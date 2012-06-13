24小时时事新闻(6月14日) 24Hours
6月12日，波兰华沙，便衣警察逮捕发生冲突的球迷。在欧洲杯波兰队与俄罗斯队比赛结束后，双方球迷在华沙闹市区爆发冲突。波兰警方出动，逮捕了140名闹事者。 REUTERS/Agencja Gazeta/Krzysztof more
6月12日，加拿大不列颠哥伦比亚白石海滩，警察(右)与渔业官员在搁浅死亡的座头鲸附近站岗。这头幼年座头鲸先被渔网缠绕，挣扎几小时后，终于搁浅至海滩上。座头鲸在《加拿大濒危物种法案》中被列为有灭绝危险的动物。 REUTERmore
6月12日，直布罗陀摩尔古堡，一位102岁的老人家中摆放着英国旗帜和直布罗陀旗帜，以欢迎英国爱德华王子夫妇。英国爱德华王子夫妇访问直布罗陀庆祝女王登基60周年。 REUTERS/Jon Nazca
6月12日，也门萨那北部Arhab，一名部落男子手持枪械参加旨在解决当地斗争的部落会议。 REUTERS/Khaled Abdullah
5月16日，印尼雅加达，传统文艺表演“爪哇式歌剧”的舞者在帕德巴拉剧院后台候场。 REUTERS/Beawiharta
6月12日，缅甸仰光，若开邦僧侣祈祷结束冲突。缅甸若开邦穆斯林与佛教徒的暴力冲突当日已进入第五天，冲突地区房屋被烧。美国和欧盟已敦促该国政府平息事态，以免使该国脆弱的改革进程脱轨。 REUTERS/Minzayar
6月12日，俄罗斯莫斯科，总统普京出席克里姆林宫国家奖金授奖仪式，向对社会做出突出贡献者颁奖。俄罗斯上万人当日打着横幅在莫斯科游行，要求普京下台。普京则表示制造麻烦的人是在破坏俄罗斯。 REUTERS/Misha Japmore
6月12日，西班牙马德里，一名投资者在证券交易所查看股市行情。评级机构惠誉当日调降西班牙18家银行评级，这距离该机构下调西班牙主权债信评级不足一周，凸显银行资产进一步恶化的可能性。 REUTERS/Andrea Comamore
6月12日，印度昌迪加尔，工人在大型批发市场内晾晒玉米。印度政府当日公布的数据显示，今年4月印度工业生产较去年同期仅增长0.1%，制造业下滑和资本货物收缩导致工业生产增长低于预期，反映出印度经济增长放缓。 REUTERSmore
6月12日，巴基斯坦白沙瓦，一名在炸弹袭击中受伤的男孩在医院接受治疗。一个反塔利班武装的部落长者法希姆当日在白沙瓦遭自杀式炸弹袭击，导致法希姆的2名安保人员死亡，另有2人受伤，但他本人无恙。 REUTERS/ Khuramore
6月12日，波兰华沙，波兰球迷们等待观看欧洲杯A组比赛。 REUTERS/Leonhard Foeger
6月12日，美国华盛顿，第一夫人米歇尔在一家书店内为她的第一本著作《American Grown》做签售。 REUTERS/Jason Reed
6月12日，云南昆明，昆明市公安局在安宁市永昌钢铁有限公司举行统一销毁非法枪爆物品活动，对昆明精当2010年以来收缴的各类民用枪555支、仿真枪1546支和管制刀具13471把进行集中销毁。 REUTERS/Wong Cmore
6月12日，阿富汗坎大哈扎里区，一只小狗站在两名巡逻的美军士兵中间。 REUTERS/Shamil Zhumatov
6月12日，阿联酋阿布扎比，议员参加联邦国民议会。REUTERS/Ben Job