24小时时事新闻(6月15日) 24Hours
6月13日，缅甸实兑港，孩子们暴雨时在寺庙内玩耍。该寺庙已用作因国内宗教冲突而逃亡居民的避难所。缅甸军警已开始在若开邦首府实兑等城镇巡逻。 REUTERS/Soe Zeya Tun
6月13日，孟加拉吉大港，一大批缅甸罗兴亚族(Rohingya)穆斯林为躲避国内宗教暴力出逃，等待进入孟加拉。联合国难民事务高级专员办公室(难民署)呼吁孟加拉国开放边境，允许因骚乱外逃的缅甸难民入境避难。 REUTERSmore
6月12日，浙江杭州，医生、消防员和工人们齐力对插入一名工人颈部的七根钢筋进行切割。一名工人在福建双溪的工地上造桥梁时，因工地上的盘转机器上的钢筋突然断掉弹出，有7根钢筋穿透其身体。这名工人在全力抢救后高位截瘫。 REUmore
6月13日，也门贾尔镇，支持政府军的部落男子站在街道上。也门国防部官员称，政府军12日在阿比扬省重新夺回被基地组织控制的贾尔镇，并打死至少25名“基地”组织武装分子。 REUTERS/Stringer
6月8日，叙利亚霍姆斯，Al Khalidieh地区冒出浓烟。 REUTERS/Shaam News Network/Handout
6月13日，霍姆斯Talbisah地区，一个在袭击中而毁坏的清真寺。 REUTERS/Shaam News Network/Handout
一双拖鞋散落在沾满血迹的地面上。 REUTERS/Shaam News Network/Handout
6月13日，英国英格兰诺丁汉，伊丽莎白女王与剑桥公爵夫人凯瑟琳参观弗农公园期间，参加一场儿童运动会。作为女王登基钻禧庆典的内容之一，伊丽莎白女王及其他王室成员在7月底前访问英国各地。 REUTERS/Phil Noble
6月13日，德国柏林，一名球迷观看欧洲杯德国队与荷兰队的比赛。德国2比1击败荷兰。 REUTERS/Thomas Peter
6月13日，伊拉克巴格达，人们在炸弹袭击现场将烧毁的车辆挪走。伊拉克当日发生多起炸弹爆炸袭击和枪击事件，已造成至少63人死亡，另有150多人受伤。基地组织的分支机构宣布对袭击事件负责。 REUTERS/Saad Shalmore
6月13日，巴西里约热内卢，人们观看“TEDxRio+20”论坛上的展览。该论坛是联合国可持续发展大会(Rio+20)的一个周边活动。 REUTERS/Ana Carolina Fernades
6月13日，巴西里约热内卢小村Kari-Oca，土著居民注视着国民警卫队士兵。土著居民聚集在此参加将于20日至22日举行的联合国可持续发展大会。 REUTERS/Ricardo Moraes
6月13日，美国和印度在华盛顿举行第三轮战略对话，美国国务卿希拉里在与印度外长克里希纳(S.M. Krishna)的联合记者会上做出时间已到的手势。 REUTERS/Gary Cameron
6月13日，日本川崎市，一名工人站在建筑工地的起重机上。日本4月核心机械订单数额为7,886亿日元，达到2008年10月以来的最高点，环比增长5.7%。总体形势来看，日本灾后重建的投资需求强烈，核心机械订单数4个月内连续more
6月13日，印度新德里郊区诺伊达，泥地摔跤手进行角逐。REUTERS/Parivartan Sharma
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