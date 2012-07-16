24小时时事新闻(7月17日) 24Hours

7月15日，西班牙西北小村Amil，一名狂欢者在“剃兽节”上试图抓住一匹野马。拥有400年历史的西班牙剃兽节是为了给马剃毛的，当地人会将野马摔在地上，进而修剪它们的鬃毛。这些野马来自西班牙西北部的加西利亚山脉，野马被轰赶到一处以便当地人为其修剪鬃毛和尾巴。 REUTERS/Miguel Vidal