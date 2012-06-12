24小时时事新闻(6月13日) 24Hours
6月11日，西班牙马德里，一对夫妇站在一家关闭的商店橱窗附近。在欧元区财长达成向西班牙银行业提供最多1,000亿欧元援助的协议之后，西班牙国库机构表示，该国将继续以例行标售的方式在债券市场融资。 EUTERS/Susanmore
6月11日，法国巴黎，纳达尔(中)与家人庆祝自己夺冠。纳达尔以3比1击败德约科维奇，捧得个人第7座法网奖杯，这也是他的第11座大满贯冠军奖杯。 REUTERS/Francois Lenoir
6月1日，美国纽约，客人们在Boatel饭店内娱乐。Boatel饭店建在十多个废弃的船上，住宿价格一晚为55美元至100美元不等。 REUTERS/Allison Joyce
6月11日，摩纳哥，法国男星弗朗索瓦·乌斯特(Francis Huster)出席第52届蒙特卡洛电视节时搞怪。 REUTERS/Eric Gaillard
6月11日，委内瑞拉加拉加斯，总统查韦斯向支持者致意。当日是委内瑞拉大选登记的最后一天，查韦斯亲自前往全国选举委员会，正式注册成为大选的总统候选人。REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
2011年7月12日，北冰洋，进行科学考察的破冰船“Cutter Healy”船员领取运输机投放的供给品。ICESCAPE探险队在北冰洋深处惊人地发现多样的植物生命，这引起了对海洋生命的潜在担忧。科学家声称，全球变暖正在more
6月11日，巴基斯坦俾路支省马斯通，一名男子经过在炸弹袭击中毁坏的客车。一辆客车当日上午在巴基斯坦西南部俾路支省遭炸弹袭击，造成至少6人死亡，40多人受伤。目前尚没有组织宣称制造了这一袭击事件。 REUTERS/Nasemore
6月11日，瑞士日内瓦，墨西哥电信巨头卡洛斯·斯利姆·赫鲁(Carlos Slim Helu)发表演讲后手拿观众提问的卡片。 REUTERS/Valentin Flauraud
6月11日，尼泊尔加德满都，一个男孩在街边售卖棉花糖。 REUTERS/Navesh Chitrakar
6月11日，巴西里约热内卢，士兵在科帕卡巴纳海滩巡逻，为20日举行的联合国可持续发展大会(Rio+20)做准备。 REUTERS/ Ricardo Moraes
5月18日，缅甸实兑港，罗兴亚族人乘坐人力车。缅甸若开邦冲突发生在若开族佛教徒与自称罗兴亚人的穆斯林之间，6月8日首先在若开邦孟都地区爆发，随后迅速蔓延至首府实兑和邻近村庄，至少造成8人死亡、多人受伤、500多所房屋被毁more
6月11日，叙利亚大马士革Qaboun地区，军事反对派“自由叙利亚军”士兵手拿枪支坐在街边休息。 REUTERS/Stringer
6月11日，西班牙莱昂Cinera，煤矿工人搬运用作路障的轮胎。煤矿工人参加抗议活动，反对当局针对矿产业的削减开支政策。 REUTERS/Eloy Alonso
6月11日，乌克兰顿涅茨克，2012欧洲杯D组首轮，英格兰队的莱斯科特(右二)进球。英格兰1:1战平法国。REUTERS/Alessandro Bianchi
6月11日，阿富汗坎大哈省扎里区，一名美军士兵在基地锻炼身体。 REUTERS/Shamil Zhumatov
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奢侈品在中国 Luxury Goods in China
(Reuters) - 贝恩咨询称，今年中国奢侈品市场料将增长18%至20%，远超欧美和日本的个位数增长预期。这就解释了LVMH等大型奢侈公司在华快速扩张的原因。
法罗群岛捕鲸场面血腥 Whaling in the Faroe Islands
(Reuters) -作为丹麦自治省的北欧法罗群岛当地居民举行传统的捕鲸活动，鲸鱼的鲜血将海水染红。
24小时时事新闻(6月12日) 24Hours
(Reuters) - 聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
欧洲杯太太团 EURO-2012-SOCCER-PLAYERS-GIRLFRIENDS
(Reuters) - 2012年欧洲杯激战正酣，球星们的女友团和太太团随队出征，有名模、美女记者、电视明星和歌坛巨星，成为球场上靓丽的风景线。
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First 100 days of Trump
Major moments from the first days of the Trump administration.
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Mourning girls burned to death in Guatemala shelter
Guatemala mourns after at least 37 girls burned to death under lock and key in an overcrowded shelter for abused teens.
Celebrity style: Kristen Stewart
The fashion and style of actress Kristen Stewart.
Islamic State preserves artifacts in tunnel
Islamic State militants carefully excavated ancient artifacts under Mosul's Mosque of Jonah and then preserved them in tunnels, a local archaeologist said, in sharp contrast to their public desecration of antiquities.
Britain's next top dog
Dogs from around the world compete in Britain's famed Crufts Dog Show.
South Korean president impeached
South Korea's Constitutional Court removes President Park Geun-hye from office over a graft scandal.
Six years after Fukushima
On March 11, 2011, a 9.0 magnitude earthquake set off a massive tsunami and meltdowns at the Fukushima Dai-Ichi nuclear plant, killing more than 15,000 people and devastating the northeastern coast of Japan.
Hungary's 'border hunters' target migrants
Hungary's new "border hunter" force aims to help police and army units keep out migrants, part of a security clampdown that has raised human rights concerns.