24小时时事新闻(6月12日) 24Hours

6月10日，缅甸实兑港，一名若开邦男子拿着自制武器，背后的房屋在交火中燃烧。缅甸若开邦连日来陷入宗教冲突，多人死伤，总统吴登盛10日宣布在若开邦实行紧急状态，以立即恢复安全和稳定。 REUTERS/Staff