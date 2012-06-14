24小时时事新闻(6月15日) 24Hours

6月12日，浙江杭州，医生、消防员和工人们齐力对插入一名工人颈部的七根钢筋进行切割。一名工人在福建双溪的工地上造桥梁时，因工地上的盘转机器上的钢筋突然断掉弹出，有7根钢筋穿透其身体。这名工人在全力抢救后高位截瘫。 REUmore