24小时时事新闻(6月14日) 24Hours

6月12日，加拿大不列颠哥伦比亚白石海滩，警察(右)与渔业官员在搁浅死亡的座头鲸附近站岗。这头幼年座头鲸先被渔网缠绕，挣扎几小时后，终于搁浅至海滩上。座头鲸在《加拿大濒危物种法案》中被列为有灭绝危险的动物。 REUTERmore