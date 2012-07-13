24小时时事新闻(7月13日) 24Hours

7月11日，西班牙马德里，一名抗议者在与防暴警察的冲突中受伤。数千人在马德里工业部前爆发示威游行，这其中包括来自西班牙北部的数百名矿工，以抗议政府削减采矿业行业补贴，示威过程中与警察发生激烈冲突，造成至少五名示威者被逮捕more