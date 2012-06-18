24小时时事新闻(6月19日) 24Hours
6月17日，美国纽约，一名男子在示威活动中向警察大喊。数千人当日在纽约游行抗议警察的“拦路搜身”措施，引发美国各界关注。纽约警方去年大约对6.3万人实施了“拦路搜身”，其中大部分人为西语裔和非洲裔人士。 REUTERS/Eric Thayer
6月17日，美国俄亥俄州布伦瑞克，支持者在雨中等待共和党总统候选人罗姆尼(Mitt Romney)出席一个活动。 REUTERS/Larry Downing
6月17日，约旦河西岸希伯伦，巴勒斯坦妇女在一名亲属的葬礼上痛苦。约旦河西岸城市希伯伦附近当日发生一起枪击事件，两名巴勒斯坦人被一名以色列人开枪打死，另有一名巴勒斯坦人受伤。 REUTERS/Ammar Awad
6月17日，埃及吉萨，投票者查找自己的名字，准备为总统大选投票。埃及穆斯林兄弟会(穆兄会)召开发布会，宣布其候选人穆尔西赢得总统选举。REUTERS/Ahmed Jadallah
6月17日，埃及开罗，一位妇女在投票站投票。 REUTERS/Suhaib Salem
6月17日，孟加拉吉大港区，渔民们在纳夫河边修复渔船期间，焚烧旋浆。 REUTERS/Andrew Biraj
6月17日，利比亚班加西，一名男子行走在发生火灾的润滑脂生产厂屋顶上。这个润滑脂生产厂在生产过程中失控而发生火灾，目前无人员伤亡报告。 REUTERS/Esam Al-Fetori
6月17日，尼泊尔加德满都，An injured student lies on the street as Nepalese police personnel charge at students who try to break through their human shield during a torch rally demanding the immediate resignation of Nepal's Prime Minister Baburam Bhattarai in Kathmandu June 17, 2012. The protest, organized by various student organizations, demanded the scrapping of the election of the Constituent Assembly (CA), declared by the government for...more
6月17日，俄罗斯克拉斯诺雅茨克举行一年一度的新娘大游行，大约100名已婚女性身着婚纱参加了此次游行。 REUTERS/Ilya Naymushin
6月17日，希腊雅典，左翼政党领袖希普拉斯(Alexis Tsipras)在投票站投票。备受全球关注的希腊议会选举的初步结果已经于17日晚揭晓，支持紧缩与留在欧元区的新民主党与泛希腊社会主义行动获得了超过半数的议会席位。 REUTERS/John Kolesidis
6月17日，希腊雅典，极右翼政党“金色黎明”支持者聚集在总部大楼外面，天空飘洒着选票。REUTERS/Yorgos Karahalis
6月17日，英国英格兰，来自菲亚特雅马哈车队的西班牙籍车手乔治·洛伦佐(Jorge Lorenzo)赢得英国摩托车大奖赛冠军。 REUTERS/Stefan Wermuth
6月17日，山西吕梁，一名矿工躲避矿友的前灯灯光。REUTERS/Stringer
6月17日，意大利威尼斯，The MSC Musica cruise ship is seen in Venice lagoon June 17, 2012. Since the wreck of the Costa Concordia in January, environmentalists have stepped their efforts to have large cruise ships banned from the lagoon which surrounds the historic centre of the canal city. REUTERS/Stefano Rellandini (ITALY - Tags: TRAVEL TRANSPORT)
6月17日，塞内加尔达喀尔时装周10周年，模特们在后台候场。 REUTERS/Finbarr O'Reilly
6月17日，英国Wrotham，凯特王妃参加小学生户外拓展活动，助阵小学扩展视野项目。凯特同孩子们一起进行露营烧烤，搭建帐篷等活动。 REUTERS/David Parker/Pool
6月17日，挪威奥斯陆，一名行人经过地下停车库的一个雕塑。 REUTERS/Cathal McNaughton