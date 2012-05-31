24小时时事新闻(6月1日) 24Hours

5月29日，也门西部哈拉德，等待遣返的埃塞尔比亚移民睡在地上。数千名非洲难民被困在也门和沙特的边境城市哈拉德镇，他们渴望回家。这些难民来自埃塞俄比亚等非洲之角国家，他们从红海和亚丁湾偷渡来到也门，希望从也门进入富裕的海湾more

5月29日，也门西部哈拉德，等待遣返的埃塞尔比亚移民睡在地上。数千名非洲难民被困在也门和沙特的边境城市哈拉德镇，他们渴望回家。这些难民来自埃塞俄比亚等非洲之角国家，他们从红海和亚丁湾偷渡来到也门，希望从也门进入富裕的海湾国家。但沙特阿拉伯近期加强了与也门交界地区的检查，使得这些非洲难民无法进入沙特境内 。REUTERS/Khaled Abdullah

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