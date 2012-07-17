24小时时事新闻(7月18日) 24Hours

7月16日，美国华盛顿，美国男篮奥运热身赛第二场对阵巴西队，总统奥巴马携妻女一同到场观战，期间还玩起了亲吻游戏。亲吻游戏(Kiss Cam)是在NBA赛场上常见的一个互动游戏，由场边的摄影师通过镜头捕捉观众，最后镜头会停more

7月16日，美国华盛顿，美国男篮奥运热身赛第二场对阵巴西队，总统奥巴马携妻女一同到场观战，期间还玩起了亲吻游戏。亲吻游戏(Kiss Cam)是在NBA赛场上常见的一个互动游戏，由场边的摄影师通过镜头捕捉观众，最后镜头会停留在一男一女上，该男女就要当着所有人的面接吻，接吻镜头也是由此得名。 REUTERS/Jonathan Ernst

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