24小时时事新闻(7月12日) 24Hours

7月10日，英国索尔斯伯里，一名男子在巨石阵拍摄燃火的球形装置。为伦敦奥运会和残奥会而举办的“伦敦2012艺术节”在英国举行，一个街头艺术团体构建一个以火焰为元素的花园，把史前巨石柱转型为梦幻的仙境世界。 REUTERS/Kieran Doherty