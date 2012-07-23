24小时时事新闻(7月24日) 24Hours
7月22日，加拿大蒙特利尔，一名防暴警察向示威者发射催泪瓦斯。 REUTERS/Olivier Jean
7月21日，北京遭遇61年来最大暴雨，居民推动搁浅汽车。21日白天至22日凌晨，北京城遭遇自1951年有气象记录以来最凶猛、最持久的一次强暴雨，造成数十人死亡。 REUTERS/Stringer
7月22日，北京房山区龙宝峪村，暴雨造成的道路损坏。 REUTERS/Stringer
房山周口店村，在洪水中遭到毁坏的汽车。 REUTERS/Stringer
7月22日，英国探险家、伦敦奥运会火炬手戴维亨普勒曼在巨型摩天轮“伦敦眼”上展示奥运火炬。 REUTERS/Luke MacGregor
7月22日，巴西里约热内卢，人们在卡帕卡巴纳海滩淋浴。 REUTERS/Pilar Olivares
7月22日，哥伦比亚Arenal，一名男子在传统斗牛活动中遭公牛袭击。 REUTERS/Joaquin Sarmiento
7月22日，美国宾夕法尼亚州的州学院，宾夕法尼亚州大学将已故名帅派特诺(Joe Paterno)的雕像从校园中移走。著名教练派特诺因为一系列性侵丑闻而声名狼藉。 REUTERS/Craig Houtz
7月22日，美国科罗拉多州奥罗拉，一名男子手拿鲜花，为丹佛枪击案受害者祈祷。现年24岁的研究生院辍学生詹姆斯·霍尔姆斯在丹佛市《蝙蝠侠3》放映现场枪杀12人，并导致58人受伤。枪击案震惊全美，并再次引发关于美国枪支和暴力more
7月22日，美国总统奥巴马抵达科罗拉多后，第一站是奥罗拉的科罗拉多大学医院，看望枪击案受害者及其家属，向罹难者致哀并向幸存者表示慰问。 REUTERS/Larry DowningREUTERS/Larry Downing
7月21日，青海西宁，一名喇嘛牵着小狗行走在寺院外面。 REUTERS/Stringer
7月22日，塞尔维亚贝尔格莱德，妇女穿婚纱扮成“新娘”，参加“新娘赛跑”比赛。 REUTERS/Ivan Milutinovic
7月22日，危地马拉首都危地马拉城，一名视力残疾儿童在Santa Lucia合唱团表演结束后与父亲拥抱。 REUTERS/Jorge Dan Lopez
7月22日，加拿大不列颠哥伦比亚省奇利瓦克举行第40届猎牛节，一名参与者骑在桶上发射燧石火枪。活动期间，参与者身着传统服装，进行从手枪到步枪，从斧头到刀子的各种技艺表演。 REUTERS/Andy Clark
7月22日，阿尔及利亚首都阿尔及尔，警察参加国家警察日50周年纪念典礼。REUTERS/Louafi Larbi
7月2日，捷克布拉格，由艺术家施尔尼(David Cerny)制作的公共汽车机器人雕塑。 REUTERS/Petr Josek
7月22日，英国伦敦，来自汤加的游泳选手Amini Fonua在奥林匹克公园内享受日光浴。伦敦奥运会将于周五举行开幕式。 REUTERS/Jae C. Hong/Pool
7月22日，英国伦敦，一名跳水选手在水上运动中心参加训练。 REUTERS/David Gray
7月22日，土耳其基利斯省Oncupinar，土耳其警察站在参加抗议的叙利亚难民妇女附近。警察使用催泪瓦斯驱散抗议缺乏食物和用水的叙利亚难民。REUTERS/Umit Bektas
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