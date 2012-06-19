24小时时事新闻(6月20日) 24Hours
6月18日，也门南部津吉巴尔，一名男子呆在战火中毁坏的坦克附近。自今年5月12日起，也门政府军对位于南部阿比扬省的“基地”组织据点展开大规模攻击，打死多名武装分子并收复一些重要城镇。 REUTERS/Khaled Abdmore
6月18日，英国温莎城堡，凯特王妃(中)参加嘉德勋章受勋仪式。此勋章是世界上历史最悠久的骑士勋章和英国荣誉制度最高的一级。 REUTERS/Paul Edwards/Pool
6月18日，孟加拉吉大港，孟加拉警察逮捕试图入境的缅甸罗兴亚难民。孟加拉14日重申拒绝缅甸罗兴亚难民入境，并要求国际社会不要再提此类要求。REUTERS/Andrew Biraj
6月17日，浙江台州，农民驱赶一群鸭子前往池塘。 REUTERS/China Daily
6月18日，黎巴嫩西顿附近艾因赫勒韦，士兵在冲突中注视着难民燃烧东西。一个巴勒斯坦难民营的一些难民当日同黎巴嫩军队士兵再度爆发冲突，造成至少1人死亡、10多人受伤，其中包括3名黎军士兵。 REUTERS/Ali Hashmore
6月18日，西班牙Caborana，一名煤矿工人在示威中燃烧轮胎，抗议政府取消煤炭补贴。 REUTERS/Eloy Alonso
6月18日，印控克什米尔斯利那加，一名穆斯林男子在哈兹拉特伯神庙的Meeraj-un-Nabi庆祝活动上祈祷，旁边漂浮着孩子们投掷的气球。 REUTERS/Fayaz Kabli
6月18日，墨西哥洛斯卡沃斯，美国总统奥巴马在G20峰会期间与俄罗斯总统普京会面。 REUTERS/Jason Reed
6月18日，埃及开罗，一名支持者在庆祝活动中亲吻穆斯林兄弟会候选人穆尔西(Mohamed Morsy)的图片。埃及穆斯林兄弟会称，其候选人穆尔西赢得埃及首次自由总统选举。REUTERS/Suhaib Salem
穆斯林兄弟会候选人穆尔西的支持者观看庆祝活动。 REUTERS/Suhaib Salem
6月18日，北京，一个朝鲜饭店的服务员身穿传统服装行走在街道上。 REUTERS/David Gray
6月18日，印度新德里，一名街边摊贩售卖钟表。 REUTERS/Ahmad Masood
6月18日，湖北武汉，一名股民在证券交易所内小憩。中国股市上证综指当日收盘上涨0.4%，因周末希腊的选举结果暂时释放外围风险，激励周边市场普遍上涨。 REUTERS/Stringer
6月18日，西班牙马拉加，球迷们在公园通过大屏幕观看欧洲杯西班牙与克罗地亚的比赛。2012欧洲足球锦标赛C组最后一轮比赛中，西班牙队以1比0战胜克罗地亚队，从而以两胜一平列小组第一出线。 REUTERS/Jon Nazcmore
6月18日，爱尔兰都柏林，缅甸反对派领袖昂山素季出席“大赦国际”安排的音乐会，接受良心大使奖。REUTERS/David Moir
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Hungary's new "border hunter" force aims to help police and army units keep out migrants, part of a security clampdown that has raised human rights concerns.