔扎伊获得该大学的荣誉博士学位。REUTERS/Kim Kyung-Hoon

2012年 7月 10日 星期二
7月9日，日本东京，日本体育大学的学生在毕业典礼上戴上头巾。阿富汗总统卡尔扎伊获得该大学的荣誉博士学位。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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作者
CHINA DAILY
2012年 7月 10日 星期二

7月9日，武汉网友发起的首届武汉东湖节上演，众多极限运动爱好者在东湖半侧山附近的亲水平台骑车跳入东湖。 REUTERS/China Daily

2012年 7月 10日 星期二
7月9日，武汉网友发起的首届武汉东湖节上演，众多极限运动爱好者在东湖半侧山附近的亲水平台骑车跳入东湖。 REUTERS/China Daily
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作者
SIVARAM V
2012年 7月 10日 星期二

7月8日，印度科钦，一名渔民在文伯纳德湖岸边搬运小船。 REUTERS/Sivaram V

2012年 7月 10日 星期二
7月8日，印度科钦，一名渔民在文伯纳德湖岸边搬运小船。 REUTERS/Sivaram V
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作者
NAVESH CHITRAKAR
2012年 7月 10日 星期二

7月9日，尼泊尔加德满都，一个商店的窗户映射着布特勒佛塔。 REUTERS/Navesh Chitrakar

2012年 7月 10日 星期二
7月9日，尼泊尔加德满都，一个商店的窗户映射着布特勒佛塔。 REUTERS/Navesh Chitrakar
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