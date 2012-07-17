24小时时事新闻(7月18日) 24Hours
7月16日，美国华盛顿，美国男篮奥运热身赛第二场对阵巴西队，总统奥巴马携妻女一同到场观战，期间还玩起了亲吻游戏。亲吻游戏(Kiss Cam)是在NBA赛场上常见的一个互动游戏，由场边的摄影师通过镜头捕捉观众，最后镜头会停more
7月16日，耶路撒冷正统犹太教区米-歇雷姆，一名正统犹太教男子在示威活动中鼓励男孩们祈祷。 REUTERS/Ronen Zvulun
7月15日，新疆罗布泊，工人们在哈密-罗布泊铁路建设现场指挥起重机放置一段轨道。国家重点建设工程哈密至罗布泊铁路预计7月20日到达终点罗中站。届时，罗布泊将告别没有铁路的历史。 REUTERS/Rooney Chen
7月16日，尼日利亚拉各斯，在政府拆除其非法建设的建筑时，一位妈妈抱着孩子坐在独木舟上。 REUTERS/Akintunde Akinleye
7月16日，印控克什米尔斯利那加，一名抗议教师被捕后在警车内高喊口号。数百名学校教师举行抗议，要求工作正规化并发放拖欠的工资。 REUTERS/Fayaz Kabli
7月16日，英国英格兰拉夫堡，英国队奥运备战营的“无极限房间”。 REUTERS/Darren Staples
7月16日，法国巴黎，法国总统奥朗德探访法国家体育学院看望备战奥运队员，并一展身手射箭。 REUTERS/Charles Platiau
6月24日，海地太子港贫民窟索莱伊区附近，一名渔民划船捕螃蟹。索莱伊区是太子港最大的贫民窟，居住着大量生计极端贫困的居民。 REUTERS/Swoan Parker
7月16日，英国伦敦泰特现代美术馆，人们等待观看开幕活动中的表演艺术。位于伦敦的新泰特美术馆建设于7月18日正式启动，为了配合新美术馆的建设，泰特美术馆专门在新美术馆地下展区3,000平米的空间邀请了来自世界各地40余位more
7月16日，香港特別行政区立法会，议员梁国雄在立法会答问大会上不满行政长官梁振英的回答，将一个纸造的人头掷向梁振英，但其后梁国雄被保安带离会议厅。梁国雄在立法会答问大会质疑，行政长官梁振英在寓所僭建问题上撒谎，要求梁振英more
7月16日，第99届环法自行车赛15赛段在法国萨马唐至波城举行，选手们参加比赛。 REUTERS/Bogdan Cristel
7月16日，美国辛辛那堤，一名听众在奥巴马的总统竞选集会上举手提问。 REUTERS/Jason Reed
7月16日，英国伦敦斯特拉福，奥运村正式开门迎接来自世界各地的运动员，为迎接各国的代表团，英国国家青年剧院举行欢迎仪式彩排。(一名表演者等待参加彩排。) REUTERS/Suzanne Plunkett
7月16日，索马里摩加迪沙，人们聚集在自杀式汽车爆炸现场。一名索马里议员的汽车当日上午在首都摩加迪沙发生爆炸，这名议员当场死亡，另有8人在爆炸中受伤。 REUTERS/Omar Faruk
7月16日，北京，一名国家体操队员在国家体育总局训练。 REUTERS/Jason Lee
7月16日，尼泊尔加德满都，印度教教徒在帕斯帕提纳神庙参加名为“Bol Bom”的朝圣仪式。这项仪式上，教徒需要赤脚绕寺庙奔跑，他们相信，此举可以带给他们健康、财富和快乐。 REUTERS/Navesh Chitrakamore
7月16日，突尼斯首都突尼斯市，伊斯兰复兴党成员投票选举新的领导层。 REUTERS/Zoubeir Souissi
7月16日，北京市门头沟区妙峰山镇水峪嘴村，一个利用原林彪工事的防空洞改造而成的军事主题酒吧，投资近90万，其军事氛围对于游客来说有着独特的魅力。REUTERS/David Gray
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京郊军事酒吧 Communist bunker bar
(Reuters) -北京市门头沟区妙峰山镇水峪嘴村有一个军事主题酒吧，是利用原林彪工事的防空洞改造而成的，投资近90万，其军事氛围对于游客来说有着独特的魅力。
金正恩亲信李英浩被解除党职 Military Leaders In Transition
(Reuters) -朝鲜中央通讯社称，与朝鲜新领导人金正恩关系密切的高级军方官员李英浩(Ri Yong-ho)因病被解除所有政治职务。但还不清楚是否还被解除军方职务。李英浩是金正恩政权内部阶层的核心人物之一。
印象最深刻的画面 Most memorable moments
(Reuters) -由索尼电子公司和全球知名调查公司尼尔森11日联合发布的调查显示，美国人过去50年来最难以忘记的电视画面为“911”恐怖袭击事件。
24小时时事新闻(7月17日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
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Turkey-Netherlands feud escalates
Protests erupt after several European countries stopped Turkish politicians from holding rallies for the Turkish diaspora ahead of a referendum on expanding presidential powers -- as the Dutch prepare to vote in a national election.
Scenes from SXSW
Behind the scenes in Austin at the South by Southwest Festival.
Extreme collectors
Toy cows, Star Wars memorabilia and dolls are just some of the items prized by over-the-top enthusiasts.
Britain's next top dog
Miami the American cocker spaniel takes best in show at Britain's famed Crufts Dog Show.
Inside Mosul museum destroyed by Islamic State
Iraqi forces enter a museum where Islamic State militants filmed themselves destroying priceless statues and sculptures in 2015.
Brexit from the beginning
A visual chronology of the events leading up to Britain triggering Article 50, the legal process for leaving the European Union.
Chile's devastating wildfires
Forest fires are a regular feature of Chile's hot, arid summers, but a nearly decade-long drought combined with historically high temperatures have created tinder-like conditions in the nation's central regions.
Dressed for Purim
The Jewish holiday of Purim, is a celebration of the Jews' salvation from genocide in ancient Persia.
Kids Choice Awards
Highlights from the 2017 Kids Choice Awards.