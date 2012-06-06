24小时时事新闻(6月7日) 24Hours

6月5日，乌克兰基辅，防暴警察投掷催泪瓦斯阻止反对派抗议者。当日，乌克兰议会一读通过一项允许俄语成为地区官方语言的草案。若草案正式通过，俄语将在乌克兰27个州中的13个州成为地区官方语言，这些地区至少有10%的居民以俄语more

6月5日，乌克兰基辅，防暴警察投掷催泪瓦斯阻止反对派抗议者。当日，乌克兰议会一读通过一项允许俄语成为地区官方语言的草案。若草案正式通过，俄语将在乌克兰27个州中的13个州成为地区官方语言，这些地区至少有10%的居民以俄语为母语。为此，数千名反对派在议会大楼外举行抗议活动。 REUTERS/Anatolii Stepanov

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