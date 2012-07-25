24小时时事新闻(7月26日) 24Hours
7月24日，英国伦敦，中国游泳选手在水上运动中心进行练习。 REUTERS/Toby Melville
来自新西兰的游泳选手帕尔默(Hayley Palmer)在水上运动中心做练习。 REUTERS/Toby Melville
7月23日，重庆永川，救援人员转移洪水中的灾民。中国民政部发布最新灾情称，上周五(20日)以来强降雨目前致全国95人死亡，45人失踪，其中北京37人死亡。 REUTERS/China Daily
7月24日，美国华盛顿，一名艾滋病毒感染者听到艾滋病纪念册上的死者名字时流泪。第19届世界艾滋病大会在美国首都华盛顿举行，发展中国家的艾滋病防控问题是重要议题之一。 REUTERS/Kevin Lamarque
7月19日，美国弗吉尼亚州维斯，一名女子带着宠物狗来到开业的非盈利组织“偏远地区医疗”的诊所。偏远地区医疗组织(Remote Area Medical)是美国一家非盈利组织，过去多数在美国、墨西哥和南美洲的偏远地区为民众more
7月24日，委内瑞拉加拉加斯，总统查韦斯在纪念玻利瓦尔诞辰229年的活动上展示玻利瓦尔所用的手枪。查韦斯当日揭开19世纪南美独立运动领袖西蒙•玻利瓦尔的一副3D画像。两年前，查韦斯为证实玻利瓦尔是否死于谋杀，特地下令发掘more
7月24日，西班牙马德里，公共医疗工作人员高喊口号，抗议政府的紧缩政策。REUTERS/Juan Medina
7月24日，黎巴嫩边境瓦迪哈莱德，一名叙利亚难民在与亲人短暂相聚时流泪。REUTERS/Jamal Saidi
7月24日，刚果民主共和国戈马，平民驾驶木制自行车载着行李逃离冲突地区。反政府武装“M23运动”与刚果(金)政府军在北基伍省发生冲突，造成超过20万无辜平民流离失所，随着更多村庄遭到“M23运动”武装分子的袭击，当地平民more
7月23日，巴西圣保罗，一名非政府组织“交通心理学家”成员在地铁站的厕所化妆成小丑，为表演做准备。 REUTERS/Nacho Doce
7月24日，奥地利因斯布鲁克大学的考古学家们发现的亚麻胸罩。2008年这里出土2,700件15世纪的衣物，其中包括4件呈现出现代样式的亚麻胸罩，其中一件极像现在的胸罩，有宽肩带。 REUTERS/Michaela Rehmore
7月24日，香港尖沙咀，一家商店的展示橱窗上粘贴着胶带，用来防范台风韦森特。台风“韦森特”袭港，香港天文台一度发出13年来首个十号飓风信号。但由于预警及时，防护措施到位，香港没有发生人员死亡事件。 REUTERS/Tyrmore
7月23日，俄罗斯圣彼得堡，艺术家Pyotr Pavlensky在喀山教堂外面参加抗议活动，以支持反普京乐团“Pussy Riot”。Pussy Riot乐队成员案件初步听证会当日继续在法院举行。今年3月，Pussy Rmore
7月23日，俄罗斯克麦罗沃，煤炭开采公司Kuzbassrazrezugol下属的选煤厂工人手拿扳手。 REUTERS/Sergei Karpukhin
7月24日，戈兰高地布加塔德鲁兹村，一名男子使用双筒望远镜观察叙利亚的一个废弃军事基地。叙利亚外交部表示，叙利亚政府已将该国拥有的生化武器妥善保存，并派大量士兵看守，并强调不会对平民使用生化武器。 REUTERS/Ronmore
7月24日，秘鲁利马，病人身穿军装参加独立日庆祝游行期间休息。秘鲁将于7月28日迎来独立日。 REUTERS/Mariana Bazo
7月24日，越南河内，遭索马里海盗劫持的越南船员抵达内排国际机场后，与家人相拥。被索马里海盗劫持19个月的“旭富一号”渔船上26名船员于7月17日晚获救，13名大陆船员、1名台湾船员和12名越南船员均已返回家乡。 REUmore
7月24日，加纳阿克拉，在加纳总统米尔斯因病于当日下午去世后，议会举行临时会议宣布副总统马哈马(中)行使总统权力。 REUTERS/Yaw Bibini
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