24小时时事新闻(7月13日) 24Hours
7月9日，叙利亚伊德利卜附近Sarmada，反对派组织叙利亚自由军士兵参加作战训练。 REUTERS/Abdo
7月11日，西班牙马德里，一名抗议者在与防暴警察的冲突中受伤。数千人在马德里工业部前爆发示威游行，这其中包括来自西班牙北部的数百名矿工，以抗议政府削减采矿业行业补贴，示威过程中与警察发生激烈冲突，造成至少五名示威者被逮捕more
7月11日，印度孟买，人们高峰时间在教堂门火车站乘坐火车。每年的7月11日为世界人口日，世界人口已达到70亿。 REUTERS/Vivek Prakash
7月11日，苏丹喀土穆，原奥萨马•本•拉登司机兼保镖库西(Ibrahim al-Qosi)抵达苏丹后进行祈祷。库西在关塔那摩监狱服刑10多年后被释放，并返回祖国苏丹。 REUTERS/Stringer
7月11日，苏丹Al-Diwaim，苏丹总统巴希尔(上中)参加一个糖业工厂开业典礼时发表讲话。 REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah
7月11日，巴基斯坦卡拉奇，孩子们在贫民窟准备踢足球。 REUTERS/Akhtar Soomro
7月11日，智利圣地亚哥，一名示威者向防暴警察投掷东西。 REUTERS/Ivan Alvarado
7月11日，葡萄牙里斯本，一名参加罢工的医生在卫生部前面拍照。为抗议本国政府的财政紧缩措施影响到公共医疗开支，葡萄牙的医生发起一场48小时的罢工活动，这是葡萄牙医生发起的首次罢工。 REUTERS/Rafael Marcmore
7月11日，第99届环法自行车赛第10赛段在法国举行，天空车队的维金斯(Bradley Wiggins)在比赛开始前接受媒体拍照。 REUTERS/Bogdan Cristel
7月11日，刚果(金)东部北基伍省靠近与乌干达边界的城镇布纳加纳，一名叛变武装组织“M23”成员站岗。 REUTERS/James Akena
7月11日，浙江嘉兴，一位老人在中医馆进行拔罐治疗。 REUTERS/Stringer
7月11日，西班牙马德里，首相马里亚诺·拉霍伊参加议会。拉霍伊公布一揽子增税节支计划，包括将增值税率从18%提高至21%等，旨在接下来的两年半内节省650亿欧元。 REUTERS/Andrea Comas
7月11日，印度加尔各答，一名人力车夫行走在遭洪水淹没的街道上。 REUTERS/Rupak De Chowdhuri
7月11日，波斯尼亚斯雷布雷尼察附近波多里卡，波斯尼亚穆斯林人参加大规模葬礼。人们当日为520名确认身份的斯雷布雷尼察大屠杀遇难者举行集体埋葬仪式。 REUTERS/Dado Ruvic
7月11日，在澳大利亚悉尼双年展上，地面上的一个视频投射作品。悉尼双年展将展出来自40多个国家的100位艺术家的作品。 REUTERS/Tim Wimborne
7月11日，也门西北部城市萨达，效忠于什叶派柴迪叛军的部落男子表演传统舞蹈。萨达为也门什叶派柴迪叛军的大本营。
7月11日，菲律宾大马尼拉Tramo，居民带着物品逃离火灾现场。一个贫民区发生火灾，造成40栋房屋被烧毁，数以百计的家庭无家可归。 REUTERS/Romeo Ranoco
7月11日，湖北武汉，人们在长江游泳时坐在支撑高压线的平台上休息。 REUTERS/Stringer
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印象最深刻的画面 Most memorable moments
(Reuters) -由索尼电子公司和全球知名调查公司尼尔森11日联合发布的调查显示，美国人过去50年来最难以忘记的电视画面为“911”恐怖袭击事件。
24小时时事新闻(7月14日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
哪国食品最安全 Global Food Security
(Reuters) - 经济学人信息部发布的《全球食品安全指数报告》显示，美国、丹麦、挪威和法国食品最安全，原因是供应充足、国民收入高、食品开支相对其它开销成本低，及大力进行食品生产研发。食品安全指数最低的国家主要位於撒哈拉沙漠以南的非洲，包括埃塞俄比亚、卢旺达、尼日利亚和莫桑比克。
印象最深刻的画面 TV moments
(Reuters) -
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Major moments from the first days of the Trump administration.
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Guatemala mourns after at least 37 girls burned to death under lock and key in an overcrowded shelter for abused teens.
Celebrity style: Kristen Stewart
The fashion and style of actress Kristen Stewart.
Islamic State preserves artifacts in tunnel
Islamic State militants carefully excavated ancient artifacts under Mosul's Mosque of Jonah and then preserved them in tunnels, a local archaeologist said, in sharp contrast to their public desecration of antiquities.
Britain's next top dog
Dogs from around the world compete in Britain's famed Crufts Dog Show.
South Korean president impeached
South Korea's Constitutional Court removes President Park Geun-hye from office over a graft scandal.
Six years after Fukushima
On March 11, 2011, a 9.0 magnitude earthquake set off a massive tsunami and meltdowns at the Fukushima Dai-Ichi nuclear plant, killing more than 15,000 people and devastating the northeastern coast of Japan.
Hungary's 'border hunters' target migrants
Hungary's new "border hunter" force aims to help police and army units keep out migrants, part of a security clampdown that has raised human rights concerns.