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中国

24小时时事新闻(7月20日) 24Hours

作者
STAFF
2012年 7月 19日 星期四

6月8日，喀麦隆小村Fabe，一名女子坐在屋内。REUTERS/Emmanuel Braun

2012年 7月 19日 星期四
6月8日，喀麦隆小村Fabe，一名女子坐在屋内。REUTERS/Emmanuel Braun
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作者
VASILY FEDOSENKO
2012年 7月 19日 星期四

7月18日，白俄罗斯明斯克，一名工作人员清扫红地毯，为俄罗斯总理梅德韦杰夫的欢迎仪式做准备。 REUTERS/Vasily Fedosenko

2012年 7月 19日 星期四
7月18日，白俄罗斯明斯克，一名工作人员清扫红地毯，为俄罗斯总理梅德韦杰夫的欢迎仪式做准备。 REUTERS/Vasily Fedosenko
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作者
ALY SONG
2012年 7月 19日 星期四

7月18日，上海，中国规模最大的LV专卖店内摆放的太阳镜。路易威登之家即将在上海恒隆广场开业，由建筑大师彼得·马里诺(Peter Marino)设计，这是路易威登在中国规模最大的专卖店。REUTERS/Aly Song

2012年 7月 19日 星期四
7月18日，上海，中国规模最大的LV专卖店内摆放的太阳镜。路易威登之家即将在上海恒隆广场开业，由建筑大师彼得·马里诺(Peter Marino)设计，这是路易威登在中国规模最大的专卖店。REUTERS/Aly Song
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作者
ALY SONG
2012年 7月 19日 星期四

员工们熨烫中国规模最大的LV专卖店新闻发布会上的座椅套。 REUTERS/Aly Song

2012年 7月 19日 星期四
员工们熨烫中国规模最大的LV专卖店新闻发布会上的座椅套。 REUTERS/Aly Song
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作者
EDDIE KEOGH
2012年 7月 19日 星期四

7月18日，英国高尔夫公开赛在英格兰北部皇家莱瑟姆-圣安妮高尔夫俱乐部举行，一处水池中漂浮着塑料鸭子。 REUTERS/Eddie Keogh

2012年 7月 19日 星期四
7月18日，英国高尔夫公开赛在英格兰北部皇家莱瑟姆-圣安妮高尔夫俱乐部举行，一处水池中漂浮着塑料鸭子。 REUTERS/Eddie Keogh
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作者
NAVESH CHITRAKAR
2012年 7月 19日 星期四

7月18日，尼泊尔加德满都，遭逮捕的人权活动者在警车上高喊口号，抗议尼泊尔新总理巴普兰·巴塔拉伊未能制定出新宪法。 REUTERS/Navesh Chitrakar

2012年 7月 19日 星期四
7月18日，尼泊尔加德满都，遭逮捕的人权活动者在警车上高喊口号，抗议尼泊尔新总理巴普兰·巴塔拉伊未能制定出新宪法。 REUTERS/Navesh Chitrakar
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作者
POOL
2012年 7月 19日 星期四

7月18日，英国桑德兰，伊丽莎白女王观看一个有关海滩场景的室内展览。 REUTERS/Arthur Edwards/POOL

2012年 7月 19日 星期四
7月18日，英国桑德兰，伊丽莎白女王观看一个有关海滩场景的室内展览。 REUTERS/Arthur Edwards/POOL
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作者
CHINA DAILY
2012年 7月 19日 星期四

7月17日，安徽合肥，一名裸体男子站在道路中间，拦截过往车辆，并爬到拦截车引擎盖上或挥拳砸向车后视镜和车玻璃，最后被民警制止送往医院。据民警介绍，由于男子身上没有任何身份证件，暂时无法得知他的个人信息，也没有办法和他的家人联系。(这名男子向执勤交警敬礼。) REUTERS/Stringer

2012年 7月 19日 星期四
7月17日，安徽合肥，一名裸体男子站在道路中间，拦截过往车辆，并爬到拦截车引擎盖上或挥拳砸向车后视镜和车玻璃，最后被民警制止送往医院。据民警介绍，由于男子身上没有任何身份证件，暂时无法得知他的个人信息，也没有办法和他的家人联系。(这名男子向执勤交警敬礼。) REUTERS/Stringer
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作者
ADREES LATIF
2012年 7月 19日 星期四

7月18日，美国纽约曼哈顿，一位妇女在暴风雨中撑伞行走。REUTERS/Adrees Latif

2012年 7月 19日 星期四
7月18日，美国纽约曼哈顿，一位妇女在暴风雨中撑伞行走。REUTERS/Adrees Latif
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作者
DAVID GRAY
2012年 7月 19日 星期四

