24小时时事新闻(7月12日) 24Hours
7月10日，波斯尼亚斯雷布雷尼察附近波多里卡，闪电划过墓地上空。人们于7月11日为520名确认身份的斯雷布雷尼察大屠杀遇难者举行集体埋葬仪式。 REUTERS/Dado Ruvic
一名穆斯林女子在确认身份的斯雷布雷尼察大屠杀遇难者集体埋葬处痛哭。 REUTERS/Dado Ruvic
7月10日，利比亚的黎波里，一名女子固定住房屋窗帘横档。利比亚举行国民议会选举投票，由于利比亚前领导人卡扎菲摒弃政党政治，这是自伊德里斯王朝被推翻40多年以来，利比亚进行的首次选举。 REUTERS/Zohra Bensemra
7月10日，瑞典达拉纳，一栋房屋被洪水冲至溪流边。瑞典遭遇洪水袭击，未来一段时间中，该地还将迎来暴雨。 REUTERS/Leif R Jansson/Scanpix
7月10日，浙江嘉兴，少年在当地青少年体校练习体操。REUTERS/Stringer
7月10日，阿富汗帕克提亚省，士兵在前哨作战基地Gardez搬运维修防地雷反伏击车辆的设备。 REUTERS/Lucas Jackson
7月10日，乌干达基索罗区，来自刚果(金)的难民在恩亚卡班德难民收容中心准备登上公共汽车。 REUTERS/James Akena
7月10日，英国索尔斯伯里，一名男子在巨石阵拍摄燃火的球形装置。为伦敦奥运会和残奥会而举办的“伦敦2012艺术节”在英国举行，一个街头艺术团体构建一个以火焰为元素的花园，把史前巨石柱转型为梦幻的仙境世界。 REUTERS/Kieran Doherty
7月10日，美国爱荷华州喜达尔拉皮兹，总统奥巴马访问一户居民。奥巴马来到此地进行减税宣传活动，希望将个人年收入在25万美元以下的中产阶级享受的减税政策延期一年，同时中止富豪阶层所享受的减税政策，以增加政府财政收入并拉动经济增长。REUTERS/Jason Reed
6月21日，古巴哈瓦那，一名移民工人在建设自己的房屋期间休息。 REUTERS/Desmond Boylan
7月10日，印度孟买，一个小孩在汽车厂内搬运废旧汽车引擎。印度第三大汽车制造商塔塔汽车公司公布其在6月销量下跌22%，至17,244辆。市场分析，印度市场目前高利率、高税率和高油价等问题是汽车市场低迷的主要原因。 REUTERS/Danish Siddiqui
7月10日，英国阿伯丁，爱尔兰PGA首席执行官Sandy Jones(右)与美国地产大亨唐纳德·特朗普在特朗普国际高尔夫球场打高尔夫。 REUTERS/David Moir
6月2日，南苏丹北加扎勒河省乌韦勒，一位妈妈与孩子在医院等待检查结果。 REUTERS/Adriane Ohanesian
位于南极的创新型地下望远镜IceCube笼罩在月光下，拍摄日期未知。IceCube用来搜索来自宇宙深空的目前已知最小粒子——中微子。 REUTERS/Emanuel Jacobi/NSF/Handout
7月10日，埃及开罗，一名抗议者戴着福克斯面具站在解放广场的一堵墙附近，这个障碍物是用来阻止抗议者进入议会大楼。最高宪法法院裁定，中止执行重启人民议会(议会下院)工作的总统令。尽管遭到最高宪法法院、埃及军方以及众多政党的抵制，埃及总统穆尔西10日恢复上月被解散的人民议会(议会下院)的工作。 REUTERS/Asmaa Waguih
7月10日，巴西里约热内卢，非政府组织“和平里约”在科帕卡巴纳海滩上放置扫帚。这些扫把是对腐败抗议的“行为装置”。 REUTERS/Sergio Moraes
7月10日，加沙地带，人们坐在汽车后备箱里，欢迎以色列释放巴勒斯坦足球运动员Mahmoud al Sarsak，他是唯一一位來自加沙而遭以色列根据非法战斗人员法律规定，未经控诉或审判而拘禁的巴勒斯坦人。 REUTERS/Mohammed Salem
7月10日，智利瓦尔帕莱索，渔民参加示威活动，抗议新的渔业法案。 REUTERS/Eliseo Fernandez