24小时时事新闻(6月6日) 24hours

6月4日，美国中途岛，一名海军士兵在中途岛战役70周年纪念仪式上吹奏熄灯号。中途岛战役是第二次世界大战的一场重要战役，也是美国海军以少胜多的一个著名战例。其于1942年6月4日展开，美国海军不仅在此战役中成功地击退了日本more

6月4日，美国中途岛，一名海军士兵在中途岛战役70周年纪念仪式上吹奏熄灯号。中途岛战役是第二次世界大战的一场重要战役，也是美国海军以少胜多的一个著名战例。其于1942年6月4日展开，美国海军不仅在此战役中成功地击退了日本海军对中途岛环礁的攻击，还得到了太平洋战区的主动权，因此成为二战太平洋战区的转折点。 REUTERS/Marco Garcia

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