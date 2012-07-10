24小时时事新闻(7月11日) 24Hours

7月9日，埃及开罗，埃及前总统穆巴拉克的两个儿子贾迈勒(中)和阿拉，因为涉嫌非法操纵股票市场接受庭审。庭审在开罗警察学院进行，在检方宣读起诉书后，穆巴拉克的两个儿子均否认了控罪。在此前，6月埃及检方对穆巴拉克的审判当中，他的两个儿子及六名前高级警官被判无罪。 REUTERS/Stringer