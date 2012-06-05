24小时时事新闻(6月6日) 24hours
6月4日，也门萨那，一名女子抱着营养不良的孩子在医院接受治疗。 REUTERS/Mohamed al-Sayaghi
6月4日，利比亚的黎波里国际机场，一名武装人员行走在废弃的候机大厅内。利比亚一支民兵组织的武装人员当日包围首都的黎波里国际机场，要求当局释放该组织领导人。 REUTERS/Ismail Zitouny
6月3日，新疆阿克苏，一名维吾尔族女子躺在医院病床上输液，其孩子在一边睡觉。 REUTERS/Stringer
6月4日，菲律宾马尼拉Tondo，孩子们乘坐三轮车上学。菲律宾全国中小学的注册学生达到2,100万人。 REUTERS/Romeo Ranoco
6月4日，美国中途岛，一名海军士兵在中途岛战役70周年纪念仪式上吹奏熄灯号。中途岛战役是第二次世界大战的一场重要战役，也是美国海军以少胜多的一个著名战例。其于1942年6月4日展开，美国海军不仅在此战役中成功地击退了日本more
5月2日，古巴哈瓦那附近Aranguito，一位农民苍老的双手。 REUTERS/Desmond Boylan
6月4日，埃及开罗，一名示威者在解放广场高喊口号，抗议开罗刑事法庭对前总统穆巴拉克案件的判决结果。穆巴拉克被判终身监禁。 REUTERS/Suhaib Salem
6月4日，英国伦敦，白金汉宫上空燃放烟花，庆祝伊丽莎白女王登基60周年。 REUTERS/David Moir
西伦敦Ealing，人们参加女王登基60周年的庆典派对。 REUTERS/Luke MacGregor
6月4日，泰国巴吞他尼府法身寺，佛教信徒们在卫塞节仪式上静坐。卫塞节是佛教创始人释迦牟尼佛祖诞生、成道、涅盘的节日。 REUTERS/Sukree Sukplang
6月4日，也门南部阿比扬省，也门军队士兵向基地组织武装分子所在的位置发射导弹。也门南部阿比扬省一名安全官员称，“基地”组织武装分子4日在该省发动自杀式汽车炸弹袭击，造成包括袭击者在内的至少6人死亡。 REUTERS/Yemore
6月4日，北爱尔兰贝尔法斯特，废弃墙壁上绘有英国女王伊丽莎白的涂鸦画。 REUTERS/Cathal McNaughton
6月4日，德国柏林，加拿大肢解案嫌犯卢卡·罗科·马尼奥塔在网吧使用的电脑。马尼奥塔当日在柏林的一家网吧被捕。马尼奥塔涉嫌杀害、肢解了32岁的中国学生林俊，并将作案视频上传至互联网上，其面临一级谋杀罪的指控。 REUTERmore
6月4日，西班牙奥维尔多附近Vega del Rey，煤矿工人参加抗议活动。西班牙煤矿工人发动由工会组织的全国大罢工，以反对当局针对矿产业的削减开支政策。 REUTERS/Eloy Alonso
6月4日，印度艾哈迈达巴德，已婚妇女们在瓦塔·萨维特月圆日仪式上崇拜圣树榕树。已婚妇女们会在这天祈求自己的丈夫健康长寿。 REUTERS/Amit Dave
6月4日，北爱尔兰安特里姆小村Ballintoy，一名火炬手在卡里克索桥上传递伦敦奥运火炬。 REUTERS/Cathal McNaughton
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加拿大肢解案嫌犯在柏林落网 Manhunt for Magnotta
(Reuters) --加拿大肢解案嫌犯6月4日在德国柏林的一家网吧被捕。此前，加拿大政府对其发出了全球通缉令。马尼奥塔涉嫌杀害、肢解了32岁的中国学生林俊，并将作案视频上传至互联网上。马尼奥塔面临一级谋杀罪的指控。
24小时时事新闻(6月5日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
英女王登基60周年 Queen Elizabeth
(Reuters) -今年是英国女王伊丽莎白二世登基60周年。从6月2日起，英国全国进入为期4天的假期，举行各类活动庆祝这一重要事件。
中国山寨国外小镇 China Copies An Austrian village
(Reuters) -中国五矿建设公司投资60亿元将奥地利小镇哈斯塔特，“复制”到广东惠州，并取名为“五矿哈斯塔特”。中国开发商“克隆”世界着名文化遗产的这一行为引起海内外媒体关注并引发争议。
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First 100 days of Trump
Major moments from the first days of the Trump administration.
Hungary's 'border hunters' target migrants
Hungary's new "border hunter" force aims to help police and army units keep out migrants, part of a security clampdown that has raised human rights concerns.
Photos of the week
Our top photos from the past week.
Closing in on Raqqa
U.S.-backed Syrian militias tighten the chokehold on Islamic State's base in Raqqa after cutting the last main road out of the city.
Closing in on Raqqa
U.S.-backed Syrian militias fight to tighten the chokehold on Islamic State's base in Raqqa after cutting the last main road out of the city.
Wild boars overrun deserted Fukushima town
Hundreds of wild boars, which have been known to attack people when enraged, now pose an unexpected nuisance for residents returning to towns evacuated after the 2011 Fukushima nuclear crisis.
The sniper wars of Mosul
As an outnumbered and outgunned Islamic State mounts a fierce defence of their last stronghold in Iraq, snipers have been one of their most effective weapons. At times they can pin down advancing Iraqi forces for days.
Escape from Islamic State
Residents flee areas held by Islamic State as Iraqi forces battle to retake the city of Mosul.
The colors of Holi
The Hindu festival of Holi, also known as the Festival of Colors, heralds the beginning of spring.