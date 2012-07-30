24小时时事新闻(7月31日) 24Hours

7月29日，在伦敦奥运会的男子4×100米自由泳接力的比赛中，(由左至右)接力选手菲尔普斯、内森·阿德里安、卡伦·琼斯为队友加油。法国队在最后时刻逆转强大的美国队，勇夺冠军。 REUTERS/Toby Melville