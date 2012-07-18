24小时时事新闻(7月19) 24Hours

6月6日，美国华盛顿，一名游客体验史密森尼博物院所属的赫希洪博物馆内的艺术展览。史密森尼博物院是世界最大的博物馆体系，包括19所博物馆和画廊，保管着一亿四千多万件艺术珍品和珍贵的标本。 REUTERS/Kevin Lamarque