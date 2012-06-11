24小时时事新闻(6月12日) 24Hours
6月10日，缅甸实兑港，一名若开邦男子拿着自制武器，背后的房屋在交火中燃烧。缅甸若开邦连日来陷入宗教冲突，多人死伤，总统吴登盛10日宣布在若开邦实行紧急状态，以立即恢复安全和稳定。 REUTERS/Staff
若开邦男子人们从消防车上取水试图扑灭起火的房屋。 REUTERS/Staff
一名僧侣在宗教冲突中注视着外面的警察。 REUTERS/Staff
6月10日，西班牙南部Zahara de la Sierra，一名女子走出房屋大门，其门道两旁装饰着庆祝“圣体节”的树枝和草丛。 REUTERS/Jon Nazca
6月10日，奥地利施蒂利亚州小村Eisenerz，选手们在起始点等待红牛极限摩托车越野赛开始。 REUTERS/Lisi Niesner
6月10日，欧洲杯C组首轮第1场在波兰格但斯克竞技场展开，西班牙队球员跃起阻止足球。卫冕冠军西班牙1比1战平意大利。 REUTERS/Kai Pfaffenbach
西班牙队的阿隆索(Xabi Alonso)与意大利队的皮尔洛(Andrea Pirlo)(左)抢球。 REUTERS/Tony Gentile
6月10日，波兰波兹南，两名球迷在欧洲杯期间在警戒的警察附近嬉闹。 REUTERS/Agencja Gazeta/Piotr Skornicki
欧洲杯C组小组赛首轮第二场比赛爱尔兰对阵克罗地亚，爱尔兰球员圣雷杰尓(Sean St Ledger)(右)与克罗地亚队的曼德祖基奇(Mario Mandzukic)抢球。克罗地亚队以3比1击败爱尔兰。 REUTERS/Sergio Perez
6月10日，墨西哥瓜达拉哈拉，学生运动组织“Yosoy132”成员在抗议活动中唱国歌。 REUTERS/Tomas Bravo
6月10日，希腊小村迪斯托莫，一名幸存者用手碰触玻璃，试图抚摸在纳粹战争时期遇害母亲的遗骨。当日是纳粹战争时期迪斯托莫大屠杀68周年纪念日。1944年6月10日，第二次世界大战期间，纳粹德国第四警察装甲掷弹兵师武装党卫队一级突击队中队长弗里茨·劳滕巴赫尔(Fritz Lautenbach)为了报复游击队员的反抗行为，下令彻底扫荡烧毁迪斯托莫村，并屠杀了218名包括妇女和儿童在内的村民。 REUTERS/Yannis Behrakis
6月10日，哥伦比亚波雅卡省苏塔马钱市，狂欢者们参加一年一度的西红柿大战。 REUTERS/John Vizcaino
6月10日，美国科罗拉多州拉波特，大火冒出滚滚浓烟。美国西部科罗拉多州当日遭到野火肆虐，上万英亩土地化为焦土，丹佛地区有数百人疏散，起火原因仍不明。 REUTERS/Marc Piscotty
6月10日，巴林麦纳麦南部Riffa，人们为在反政府示威活动中丧生的一名少年学生举行葬礼。 REUTERS/Hamad I Mohammed
6月10日，法国Tulle，法国总统奥朗德在保镖的陪同下离开一个饭店。奥朗德前往参加国会下议院大选的投票。 REUTERS/Caroline Blumberg