24小时时事新闻(7月27日) 24Hours
7月25日，重庆，一名男子在遭洪水淹没的街道上坐在充气沙发上睡觉。 REUTERS/Stringer
7月25日，美国奥罗拉，一名女子祭拜《蝙蝠侠3》放映现场枪击案的遇害者。据报道，美国枪击案嫌犯霍姆斯曾在作案前一周，向科罗拉大学精神病专家寄出一份包裹，内有他犯罪的详细计划。 REUTERS/Rick Wilking
7月25日，巴基斯坦卡拉奇，一名男子躺着睡觉，其用于表演的猴子和山羊在附近。 REUTERS/Athar Hussain
朝鲜中央电视台7月25日报道称，朝鲜最高领导人金正恩携夫人李雪主(Ri Sol-ju)出席首都平壤绫罗人民游乐园的竣工仪式。韩国联合通讯社(Yonhap News Agency)援引消息人士的话报导称，李雪主是一名艺人，并在结婚前接受了大约六个月的礼仪培训。 REUTERS/KCNA
7月25日，危地马拉首都危地马拉城，一名小丑化妆，为拉丁美洲小丑大会做准备。有拉丁美洲的200位小丑参加了大会，造型搞笑。 REUTERS/Jorge Dan Lopez
7月25日，印度海德拉巴，警察逮捕抗议者。 REUTERS/Krishnendu Halder
7月25日，北京房山区，士兵放置沙袋阻挡洪水决堤。截至7月26日，北京区域内共发现77具遇难者遗体，其中66名遇难者身份已经确认，11名遇难者身份仍在确认中。已经确认身份的66名遇难者中，包括在抢险救援中因公殉职的5人。 REUTERS/Stringer
7月13日，墨西哥San Simon Zahuatlan，孩子们在汽车附近玩耍。墨西哥有大约1,200万人在美国合法或非法打工，约占墨西哥劳动力的15%。REUTERS/Claudia Daut
7月25日，瑞士伯尔尼高地，游客行走在阿莱奇冰川上。阿莱奇冰川长达23公里，是阿尔卑斯山间最长的冰川，主体位于海拔4000米的少女峰山区内。 REUTERS/Arnd Wiegmann
7月25日，美国新奥尔良，总统奥巴马在全国城市联盟会议上演讲时，民众欢呼挥手。 REUTERS/Larry Downing
7月25日，瑞士日内瓦附近Meyrin，美国国会众议员吉福德斯(Gabrielle Giffords)倾听其丈夫、宇航员马克·凯利(Mark Kelly)演讲。包括马克·凯利在内的美国“奋进号”航天飞机的6名宇航员与著名华裔物理学家丁肇中教授率领的阿尔法磁谱仪项目中心的科学家们聚集在欧洲核子研究中心，共同纪念阿尔法磁谱仪太空运行一周年。 REUTERS/Valentin Flauraud
7月25日，刚果民主共和国戈马，民众逃离冲突地区。反政府武装“M23运动”与刚果(金)政府军在北基伍省发生冲突，造成超过20万无辜平民流离失所，随着更多村庄遭到“M23运动”武装分子的袭击，当地平民的处境将愈发艰难。 REUTERS/James Akena
7月25日，巴西戈亚斯，一名卡亚波族人在一个传统文化活动期间在圣米格尔河游泳。 REUTERS/Ueslei Marcelino
7月25日，乌克兰基辅，一名残疾模特照镜子化妆，准备参加时装秀。 REUTERS/Gleb Garanich
7月25日，菲律宾大马尼拉奎松，菲律宾前总统阿罗约(Gloria Macapagal Arroyo)回答记者的提问。菲律宾帕赛地区法院当日认定，前总统阿罗约所受破坏选举罪名指控缺乏足够证据支撑，准许她交保获释。在律师向法院交付100万比索(约合2.38万美元)保释金后，阿罗约获准离开羁押地。REUTERS/Stringer
7月25日，印度奥里萨省，一名农民在田地里插秧。印度首次超过泰国成为世界最大大米出口国，预计全年出口约为800万吨。 REUTERS/Stringer
7月25日，印度东北部阿萨姆邦小镇Goshaigaon，一名村民流泪，因其房屋在民族骚乱中被烧毁。印度警方表示，在导致数十人死亡的博多部落居民与穆斯林移民冲突期间，约2.5万人逃离家园。REUTERS/Utpal Baruah
7月24日，叙利亚霍姆斯，一名男子拍摄遭轰炸地区Juret AL-Shayah。 REUTERS/Shaam News Network/Handout