24小时时事新闻(7月14日) 24Hours
7月9日，叙利亚伊德利卜附近Sarmada，反对派组织叙利亚自由军士兵参加作战训练。 REUTERS/Abdo
7月11日，西班牙马德里，一名抗议者在与防暴警察的冲突中受伤。数千人在马德里工业部前爆发示威游行，这其中包括来自西班牙北部的数百名矿工，以抗议政府削减采矿业行业补贴，示威过程中与警察发生激烈冲突，造成至少五名示威者被逮捕more
7月11日，印度孟买，人们高峰时间在教堂门火车站乘坐火车。每年的7月11日为世界人口日，世界人口已达到70亿。 REUTERS/Vivek Prakash
7月11日，苏丹喀土穆，原奥萨马•本•拉登司机兼保镖库西(Ibrahim al-Qosi)抵达苏丹后进行祈祷。库西在关塔那摩监狱服刑10多年后被释放，并返回祖国苏丹。 REUTERS/Stringer
7月11日，苏丹Al-Diwaim，苏丹总统巴希尔(上中)参加一个糖业工厂开业典礼时发表讲话。 REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah
7月11日，巴基斯坦卡拉奇，孩子们在贫民窟准备踢足球。 REUTERS/Akhtar Soomro
7月11日，智利圣地亚哥，一名示威者向防暴警察投掷东西。 REUTERS/Ivan Alvarado
7月11日，葡萄牙里斯本，一名参加罢工的医生在卫生部前面拍照。为抗议本国政府的财政紧缩措施影响到公共医疗开支，葡萄牙的医生发起一场48小时的罢工活动，这是葡萄牙医生发起的首次罢工。 REUTERS/Rafael Marcmore
7月11日，第99届环法自行车赛第10赛段在法国举行，天空车队的维金斯(Bradley Wiggins)在比赛开始前接受媒体拍照。 REUTERS/Bogdan Cristel
7月11日，刚果(金)东部北基伍省靠近与乌干达边界的城镇布纳加纳，一名叛变武装组织“M23”成员站岗。 REUTERS/James Akena
7月11日，浙江嘉兴，一位老人在中医馆进行拔罐治疗。 REUTERS/Stringer
7月11日，西班牙马德里，首相马里亚诺·拉霍伊参加议会。拉霍伊公布一揽子增税节支计划，包括将增值税率从18%提高至21%等，旨在接下来的两年半内节省650亿欧元。 REUTERS/Andrea Comas
7月11日，印度加尔各答，一名人力车夫行走在遭洪水淹没的街道上。 REUTERS/Rupak De Chowdhuri
7月11日，波斯尼亚斯雷布雷尼察附近波多里卡，波斯尼亚穆斯林人参加大规模葬礼。人们当日为520名确认身份的斯雷布雷尼察大屠杀遇难者举行集体埋葬仪式。 REUTERS/Dado Ruvic
7月11日，在澳大利亚悉尼双年展上，地面上的一个视频投射作品。悉尼双年展将展出来自40多个国家的100位艺术家的作品。 REUTERS/Tim Wimborne
7月11日，也门西北部城市萨达，效忠于什叶派柴迪叛军的部落男子表演传统舞蹈。萨达为也门什叶派柴迪叛军的大本营。
7月11日，菲律宾大马尼拉Tramo，居民带着物品逃离火灾现场。一个贫民区发生火灾，造成40栋房屋被烧毁，数以百计的家庭无家可归。 REUTERS/Romeo Ranoco
7月11日，湖北武汉，人们在长江游泳时坐在支撑高压线的平台上休息。 REUTERS/Stringer