7月17日，北京，工人们为一栋居民楼安装窗户。中国国家统计局公布的6月房价数据显示，6月份新建商品房和二手房价格环比上涨的城市数量都较5月份有所增加。新建商品房价格环比上涨的城市有25个，二手房价格上涨的城市有31个。6月份70个大中城市新建商品房环比涨幅平均值为0.02%，结束八连跌。 REUTERS/David Gray

2012年 7月 19日 星期四
7月17日，北京，工人们为一栋居民楼安装窗户。中国国家统计局公布的6月房价数据显示，6月份新建商品房和二手房价格环比上涨的城市数量都较5月份有所增加。新建商品房价格环比上涨的城市有25个，二手房价格上涨的城市有31个。6月份70个大中城市新建商品房环比涨幅平均值为0.02%，结束八连跌。 REUTERS/David Gray
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作者
STRINGER
2012年 7月 19日 星期四

7月18日，坦桑尼亚桑给巴尔，救援人员救助沉没渡轮中的幸存者。坦桑尼亚一艘渡轮当日在距桑给巴尔岛附近沉没，遇难人数目前已升至27人，另有上百人失踪，搜救工作仍在进行中。 REUTERS/Salma Said

2012年 7月 19日 星期四
7月18日，坦桑尼亚桑给巴尔，救援人员救助沉没渡轮中的幸存者。坦桑尼亚一艘渡轮当日在距桑给巴尔岛附近沉没，遇难人数目前已升至27人，另有上百人失踪，搜救工作仍在进行中。 REUTERS/Salma Said
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作者
SIPHIWE SIBEKO
2012年 7月 19日 星期四

7月18日，南非东开普省库努村，囚犯们表演舞蹈，庆祝南非前总统纳尔逊·曼德拉94岁生日。南非各界纷纷向反种族隔离斗士曼德拉表达美好祝愿，并举行各种公益活动以庆祝他94岁生日和“曼德拉国际日”。 REUTERS/Siphiwe Sibeko

2012年 7月 19日 星期四
7月18日，南非东开普省库努村，囚犯们表演舞蹈，庆祝南非前总统纳尔逊·曼德拉94岁生日。南非各界纷纷向反种族隔离斗士曼德拉表达美好祝愿，并举行各种公益活动以庆祝他94岁生日和“曼德拉国际日”。 REUTERS/Siphiwe Sibeko
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作者
DUARTE SA
2012年 7月 19日 星期四

7月18日，葡萄牙马德拉群岛丰沙尔，房屋起火冒出滚滚浓烟。 REUTERS/Duarte Sa

2012年 7月 19日 星期四
7月18日，葡萄牙马德拉群岛丰沙尔，房屋起火冒出滚滚浓烟。 REUTERS/Duarte Sa
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作者
THOMAS MUKOYA
2012年 7月 19日 星期四

7月18日，肯尼亚基坦吉拉地区Kisaju，一只鸵鸟站在木丛附近。 REUTERS/Thomas Mukoya

2012年 7月 19日 星期四
7月18日，肯尼亚基坦吉拉地区Kisaju，一只鸵鸟站在木丛附近。 REUTERS/Thomas Mukoya
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作者
HENRY ROMERO
2012年 7月 19日 星期四

7月18日，墨西哥首都墨西哥城，数百名小丑参加一年一度的朝圣活动，向瓜达卢佩圣母表示感谢。 REUTERS/Henry Romero

2012年 7月 19日 星期四
7月18日，墨西哥首都墨西哥城，数百名小丑参加一年一度的朝圣活动，向瓜达卢佩圣母表示感谢。 REUTERS/Henry Romero
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作者
STRINGER/AFGHANISTAN
2012年 7月 19日 星期四

7月18日，阿富汗萨曼甘省，一支北约补给车队遭遇汽车炸弹袭击，22辆补给车被炸毁。被炸毁车辆多为油罐车，还有部分半挂拖车。REUTERS/ Stringer

2012年 7月 19日 星期四
7月18日，阿富汗萨曼甘省，一支北约补给车队遭遇汽车炸弹袭击，22辆补给车被炸毁。被炸毁车辆多为油罐车，还有部分半挂拖车。REUTERS/ Stringer
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作者
SUKREE SUKPLANG
2012年 7月 19日 星期四

7月18日，泰国曼谷，一名工人修复苏汪纳蓬机场的跑道。 REUTERS/Sukree Sukplang

2012年 7月 19日 星期四
7月18日，泰国曼谷，一名工人修复苏汪纳蓬机场的跑道。 REUTERS/Sukree Sukplang
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