24小时时事新闻(6月8日) 24Hours 2012
6月6日，希腊埃莱夫西纳，一名支持者倾听希腊左翼政党联盟领导人Alexis Tsipras在竞选集会上演讲。希腊将于6月17日举行一个半月之内的第二次议会选举。这次选举将在很大程度上决定希腊在欧元区的去留问题，乃至关系到more
6月6日，朝鲜新义州附近的黄金坪岛，乐团成员在表演完毕后收拾乐器时检查架子鼓。 REUTERS/Jacky Chen
6月6日，也门萨那，一位妇女与熟睡的孩子。 REUTERS/Mohamed al-Sayaghi
6月5日，索马里阿夫戈耶，在非盟驻索特派团指挥官、中将古蒂(Andrew Gutti)慰问士兵时，一名乌干达士兵歌唱爱国歌曲。 REUTERS/African Union-United Nations Informatimore
6月6日，法国网球公开赛在巴黎举行，人们观看网球巨星纳达尔与尼古拉斯·阿尔玛格罗的四分之一决赛。 REUTERS/Francois Lenoir
6月6日，美国纽约港口，“企业”号航天飞机“乘坐”一艘驳船前往位于曼哈顿的无畏海空博物馆时，经过自由女神像。企业”号航天飞机将在无畏海空博物馆做永久展览。 REUTERS/Mike Segar
6月6日，缅甸仰光，诺贝尔和平奖得主、缅甸反对派领导人昂山素季与穆斯林领导者们谈话。佛教徒和穆斯林3日在缅甸西部若开邦发生一场冲突，导致9人丧生，这引起数十名穆斯林人举行抗议活动。 REUTERS/Soe Zeya Tumore
6月6日，尼泊尔加德满都，“金星凌日”美景。金星在6个半小时的时间里缓慢穿越太阳的视圆面。而下一次的金星凌日要等到105年之后的2117年才会发生。 REUTERS/Navesh Chitrakar
6月6日，约旦安曼，一名女子戴着眼镜观看“金星凌日”现象。 REUTERS/Ali Jarekji
6月6日，泰国北榄府，一名渔民在养鱼池中捕捞白罗非鱼。泰国商业部副部长乃蓬公布，2012年4月份的泰国出口总值为169亿1,970万美元，同比下降3.67%，主因是特大洪水后制造业还未全面恢复，使得出口未能获得制造生产力more
6月5日，上海，一名游客拍摄东方明珠塔。 REUTERS/Carlos Barria
6月6日，美国华盛顿，奥巴马登上总统座机空军一号，飞机发动机罩映射出天空和白云。 REUTERS/Larry Downing
6月6日，苏丹喀土穆机场，南苏丹人民等待乘坐飞机回国。1.2万滞留的南苏丹人基本全乘飞机回国，但目前仍有成千上万名南苏丹人生活在苏丹。 REUTERS/ Mohamed Nureldin Abdallah
5月29日，浙江嘉兴，天泉佳境礼体中心放置着入殓师学生用来学习的塑料模特。天泉佳境礼体中心是一家入殓服务机构，里面有着9名大陆第一批职业入殓师，由来自台湾的专职入殓师教授技艺。 REUTERS/Carlos Barria
6月6日，上海合作组织峰会在北京举行，国务院总理温家宝与伊朗总统艾哈迈迪内贾德在人民大会堂举行双边会谈。温家宝对来访的艾哈迈迪内贾德表示，中国反对任何中东国家研发和拥有核武器。 REUTERS/Ed Jones/Pool
6月6日，北京，警察在发生爆炸的太阳宫热电厂警戒。北京最大燃气发电营运商--北京京能清洁能源电力股份有限公司称，其持股74%之太阳宫燃气热电厂附属设备控制间发生一起气体爆燃，现场三名保洁员两死一伤。 REUTERS/Jamore
6月6日，巴基斯坦卡拉奇，一名男子坐在贫民窟地区吃冰棒。 REUTERS/Akhtar Soomro
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关注农民工子女 Children of China's Migrant Workers 2012
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奥巴马与克林顿
(Reuters) - 比尔·克林顿于1992年大选中获胜，成为第42任总统并成功连任。奥巴马则赢得2008年大选，当选为第44任总统，成为美国第一位黑人总统。
世界第一高塔 Tokyo Sky Tree 2012
(Reuters) - 日本东京新地标“东京天空树”高达634米，为世界第一高塔，于2012年5月22日正式对外开放。
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Islamic State militants carefully excavated ancient artifacts under Mosul's Mosque of Jonah and then preserved them in tunnels, a local archaeologist said, in sharp contrast to their public desecration of antiquities.
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Dogs from around the world compete in Britain's famed Crufts Dog Show.
South Korean president impeached
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On March 11, 2011, a 9.0 magnitude earthquake set off a massive tsunami and meltdowns at the Fukushima Dai-Ichi nuclear plant, killing more than 15,000 people and devastating the northeastern coast of Japan.
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Hungary's new "border hunter" force aims to help police and army units keep out migrants, part of a security clampdown that has raised human rights concerns.