24小时时事新闻(6月1日) 24Hours
5月30日，泰国仔厝府，诺贝尔和平奖得主、缅甸反对派领导人昂山素季在泰国受到隆重欢迎，缅甸移民纷纷涌来庆祝她24年来的首次出访。昂山素季此次访问泰国是参加曼谷的“世界经济贸易论坛·东亚会议”，行程为期四天，并将会见缅泰边more
5月30日，法国列度基特，足球运动员里贝里(Franck Ribery)为球迷签名。 REUTERS/Charles Platiau
5月30日，美国曼莫斯湖，37岁的美国马拉松选手梅布·凯夫莱齐吉(Meb Keflezighi)训练，备战伦敦奥运会。 REUTERS/Lucy Nicholson
5月29日，湖北武汉，人们撑伞穿过洪水淹没的街道。持续一整天的降雨导致市区多处积水严重，交通出行受影响。 REUTERS/China Daily
5月30日，乌克兰基辅，拥有乌克兰总统亚努科维奇(Viktor Yanukovych)照片的乒乓球拍放在抗议者的帐篷内。乌总检察院准备提交前总理季莫申科涉嫌组织杀害第二届最高拉达(乌克兰议会)议员叶夫根尼•谢尔班的指控，more
5月30日，北京，一名工人清洁国家大剧院的圆顶。 REUTERS/Petar Kujundzic
5月30日，西班牙北部小村Campomanes，公民警卫队官员在燃烧的路障附近警戒。煤矿工人举行抗议示威活动，反对政府削减在矿业的开支，他们焚烧轮胎设置路障阻断了A-66高速公路。 REUTERS/Eloy Alonso
5月30日，沙特迪拜，一段扶梯上面悬挂着社交网络Facebook的标志。Facebook在迪拜开设新的办公点，这是该公司首次在中东地区设点。 REUTERS/Jumana El Heloueh
5月30日，意大利摩德纳附近Medolla，一名营救人员在地震灾区实施救援。意大利北部摩德纳附近29日上午发生5.8级地震，截至目前已造成至少15人遇难。据中国驻米兰总领事馆提供消息称，一名中国公民在此次地震中遇难。 Rmore
5月30日，泰国曼谷，国会下议院审议的“国家和解条例草案”，警察在现场维持秩序。红衫军和黄衫军当日包围泰国国会，应对国会下议院审议的“国家和解条例草案”。该“和解法案”将使过去6年中的一些与政治有关的违法犯罪者获特赦。 more
5月30日，美国加州圣迭戈，一对夫妇在水上划桨。 REUTERS/Mike Blake
5月30日，苏丹Forog，人们排队等待“非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动”开业新的诊所，苏丹自由军士兵在附近站岗。 REUTERS/Albert Gonzalez Farran/UNAMID
5月30日，法国网球公开赛在巴黎举行，美国网球选手马泰克(Bethanie Mattek-sands)与史蒂芬斯(Sloane Stephens)打比赛。REUTERS/Regis Duvignau
5月29日，也门西部哈拉德，等待遣返的埃塞尔比亚移民睡在地上。数千名非洲难民被困在也门和沙特的边境城市哈拉德镇，他们渴望回家。这些难民来自埃塞俄比亚等非洲之角国家，他们从红海和亚丁湾偷渡来到也门，希望从也门进入富裕的海湾more
5月28日，埃塞俄比亚移民行走在公路上前往哈拉德镇。REUTERS/Khaled Abdullah
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昂山素季访问泰国 Aung san suu kyi in Thailand 2012
(Reuters) - 诺贝尔和平奖得主、缅甸反对派领导人昂山素季抵达泰国将出席曼谷的“世界经济贸易论坛·东亚会议”。昂山素季在泰国受到隆重欢迎，缅甸移民纷纷涌来庆祝她24年来的首次出访。
最后的香格里拉--不丹 BHUTAN
(Reuters) -不丹在喜马拉雅山脉上，位于印度和中国之间，拥有未受破坏的美景、安宁的生活和古朴的环境，被誉为“最后的香格里拉”。
24小时时事新闻(5月31日) 24Hours
(Reuters) - 聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
寰宇搜奇 Oddly(7)
(Reuters) -世界之大，无奇不有。路透摄影记者为你打开这扇“随意门”。
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