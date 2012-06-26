24小时时事新闻(6月26日) 24Hours

6月24日，肯尼亚第二大城市蒙巴萨一间夜总会发生炸弹爆炸并造成3人死亡，一名伤者等待接收治疗。美国驻肯尼亚大使馆日前曾发出警告指当地极有可能在近期遭受恐怖袭击。 REUTERS/Joseph Okanga