24小时时事新闻(7月27日) 24Hours
7月25日，重庆，一名男子在遭洪水淹没的街道上坐在充气沙发上睡觉。中国民政部发布最新灾情称，上周五(20日)以来强降雨目前致全国95人死亡，45人失踪，其中北京37人死亡。 REUTERS/Stringer
7月25日，美国奥罗拉，一名女子祭拜《蝙蝠侠3》放映现场枪击案的遇害者。据报道，美国枪击案嫌犯霍姆斯曾在作案前一周，向科罗拉大学精神病专家寄出一份包裹，内有他犯罪的详细计划。 REUTERS/Rick Wilking
7月25日，巴基斯坦卡拉奇，一名男子躺着睡觉，其用于表演的猴子和山羊在附近。 REUTERS/Athar Hussain
朝鲜中央电视台7月25日报道称，朝鲜最高领导人金正恩携夫人李雪主(Ri Sol-ju)出席首都平壤绫罗人民游乐园的竣工仪式。韩国联合通讯社(Yonhap News Agency)援引消息人士的话报导称，李雪主是一名艺人，more
7月25日，危地马拉首都危地马拉城，一名小丑化妆，为拉丁美洲小丑大会做准备。有拉丁美洲的200位小丑参加了大会，造型搞笑。 REUTERS/Jorge Dan Lopez
7月25日，印度海德拉巴，警察逮捕抗议者。 REUTERS/Krishnendu Halder
7月25日，北京房山区，士兵放置沙袋阻挡洪水决堤。 REUTERS/Stringer
7月13日，墨西哥San Simon Zahuatlan，孩子们在汽车附近玩耍。墨西哥有大约1,200万人在美国合法或非法打工，约占墨西哥劳动力的15%。REUTERS/Claudia Daut
7月25日，瑞士伯尔尼高地，游客行走在阿莱奇冰川上。阿莱奇冰川长达23公里，是阿尔卑斯山间最长的冰川，主体位于海拔4000米的少女峰山区内。 REUTERS/Arnd Wiegmann
7月25日，美国新奥尔良，总统奥巴马在全国城市联盟会议上演讲时，民众欢呼挥手。 REUTERS/Larry Downing
7月25日，瑞士日内瓦附近Meyrin，美国国会众议员吉福德斯(Gabrielle Giffords)倾听其丈夫、宇航员马克·凯利(Mark Kelly)演讲。包括马克·凯利在内的美国“奋进号”航天飞机的6名宇航员与著名more
7月25日，刚果民主共和国戈马，民众逃离冲突地区。反政府武装“M23运动”与刚果(金)政府军在北基伍省发生冲突，造成超过20万无辜平民流离失所，随着更多村庄遭到“M23运动”武装分子的袭击，当地平民的处境将愈发艰难。 Rmore
7月25日，巴西戈亚斯，一名卡亚波族人在一个传统文化活动期间在圣米格尔河游泳。 REUTERS/Ueslei Marcelino
7月25日，乌克兰基辅，一名残疾模特照镜子化妆，准备参加时装秀。 REUTERS/Gleb Garanich
7月25日，菲律宾大马尼拉奎松，菲律宾前总统阿罗约(Gloria Macapagal Arroyo)回答记者的提问。菲律宾帕赛地区法院当日认定，前总统阿罗约所受破坏选举罪名指控缺乏足够证据支撑，准许她交保获释。在律师向法more
7月25日，印度奥里萨省，一名农民在田地里插秧。印度首次超过泰国成为世界最大大米出口国，预计全年出口约为800万吨。 REUTERS/Stringer
7月25日，印度东北部阿萨姆邦小镇Goshaigaon，一名村民流泪，因其房屋在民族骚乱中被烧毁。印度警方表示，在导致数十人死亡的博多部落居民与穆斯林移民冲突期间，约2.5万人逃离家园。REUTERS/Utpal Barmore
7月24日，叙利亚霍姆斯，一名男子拍摄遭轰炸地区Juret AL-Shayah。 REUTERS/Shaam News Network/Handout
下一个
朝媒称金正恩已结婚 Kim jong-un married
(Reuters) - 朝鲜最高领导人金正恩携夫人李雪主(Ri Sol-ju)出席首都平壤绫罗人民游乐园的竣工仪式。这是朝鲜官方媒体第一次在正式报道中提及了金正恩的夫人。韩国联合通讯社援引消息人士的话报导称，李雪主是一名艺人，并在结婚前接受了大约六个月的礼仪培训。
美国枪支问题 Gun Ownership in the U.S.2012
(Reuters) - 美国科罗拉多州丹佛市《蝙蝠侠3》首映现场发生枪击惨案，导致12人死亡，这再次引发人们对于美国枪支管理的争论。
24小时时事新闻(7月26日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
路透7月照片精选(下) Pictures of the Month - Jul 2012(2)
(Reuters) -路透社全球摄影记者7月优秀新闻照片大汇总。请尽享视觉盛宴。
精选图集
First 100 days of Trump
Major moments from the first days of the Trump administration.
President Trump's first 50 days
Scenes from the first weeks of the Trump administration.
Mourning girls burned to death in Guatemala shelter
Guatemala mourns after at least 37 girls burned to death under lock and key in an overcrowded shelter for abused teens.
Celebrity style: Kristen Stewart
The fashion and style of actress Kristen Stewart.
Islamic State preserves artifacts in tunnel
Islamic State militants carefully excavated ancient artifacts under Mosul's Mosque of Jonah and then preserved them in tunnels, a local archaeologist said, in sharp contrast to their public desecration of antiquities.
Britain's next top dog
Dogs from around the world compete in Britain's famed Crufts Dog Show.
South Korean president impeached
South Korea's Constitutional Court removes President Park Geun-hye from office over a graft scandal.
Six years after Fukushima
On March 11, 2011, a 9.0 magnitude earthquake set off a massive tsunami and meltdowns at the Fukushima Dai-Ichi nuclear plant, killing more than 15,000 people and devastating the northeastern coast of Japan.
Hungary's 'border hunters' target migrants
Hungary's new "border hunter" force aims to help police and army units keep out migrants, part of a security clampdown that has raised human rights concerns.