24小时时事新闻(7月20日) 24Hours

7月17日，安徽合肥，一名裸体男子站在道路中间，拦截过往车辆，并爬到拦截车引擎盖上或挥拳砸向车后视镜和车玻璃，最后被民警制止送往医院。据民警介绍，由于男子身上没有任何身份证件，暂时无法得知他的个人信息，也没有办法和他的家人联系。(这名男子向执勤交警敬礼。) REUTERS/Stringer