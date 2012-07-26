24小时时事新闻(7月27日) 24Hours

7月25日，美国奥罗拉，一名女子祭拜《蝙蝠侠3》放映现场枪击案的遇害者。据报道，美国枪击案嫌犯霍姆斯曾在作案前一周，向科罗拉大学精神病专家寄出一份包裹，内有他犯罪的详细计划。 REUTERS/Rick Wilking