24小时时事新闻(7月26日) 24Hours

7月24日，委内瑞拉加拉加斯，总统查韦斯在纪念玻利瓦尔诞辰229年的活动上展示玻利瓦尔所用的手枪。查韦斯当日揭开19世纪南美独立运动领袖西蒙•玻利瓦尔的一副3D画像。两年前，查韦斯为证实玻利瓦尔是否死于谋杀，特地下令发掘more

7月24日，委内瑞拉加拉加斯，总统查韦斯在纪念玻利瓦尔诞辰229年的活动上展示玻利瓦尔所用的手枪。查韦斯当日揭开19世纪南美独立运动领袖西蒙•玻利瓦尔的一副3D画像。两年前，查韦斯为证实玻利瓦尔是否死于谋杀，特地下令发掘他的棺木。这幅画像正是基于发掘出来的头骨而创作的。 REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

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