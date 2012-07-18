24小时时事新闻(7月19) 24Hours
7月15日，阿富汗帕克提亚省前哨基地Herrera，伞兵登上CH-47“支奴干”运输直升机，准备参加作战任务。 REUTERS/Lucas Jackson
7月17日，尼泊尔古城巴德岗，一个孩子在Ghantakarna节燃烧的烟雾附近擦拭眼睛。据传，恶魔Ghantakarna偷小孩和妇女，所以人们在节日里燃烧恶魔画像，代表消灭恶魔。 REUTERS/Navesh Chitrakar
7月15日，叙利亚霍姆斯，通过反对派“自由叙利亚军”的武器瞄准镜看到一辆政府军坦克。REUTERS/Shaam News Network/Handout
7月17日，土耳其伊斯坦布尔，一辆直升机洒水试图扑灭高楼大火。伊斯坦布尔市中心一幢42层高的建筑当日发生大火，目前还不清楚伤亡和火灾原因，火势已被控制。 REUTERS/Osman Orsal
7月17日，墨西哥蒙特雷，一名“Furros Nuevo Leon”成员装扮成狼，等待乘坐地铁。该组织有71名成员，大部分为平面设计师，都是兽人爱好者，喜欢装扮成狼。 REUTERS/Daniel Becerril
7月17日，天津白骨屯，一位老者在教堂内祈祷。 REUTERS/David Gray
7月17日，印度加尔各答，参加抗议的印度共产党(马克思主义)成员遭警察逮捕。人们参加示威活动，抗议物价高涨。 REUTERS/Rupak De Chowdhuri
7月17日，墨西哥首都墨西哥城，运河中的众多花船。 REUTERS/Tomas Bravo
7月17日，埃及开罗，士兵们在埃及新总统穆罕默德•穆尔西的典礼上表演。REUTERS/Sherif Abd Monam/Egyptian Presidency/Handout
7月17日，江苏南京，一名女子经过两名坐在水泥凳上睡觉的男子。 REUTERS/Sean Yong
7月17日，伊拉克巴格达，一名居民跳入底格里斯河游泳消暑。 REUTERS/Saad Shalash
7月16日，西班牙特内里费岛发生森林大火，并持续蔓延。当地政府已紧急疏散火灾地区民众，并积极展开灭火。REUTERS/Santiago Ferrero
7月17日，南非古努镇，孩子们在教室内跳舞，庆祝比尔·克林顿基金赞助的流动图书馆开业。美国前总统克林顿当日拜访南非首任黑人总统、反种族隔离斗士曼德拉。曼德拉于18日迎来94岁生日。 REUTERS/Siphiwe Sibeko
7月16日，“2012国际3D魔幻艺术展中国特别展”在杭州和平会展中心举行，一名游客与3D画作合影。现场共有80多幅作品，是国内规模最大的一次3D画展示，其中4幅为重庆、杭州等地艺术家的原创作品，其余作品来自12位韩国画师。 REUTERS/Stringer
6月6日，美国华盛顿，一名游客体验史密森尼博物院所属的赫希洪博物馆内的艺术展览。史密森尼博物院是世界最大的博物馆体系，包括19所博物馆和画廊，保管着一亿四千多万件艺术珍品和珍贵的标本。 REUTERS/Kevin Lamarque
7月17日，巴基斯坦卡拉奇，一名工人休息时吸烟。 REUTERS/Akhtar Soomro
7月16日，阿富汗帕克提亚省小镇Ahmad Khel，一个孩子注视着参加作战任务的阿富汗士兵。REUTERS/Lucas Jackson
7月18日，澳大利亚悉尼，歌迷们观看加拿大人气小天王贾斯汀·比伯表演时尖叫。 REUTERS/Tim Wimborne