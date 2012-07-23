24小时时事新闻(7月24日) 24Hours

7月22日，美国科罗拉多州奥罗拉，一名男子手拿鲜花，为丹佛枪击案受害者祈祷。现年24岁的研究生院辍学生詹姆斯·霍尔姆斯在丹佛市《蝙蝠侠3》放映现场枪杀12人，并导致58人受伤。枪击案震惊全美，并再次引发关于美国枪支和暴力more

7月22日，美国科罗拉多州奥罗拉，一名男子手拿鲜花，为丹佛枪击案受害者祈祷。现年24岁的研究生院辍学生詹姆斯·霍尔姆斯在丹佛市《蝙蝠侠3》放映现场枪杀12人，并导致58人受伤。枪击案震惊全美，并再次引发关于美国枪支和暴力的辩论。REUTERS/Shannon Stapleton

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