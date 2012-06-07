24小时时事新闻(6月8日) 24Hours 2012

6月6日，希腊埃莱夫西纳，一名支持者倾听希腊左翼政党联盟领导人Alexis Tsipras在竞选集会上演讲。希腊将于6月17日举行一个半月之内的第二次议会选举。这次选举将在很大程度上决定希腊在欧元区的去留问题，乃至关系到more

6月6日，希腊埃莱夫西纳，一名支持者倾听希腊左翼政党联盟领导人Alexis Tsipras在竞选集会上演讲。希腊将于6月17日举行一个半月之内的第二次议会选举。这次选举将在很大程度上决定希腊在欧元区的去留问题，乃至关系到整个欧元区的前途。 REUTERS/Yorgos Karahalis

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