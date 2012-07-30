24小时时事新闻(7月31日) 24Hours
7月29日，耶路撒冷老城，人们在哭墙纪念禁食日，其中一名信徒依靠墙壁睡觉。 REUTERS/Baz Ratner
美国共和党总统候选人罗姆尼(Mitt Romney)禁食日期间在哭墙祈祷。罗姆尼接受采访时称，耶路撒冷才是以色列的“首都”，美国驻以色列大使馆应该搬到耶路撒冷，而不是设在特拉维夫。 REUTERS/Jason Reed
7月29日，叙利亚阿勒坡，反抗军叙利亚自由军狙击手严阵以待。叙利亚反抗军在宣布控制的第二大城阿勒坡与政府军发生交火。 REUTERS/Obeida Al Naimi
7月29日，德国柏林，狂欢者庆祝胡里节。胡里节也被称为洒红节，起初是印度教徒庆祝的春节，人们节日期间相互泼有颜色的水和洒彩色粉末。 REUTERS/Thomas Peter
7月29日，在奥运会女子体操资格赛中，巴西选手埃蒂内·克里斯蒂娜·贡泽尔·佛朗哥(Ethiene Cristina Gonser Franco)进行祈祷。 REUTERS/Dylan Martinez
7月29日，在伦敦奥运会上，李谷白水中心竖立着皮划艇激流回旋赛参赛者国家的国旗。 REUTERS/Lucy Nicholson
7月29日，在伦敦奥运会的男子4×100米自由泳接力的比赛中，(由左至右)接力选手菲尔普斯、内森·阿德里安、卡伦·琼斯为队友加油。法国队在最后时刻逆转强大的美国队，勇夺冠军。 REUTERS/Toby Melville
7月29日，在2012伦敦奥运会男子篮球小组赛B组的一场比赛中，巴西队以75比71战胜澳大利亚队。REUTERS/Mike Segar
7月29日，游客抵达Excel国际会展中心，观看奥运会拳击比赛。 REUTERS/Murad Sezer
7月29日，动漫大会Animagics在德国波恩举行，一名动漫爱好者拍照。 REUTERS/Ina Fassbender
7月29日，乌克兰基辅西部小村Krylos，一个女孩在年度宗教仪式中向牧师忏悔。 REUTERS/Gleb Garanich
7月29日，德国北部海边小镇Brunsbuettel举行泥地奥运会，参赛者搬运球门。泥地奥运会包括足球、手球、排球、接力赛等，吸引了约300人参加。 REUTERS/Fabian Bimmer
7月29日，白俄罗斯明斯克，一位妇女在河水中冲凉消暑。 REUTERS/Vasily Fedosenko
7月30日，菲律宾马尼拉Tondo，居民在热带风暴“苏拉”毁坏的棚屋处收集有用物品。 REUTERS/Erik De Castro
7月19日，巴基斯坦拉合尔，男人们在运河里消暑。巴基斯坦遭遇高温干热天气，城市拉合尔气温高达42摄氏度。 REUTERS/Mohsin Raza
7月29日，印度西孟加拉邦小村Canning，一名农民驱赶水牛参加第21届水牛赛跑大赛。35名农民带着128头水牛参加此次比赛，赛道为布满烂泥的稻田。 REUTERS/Rupak De Chowdhuri
7月29日，意大利卡斯特尔-甘多尔福，在教皇本笃十六世的祈祷仪式上，一名信徒拿着已故教皇保罗二世的照片。 REUTERS/Alessandro Bianchi
7月29日，印度艾哈迈达巴德，一名男子在萨巴尔马提河岸边准备搬运女神Dashama雕塑。印度教信徒节日期间将女神Dashama雕塑放在住处10天后，将其沉没在萨巴尔马提河中。REUTERS/Amit Dave