24小时时事新闻(6月7日) 24Hours
6月5日，阿富汗库纳尔，一名美军士兵在野马观察哨所进行观察。 REUTERS/Tim Wimborne
6月5日，美国电子娱乐展(E3)在洛杉矶举行，游客们经过展示区。 REUTERS/Phil McCarten
6月5日，位于北大西洋的法罗群岛(丹麦自治领)举行传统集体捕鲸活动。活动期间，岛上居民集体宰杀巨头鲸，这一传统已有1000多年的历史。据统计，法罗群岛每年宰杀的巨头鲸达950余头，产生鲸肉和鲸脂约500余吨。这一活动并非more
6月5日，加拿大温哥华，一名天文学家试图拍到“金星凌日”现象。“金星凌日”为金星在6个半小时的时间里缓慢穿越太阳的视圆面。而下一次的金星凌日要等到105年之后的2117年才会发生。 REUTERS/Andy Clark
6月6日，韩国果川市，小学生们戴着面具眼镜观看“金星凌日”现场。 REUTERS/Kim Hong-Ji
6月5日，英国伦敦，英国女王伊丽莎白出席圣保罗大教堂感恩活动。女王伊丽莎白二世登基60周年钻禧庆典活动5日进入最后一天，圣保罗大教堂举办感恩活动为庆典收官。 REUTERS/Andrew Winning
6月5日，约旦河西岸城市拉马拉，一名巴勒斯坦示威者在与以色列军队的冲突中使用投石器扔石头。人们举行示威活动，纪念1967年的中东战争。 REUTERS/Mohamad Torokman
6月5日，乌克兰基辅，防暴警察投掷催泪瓦斯阻止反对派抗议者。当日，乌克兰议会一读通过一项允许俄语成为地区官方语言的草案。若草案正式通过，俄语将在乌克兰27个州中的13个州成为地区官方语言，这些地区至少有10%的居民以俄语more
6月5日，印控克什米尔查馍，一名男子在遭污染的池塘游泳，其水牛呆在附近。6月5日是第41个世界环境日。 REUTERS/Mukesh Gupta
6月5日，北京，一名男子骑着三轮车运载沙发。外国保险商垂涎中国车险市场，但顾虑中国驾驶人。仅2010年一年，中国就有390万起道路事故报告，造成65,225人死亡，伤254,075人。 REUTERS/David Gramore
6月5日，美国威斯康星州密尔沃基，一名市民参加罢免现任州长斯科特·沃克(Scott Walker)的投票。当日，威斯康星州选民将就是否罢免现任州长沃克进行投票，引起关注。因为威州被视为美国大选中相当关键的摇摆州，极有可能more
斯科特·沃克的支持者们在选举集会上打气。 REUTERS/Darren Hauck
6月5日，美国纽约Elmont，一匹马在贝尔蒙特公园驰骋。 REUTERS/Shannon Stapleton
匿名美国官员6月5日证实，基地组织二号头目阿布·亚哈·利比(Abu Yahya al-Libi)在巴基斯坦部落地区遭到美军无人机空袭丧生。要求匿名的美国官员表示，基地组织目前暂时还无人能够取代拥有专长的利比。(2008年more
6月5日，新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县，小学生们透过教室门缝往外看。 REUTERS/Stringer
6月5日，印度新德里，人们黄昏时在垃圾场拾荒。 REUTERS/Adnan Abidi
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普京访华之旅 Putin in China
(Reuters) - 应国家主席胡锦涛邀请，俄罗斯总统普京抵京开始对中国进行国事访问，并将出席上海合作组织成员国元首理事会第十二次会议。
新科美国小姐出炉 Miss USA Crowned 2012
(Reuters) - 2012美国小姐选美比赛在拉斯维加斯落下帷幕，来自罗德岛的20岁大提琴手奥莉维娅·库尔波(Olivia Culpo)击败50个竞争对手，成为新晋“美国小姐”冠军。
24小时时事新闻(6月6日) 24hours
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加拿大肢解案嫌犯在柏林落网 Manhunt for Magnotta
(Reuters) --加拿大肢解案嫌犯6月4日在德国柏林的一家网吧被捕。此前，加拿大政府对其发出了全球通缉令。马尼奥塔涉嫌杀害、肢解了32岁的中国学生林俊，并将作案视频上传至互联网上。马尼奥塔面临一级谋杀罪的指控。
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