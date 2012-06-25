24小时时事新闻(6月25日) 24Hours
6月24日，意大利凭借点球大战以4比2淘汰英格兰，成功晋级欧洲杯四强，一名球迷脸绘国旗观战。 REUTERS/Anatolii Stepanov
英格兰鲁尼俯身鱼跃头球攻门，球受到阿巴特影响高出球门。 REUTERS/Tony Gentile
6月24日，纽约，同性恋者参加游行活动。 REUTERS/Keith Bedford
6月24日，埃及穆斯林兄弟会候选人穆尔西以51.73%的支持率击败前总理沙菲克当选为埃及新总统，其支持者在解放广场庆祝。 REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
解放广场燃放烟花。外界广泛认为穆尔西赢得埃及首次自由选举是一个历史性事件，其影响超出了埃及国内。 REUTERS/Asmaa Waguih
6月24日，美国职棒大联盟比赛在凤凰城举行，一个女孩在看台上吃爆米花。 REUTERS/Darryl Webb
6月24日，肯尼亚第二大城市蒙巴萨一间夜总会发生炸弹爆炸并造成3人死亡，一名伤者等待接收治疗。美国驻肯尼亚大使馆日前曾发出警告指当地极有可能在近期遭受恐怖袭击。 REUTERS/Joseph Okanga
日本东京，求职者在商务礼仪研习课上练习如何交换名片，该课程旨在帮助求职者增加就业机会。(摄于5月28日) REUTERS/Toru Hanai
6月24日，德国普尔海姆，高尔夫球场上的天鹅群。 REUTERS/Ina Fassbender
6月23日，西班牙休达德亚，狂欢者庆祝仲夏节。 REUTERS/Enrique Calvo
6月24日，委内瑞拉总统查韦斯在加拉加斯主持阅兵式，以纪念卡拉沃沃战役胜利191周年。 REUTERS/Handout/Miraflores Palace
6月24日，黎巴嫩西顿，人们在海滩嬉戏。 REUTERS/Ali Hashisho
6月24日，尼泊尔勒利德布尔，活女神库玛丽(中)身穿传统服饰等待参加祈雨节日。 REUTERS/Navesh Chitrakar
6月24日，泰国反独裁民主联盟支持者“红衫军”在首都曼谷集会，纪念泰国实行君主立宪制80周年。 REUTERS/Damir Sagolj
6月24日，加拿大多伦多，骑手参加赛马比赛。 REUTERS/Mark Blinch
6月24日，阿富汗库纳尔省，充气飞艇在沙尘暴中升空。 REUTERS/Lucas Jackson
6月23日，法拉利倍耐力杯亚太挑战赛第二站比赛在上海国际赛车场举行。 REUTERS/Carlos Barria
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谁是“吸金女王” Highest-paid actresses
(Reuters) - 福布斯公布2012年度好莱坞女星吸金榜，《暮光之城》女主角克里斯汀•斯图尔特以3,450万美元的年收入成为当之无愧的“吸金女王”。
乘游轮去旅行 Cruise ships
(Reuters) - 呼吸海上纯净的空气，在阳光照耀下阅读，在甲板上游泳，看海豚跃出水面，在夜晚翩翩起舞，而这一切都有碧海蓝天做移动背景，被称为“流动的浪漫之旅”。
年度最赚钱女星榜 Highest-paid actresses
(Reuters) - 福布斯公布2012年度好莱坞女星收入排行榜，《暮光之城》系列影片女主角克里斯汀•斯图尔特以3,450万美元的收入排名第一。
亚洲上层奢华生活 Upper class Asia
(Reuters) -美国花旗集团发表的《2012财富报告》称，截至2011年年底，东南亚、中国和日本可支配资产至少1亿美元的富翁数量达到1.8万人，首次超过北美地区，世界经济和财富重心持续向东方偏移。
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Turkey-Netherlands feud escalates
Protests erupt after several European countries stopped Turkish politicians from holding rallies for the Turkish diaspora ahead of a referendum on expanding presidential powers -- as the Dutch prepare to vote in a national election.
Scenes from SXSW
Behind the scenes in Austin at the South by Southwest Festival.
Extreme collectors
Toy cows, Star Wars memorabilia and dolls are just some of the items prized by over-the-top enthusiasts.
Britain's next top dog
Miami the American cocker spaniel takes best in show at Britain's famed Crufts Dog Show.
Inside Mosul museum destroyed by Islamic State
Iraqi forces enter a museum where Islamic State militants filmed themselves destroying priceless statues and sculptures in 2015.
Brexit from the beginning
A visual chronology of the events leading up to Britain triggering Article 50, the legal process for leaving the European Union.
Chile's devastating wildfires
Forest fires are a regular feature of Chile's hot, arid summers, but a nearly decade-long drought combined with historically high temperatures have created tinder-like conditions in the nation's central regions.
Dressed for Purim
The Jewish holiday of Purim, is a celebration of the Jews' salvation from genocide in ancient Persia.
Kids Choice Awards
Highlights from the 2017 Kids Choice Awards.