24小时时事新闻(6月19日) 24Hours

6月17日，希腊雅典，左翼政党领袖希普拉斯(Alexis Tsipras)在投票站投票。备受全球关注的希腊议会选举的初步结果已经于17日晚揭晓，支持紧缩与留在欧元区的新民主党与泛希腊社会主义行动获得了超过半数的议会席位。more