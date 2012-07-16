24小时时事新闻(7月17日) 24Hours
7月14日，叙利亚霍姆斯，反对派组织“叙利亚自由军”士兵持枪作战。国际红十字会发言人希沙姆·哈桑(Hicham Hassan)称，叙利亚目前正处于“非国际性武装冲突”状态，事实上，这是叙利亚处于内战状态的技术性说法。 REUTERS/Yazen Homsy
7月15日，美国佛蒙特州西多佛尔，选手们参加“强悍泥人”障碍赛。该障碍赛长达9英里，是军队式的障碍赛。 REUTERS/Jessica Rinaldi
一名选手游泳穿越电网下面的泥塘。 REUTERS/Jessica Rinaldi
7月15日，俄罗斯“联合号”火箭从哈萨克贝康诺发射升空，搭载3名太空人前往国际太空站。这是2个月来首趟载人太空任务。REUTERS/NASA/Carla Cioffi/Handout
7月15日，卡尔加里牛仔节100周年庆典在加拿大阿尔伯塔省举行，一名骑手在无鞍活动中跌落马背。 REUTERS/Todd Korol
7月15日，波兰小村Osia，一头牛呆在遭龙卷风毁坏的牛舍中。夏季龙卷风横扫波兰西北部地区，已造成1人死亡，10人受伤。REUTERS/Rafal Malko/Agencja Gazeta
7月15日，阿富汗帕克提亚省前哨基地Herrera，士兵们躲避CH-47“支奴干”直升机着陆时扬起的灰尘。 REUTERS/Lucas Jackson
7月15日，苏格兰高尔夫公开赛在英国苏格兰因弗内斯举行，体育节目主持人Hazel Irvine在冠军颁奖典礼开始前撑伞避雨。 REUTERS/David Moir
7月15日，湖北武汉，一位老人坐在遭洪水淹没的公园栏杆上。据中央气象台预报，16至18日，江南中北部、广西北部、贵州、四川盆地南部、云南西部和东北部等地有大到暴雨，其中，贵州大部、湖南中部、江西中部、广西北部等地的局部地区有大暴雨(累积雨量200～220毫米)。 REUTERS/Stringer
7月15日，尼泊尔加德满都西南部Triveni，地面躺着公共汽车事故中遇难者的遗体。尼泊尔西部纳瓦尔帕拉西县15日下午发生一起严重车祸，一辆长途客车行驶途中失控坠入水渠，造成至少35人死亡，多人受伤，另有一些人失踪。 REUTERS/Purushottam Subedi
7月15日，克罗地亚奧西耶克，一个孩子在稻草雕塑和土地艺术节上玩耍。来自克罗地亚、波黑、德国、匈牙利、斯洛伐克和墨西哥的20位艺术家利用30吨稻草创作了20个艺术装置。 REUTERS/Antonio Bronic
7月15日，拉脱维亚凯古姆斯，选手们参加FIM世界摩联摩托车越野赛。 REUTERS/Ints Kalnins
7月15日，哥伦比亚波哥大，圣塔菲球迷庆祝球队夺得哥伦比亚联赛冠军。REUTERS/John Vizcaino
7月15日，委内瑞拉加拉加斯，支持者在竞选集会上试图与反对党总统候选人恩里克·卡普里莱斯(Henrique Capriles)握手。 REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
7月15日，巴基斯坦卡拉奇，一名工人用电锯修理木制货船，双手沾满锯屑。 REUTERS/Akhtar Soomro
7月15日，西班牙西北小村Amil，一名狂欢者在“剃兽节”上试图抓住一匹野马。拥有400年历史的西班牙剃兽节是为了给马剃毛的，当地人会将野马摔在地上，进而修剪它们的鬃毛。这些野马来自西班牙西北部的加西利亚山脉，野马被轰赶到一处以便当地人为其修剪鬃毛和尾巴。 REUTERS/Miguel Vidal
7月15日，日本熊本县阿苏市，日本自卫队士兵搜救暴雨中失踪的居民。日本西南部持续受到特大暴雨影响，有些地区被整个淹没，已造成至少十多人死亡和多人失踪。 REUTERS/Japan Self Defense Forces 8th Division/Handout
7月15日，保加利亚索菲亚，一个孩子在高温天气中跳入泳池消暑。 REUTERS/Stoyan Nenov